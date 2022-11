Répression en Chine : les familles qui ont laissé des êtres chers derrière elles

Par Michael Bristow

BBC World Service

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images Légende image, Geng He a passé des années à faire activement campagne pour sensibiliser le public au traitement de son mari.

Geng He a subi des persécutions, une surveillance et l'éclatement de sa famille, tout simplement à cause de l'homme qu'elle a épousé. Son histoire révèle la face cachée de la Chine de son dirigeant Xi Jinping, qui vient d'obtenir un troisième mandat.

Geng He se souvient exactement de l'endroit où elle se trouvait lorsqu'elle a pris conscience du pouvoir écrasant de l'État chinois : elle était dans un salon de beauté de Pékin, où elle avait emmené sa fille, Grace, se faire couper les cheveux.

Soudain, des dizaines de personnes ont fait irruption et ont demandé à la mère et à la fille de les suivre. C'était la police secrète.

Au début, Geng He n'a pas compris ce qui se passait, ni qui étaient ces gens. Elle a demandé s'ils pouvaient d'abord terminer leur coupe de cheveux. Non, lui a-t-on répondu. Il y avait d'autres agents dans la rue, d'autres les attendaient dans leur immeuble.

"J'ai regardé autour de moi et - ouf - le premier étage, puis le deuxième, étaient bondés de gens", m'a-t-elle dit.

L'appartement du couple a été fouillé et Geng He a appris que son mari avait été arrêté alors qu'il rendait visite à sa sœur dans la province de Shandong, à quelques heures au sud de la capitale.

C'était en 2006 et le début de la fin de leur vie de famille.

Le mari de Geng He, Gao Zhisheng, était avocat. Il avait autrefois été adulé par le gouvernement communiste, mais il a ensuite commencé à défendre des personnes que les autorités ne voulaient pas défendre.

Il s'agissait notamment d'adeptes du mouvement spirituel interdit Falun Gong, de chrétiens chinois accusés de prêcher sans autorisation et de personnes luttant contre la saisie de terres par des fonctionnaires locaux.

Après son arrestation, il a passé les années suivantes soit en prison - accusé d'incitation à la subversion - soit en résidence surveillée.

Pour l'assignation à domicile, les agents ont construit un poste de police spécial dans l'immeuble du couple afin de pouvoir les surveiller plus facilement 24 heures sur 24.

De temps en temps, j'ouvrais les rideaux juste pour voir combien de voitures de police il y avait en bas", raconte Geng He, et mon mari répondait en criant : "Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi leur donner la satisfaction de les regarder ?".

La situation est devenue de plus en plus intolérable. Les autorités ont obligé le couple à déménager, puis ils ont eu du mal à trouver une école prête à accepter Grace.

Finalement, Geng He a dû faire le choix terrible de fuir la Chine avec Grace, qui avait alors 16 ans, et son fils Peter, âgé de cinq ans - mais en laissant son mari derrière elle.

"Je me suis sentie mal parce que j'ai dû choisir entre mon mari et mes enfants - et j'ai choisi mes enfants", dit-elle, incapable de contenir ses larmes.

Tous trois ont fui en 2009 avec l'aide d'activistes des droits humains. Geng He et son mari avaient déjà convenu qu'ils devaient tenter de s'échapper, mais le départ était si précipité qu'ils sont partis sans le lui dire.

Geng He n'a pas voulu révéler les détails de leur voyage vers la liberté, car cela pourrait compromettre d'autres personnes susceptibles de devoir emprunter le même chemin. Mais il y a eu une période passée dans la soute à bagages d'un bus.

Finalement, ils sont sortis clandestinement de Chine et sont entrés en Thaïlande, d'où les États-Unis ont accepté de leur accorder l'asile.

La vie aux États-Unis a d'abord été difficile. Geng He a dû se battre - et se bat encore - avec une langue différente. Elle s'inquiétait constamment pour ses enfants.

Il est compréhensible qu'ils aient eu du mal à vivre sans leur père. Grace a été hospitalisée pour des problèmes de santé mentale.

Mais 13 ans plus tard, les enfants ont finalement accepté leur passé et construit leur propre vie en Amérique. Grace, qui a maintenant 28 ans, vient de se marier et Peter, 19 ans, a été accepté pour étudier la médecine à l'université. "Il est optimiste et heureux tous les jours. Il étudie et a un petit boulot. Tout cela est très prometteur", dit fièrement sa mère.

Mais Gao Zhisheng lui-même a terriblement souffert depuis que sa famille a fui aux États-Unis. En prison et hors de prison, il dit avoir été torturé. Lorsqu'il a terminé sa peine en 2014, sa santé physique et mentale était mauvaise. Beaucoup de ses dents étaient si déchaussées qu'on pouvait les arracher à la main.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Un rassemblement d'activistes à Los Angeles demandant la libération de Gao Zhisheng, août 2022.

