Twitter | Elon Musk : Les utilisateurs du réseau social sautent sur Mastodon - mais qu'est-ce que c'est ?

il y a une heure

À la suite de la prise de contrôle de Twitter par Elon Musk, certains utilisateurs ont cherché des plateformes alternatives. L'un des plus grands bénéficiaires a été Mastodon. Mais qu'est-ce que c'est ?

Le réseau social affirme qu'il compte désormais plus de 655 000 utilisateurs, dont plus de 230 000 l'ont rejoint la semaine dernière.

En apparence, Mastodon ressemble à Twitter : les utilisateurs du compte écrivent des messages (appelés "toots"), auxquels il est possible de répondre, d'aimer et de réafficher, et ils peuvent se suivre les uns les autres.