Des gratte-ciel à Doha avec des images de la Coupe du monde.

Il n'y a pas si longtemps, Doha, la capitale qatarie, était bien loin de l'image futuriste et presque dystopique qu'elle présente en 2022, à quelques jours d'accueillir la Coupe du monde.

Il y a un siècle, en 1922, ce petit État du Golfe de trois millions d'habitants et de moins de 12 000 km² était une terre pratiquement inhabitée, une humble colonie de pêcheurs et de collecteurs de perles où la plupart des habitants étaient des voyageurs nomades venus des vastes déserts de la péninsule arabique.

Seules quelques personnes âgées de plus de 90 ans aujourd'hui pourraient se souvenir des terribles difficultés économiques rencontrées entre 1930 et 1940, après que les Japonais ont inventé la perliculture, produit des perles en masse et effectivement effondré l'économie qatarie.

Au cours de cette décennie, le Qatar a perdu jusqu'à 30 % de sa population, qui est allée chercher des opportunités à l'étranger. Dix ans plus tard, en 1950, il n'y avait pas plus de 24 000 résidents selon les Nations Unies.

Mais l'économie qatarie était alors sur le point de connaître un revirement radical. Elle avait littéralement trouvé un miracle : l'une des plus grandes réserves de pétrole du monde.

C'est à partir de la seconde moitié du 20e siècle que les coffres du Qatar se sont enrichis à un rythme effréné et que ses résidents sont devenus certains des citoyens les plus riches du monde.

Alors que le Qatar se dévoile au grand public avec ses gratte-ciel, ses îles artificielles luxueuses et ses stades ultramodernes, BBC World se penche sur les trois changements qui ont transformé le pays en l'un des plus riches de la planète.

1. La découverte du pétrole en 1939

Lorsque le Qatar a découvert son or noir, il n'existait pas encore en tant que nation et était aux mains des Britanniques, qui ont pris le contrôle du territoire en 1916.

Après plusieurs années d'exploration, les premières réserves ont été découvertes à Dukhan en 1939, sur la côte ouest du pays, à environ 80 kilomètres de Doha.

L'économie qatarie a commencé à changer radicalement en 1939, avec la première découverte de réserves de pétrole dans la région de Dukhan, dans l'ouest du pays.

Cependant, il faudra encore quelques années pour tirer parti de cette découverte.

"La découverte intervient juste au début de la Seconde Guerre mondiale, ce qui signifie que le pétrole n'a pas été exporté avant 1949 et que les bénéfices n'ont donc pas commencé à affluer", explique à BBC Mundo Kristian Coates Ulrichsen, analyste du Qatar à l'Institut Baker, aux États-Unis.

Les exportations de pétrole ont ouvert une série de possibilités au Qatar, qui a rapidement commencé à se transformer et à se moderniser.

Attiré par l'industrie pétrolière en plein essor, le Qatar a commencé à attirer des migrants et des investisseurs qui ont gonflé sa population. En 1950, il y avait moins de 25 000 habitants, mais en 1970, il y en avait plus de 100 000.

Alors qu'il n'était qu'un pays de pêcheurs et de collectionneurs de perles, en 1970, le Qatar avait accumulé un produit intérieur brut (PIB) de plus de 300 millions de dollars.

Un an plus tard, le Qatar a été consolidé en tant qu'État indépendant après la fin de la présence britannique. Une nouvelle ère a également apporté avec elle une deuxième découverte qui a généré plus de richesse.

2. La découverte de gaz naturel

Lorsqu'en 1971, des ingénieurs d'exploration ont découvert l'importante réserve de gaz naturel de North Field, au large de la côte nord-est du Qatar, peu de gens imaginaient son importance.

Il faudra 14 ans et des dizaines de forages pour se rendre compte que le North Field est le plus grand champ de gaz naturel non associé de la planète, avec environ 10 % des réserves mondiales connues.

En pratique, cela signifie que le Qatar possède les plus grandes réserves de gaz au monde, derrière la Russie et l'Iran, des pays beaucoup plus grands et plus peuplés.

Le champ nord couvre une superficie d'environ 6 000 km², soit l'équivalent de la moitié de la superficie du Qatar.

Crédit photo, Getty Images

Qatargas, le plus grand producteur de gaz naturel liquéfié au monde, considère le développement de cette industrie comme un facteur important de la croissance économique du Qatar.

