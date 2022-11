Lèpre : La bactérie de la maladie pourrait être la clé de la régénération des organes humains

On ne sait pas encore si les effets de l'"alchimie biologique" réalisée par la bactérie dans le foie du tatou seraient également observés chez l'homme.

La bactérie responsable de la lèpre, Mycobacterium leprae , pourrait devenir un élément clé dans le traitement et la régénération de certaines parties de notre corps, selon une étude récente menée par des scientifiques de l'université d'Édimbourg en Écosse.

Ces capacités sont motivées par l'égoïsme, car elles donnent aux bactéries plus de matière à infecter. Cependant, la découverte de la manière exacte dont ils y parviennent pourrait aider les humains à mettre au point de nouveaux traitements, comme la reconstruction du foie des personnes en attente d'une transplantation et même l'inversion des dommages liés à l'âge dans d'autres parties du corps.

"L'alchimie biologique"

La lèpre peut compromettre diverses fonctions lorsqu'elle infecte les nerfs, la peau et les yeux. Tout au long de l'histoire, les personnes infectées par cette maladie millénaire ont été marginalisées.

On s'attendait à ce que la croissance soit défectueuse, voire cancéreuse, mais une analyse détaillée a montré qu'il s'agissait d'un processus sain et fonctionnel, comprenant un ensemble normal de vaisseaux sanguins et de canaux biliaires.