À la fin de sa peine, Gao Zhisheng a de nouveau été assigné à résidence dans sa ville natale, dans la province septentrionale du Shaanxi, alors qu'il est censé être un homme libre.

C'est un exemple de ce qu'un spécialiste américain du droit chinois a appelé la "non-libération".

Geng He parvenait parfois à téléphoner à son mari pour savoir comment il allait. Puis, il y a cinq ans, elle lui a parlé pour ce qui s'est avéré être la dernière fois.

"Je ne me souviens pas exactement de ce dont nous avons parlé parce que cela ressemblait à un appel comme un autre, mais, bien sûr, je lui ai demandé comment il allait", a-t-elle dit. "Il était de bonne humeur. Il a dit qu'il allait bien. C'était comme ça qu'il était, toujours confiant et positif".

Lorsqu'elle a rappelé quelques jours plus tard, il n'y avait pas de réponse. Elle n'a pas eu de nouvelles de son mari depuis - et ne sait pas s'il est mort ou vivant.

Mais elle craint le pire.

"J'ai le sentiment cauchemardesque que le parti communiste va utiliser le Covid comme excuse pour le faire disparaître à jamais".

Elle craint que les autorités chinoises n'annoncent que son mari est mort de la maladie, une mort naturelle qui les dédouane de toute responsabilité.

L'ambassade de Chine à Londres a refusé de répondre aux questions de la BBC concernant Gao Zhisheng.

L'avocat lui-même n'est pas le seul à avoir souffert. Les répercussions de la campagne menée contre lui se sont répercutées sur l'ensemble de sa famille qui vit toujours en Chine.

Sa sœur, chez qui il a été détenu la première fois, a souffert de dépression et s'est suicidée il y a deux ans.

Le beau-frère de Geng He a connu un sort similaire. Il a contracté une grave maladie, mais n'a pas pu bénéficier d'un traitement médical approprié parce que la police avait confisqué les cartes d'identité des proches de Gao Zhisheng.

Lui aussi s'est suicidé.

Ces événements ont naturellement troublé Geng He.

Il y a quelques années, un étranger est soudainement apparu dans le jardin de sa maison, près de San Francisco. Il était difficile de bien voir dans l'obscurité, mais craignant qu'il s'agisse d'une personne liée aux autorités chinoises, elle a saisi l'arme de poing qu'elle garde dans la maison et a tiré un coup de semonce. Cela a eu l'effet escompté : l'étranger s'est enfui.

Mais Geng He n'a pas été brisée. Une fois ses enfants installés, elle s'est tournée vers son mari, dont le sort a peu à peu disparu de la conscience publique, tant en Chine qu'à l'étranger.

Elle s'est consacrée à essayer de savoir où se trouve son mari et à faire campagne pour que son nom ne disparaisse jamais complètement.

En août, pour marquer le cinquième anniversaire de sa disparition, elle a projeté une image du visage de Gao Zhisheng sur l'extérieur du consulat chinois de Los Angeles et, en septembre, elle a dévoilé une sculpture de son visage réalisée avec plus de 7 000 douilles de balles vides.

Crédit photo, Geng He Légende image, Geng He avec l'œuvre d'art de son mari faite de douilles de balles vides.

Elle a engagé des avocats à Pékin pour voir s'ils peuvent retrouver la trace de son mari, mais aucun service gouvernemental ne veut leur dire quoi que ce soit.

Geng He fait partie des quelques dizaines de Chinois dispersés en Amérique du Nord qui tentent de libérer leurs proches restés en Chine.

Il est difficile de savoir combien de militants sont emprisonnés en Chine, car Pékin ne reconnaît même pas avoir de prisonniers politiques.

Geng He admet qu'elle n'a jamais vraiment compris les dangers du travail de son mari avant de s'installer aux États-Unis. Elle se sent maintenant plus proche de lui d'une certaine manière, même s'ils vivent séparément - peut-être pour le reste de leur vie.

"J'ai maintenant l'impression d'être comme un collègue qui se bat à ses côtés. Cela a donné un nouveau sens à ma vie", a-t-elle déclaré.

Face à une force aussi puissante que le Parti communiste chinois, la campagne de Geng He semble vouée à l'échec. Mais elle est déterminée à continuer.

"Ma propre petite famille a trop souffert, mais j'ai l'impression d'avoir acquis une famille encore plus grande", réfléchit-elle.

"J'ai rencontré tant de personnes qui travaillent dur pour une Chine meilleure".