Mais, tout comme pour le pétrole, les avantages substantiels de l'exportation de gaz ont été lents à venir.

"Pendant longtemps, la demande n'était pas très importante et il n'y avait pas beaucoup d'intérêt à la développer, mais cela a commencé à changer dans les années 1980, lorsque, en plusieurs phases, l'infrastructure a commencé à être mise en place, elle a été distribuée dans le pays et, dans les années 1990, elle a été préparée pour l'exportation et est devenue le grand moteur de l'économie", explique Coates.​​

3. Le coup d'État du palais en 1995

La courbe de croissance économique du Qatar a fait un bond stratosphérique avec l'arrivée du 21e siècle. Rien qu'entre 2003 et 2004, le PIB est passé de 3,7 % à 19,2 %. Deux ans plus tard, en 2006, l'économie a progressé de 26,2 %.

La croissance à deux chiffres du PIB est la marque de la force du Qatar depuis plusieurs années et c'est un phénomène qui ne s'explique pas seulement par la valeur du gaz.

"Cela s'est produit après le changement politique lorsque Hamad bin Khalifa al Thani, le père de l'émir actuel Tamim bin Hamad Al Thani, a pris le pouvoir en 1995, un événement controversé pour certains en raison de la manière dont il s'est produit", explique à BBC World Mohammad al Saidi, professeur à l'université du Qatar et spécialiste de l'économie durable.

Hamad bin Khalifa al-Thani a déposé son père comme émir du pays alors que celui-ci était en voyage en Suisse. Les Al Thanis sont la dynastie qui dirige le Qatar depuis un siècle et demi et de telles successions au pouvoir ne sont pas rares.

Mais au-delà des intrigues de palais, les analystes s'accordent à dire que cette succession a marqué un avant et un après.

"Les investissements dans les infrastructures d'extraction, de liquéfaction et de distribution se sont multipliés afin d'optimiser le rendement de ses énormes réserves et cela s'est traduit par une augmentation exponentielle des exportations", explique l'Institut espagnol du commerce extérieur (ICEX).

En 1996, une cargaison pleine de gaz naturel liquéfié a mis le cap sur le Japon.

Ce fut la première grande exportation de gaz qatari et le début d'une industrie de plusieurs milliards de dollars qui a catapulté les Qataris au sommet de la richesse mondiale.

Le PIB par habitant au Qatar était de 61 276 USD en 2021. Si l'on tient également compte de la parité de pouvoir d'achat, ce chiffre passe à 93 521 USD selon la Banque mondiale, soit l'un des plus élevés au monde.

Sa faible population fait une grande partie de la différence. Les Qataris ne sont qu'environ 300 000 à 350 000, soit 10 % du total actuel de trois millions de personnes, la plupart étant des expatriés.

"En d'autres termes, la population à laquelle sont destinées les grandes prestations de l'État est très réduite. C'est ce qui a permis au PIB par habitant de croître si rapidement", explique M. Coates.

L'État qatari, en plus de garantir des salaires élevés, offre également des systèmes publics d'éducation et de santé solides.

Les experts considèrent l'arrivée controversée au pouvoir de Hamad bin Khalifa al-Thani comme l'un des tournants de la croissance spectaculaire de l'économie qatarie entre la fin du XXe siècle et le début du XXe siècle.

Les défis de l'économie du Qatar

Toutefois, la croissance économique spectaculaire du Qatar a subi des revers et s'est ralentie ces dernières années. Elle prévoit également des défis à venir, notamment en raison de sa dépendance à l'égard des combustibles fossiles, dont l'impact sur le climat fait actuellement l'objet d'une grande attention.

"En 2013 et 2014, les prix du pétrole se sont effondrés et la diversification économique est devenue le principal sujet de discussion", explique al Saidi.

Le Shard, le plus haut bâtiment emblématique de Londres, fait partie du portefeuille d'investissement du fonds souverain du Qatar.

À cela s'ajoute le blocus imposé entre 2017 et 2021 par l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn et l'Égypte à la suite d'un différend diplomatique avec Doha, remettant en cause la résilience de l'économie qatarie.

"Le Qatar n'a pas encore construit une économie post-gaz ou post-pétrole. Ils essaient donc de développer le secteur privé, en investissant massivement dans le monde entier pour réduire leur dépendance aux hydrocarbures", ajoute M. Coates.

Un bon exemple de cette tentative est la présence de la Qatar Investment Authority, le fonds souverain de l'État, dans de nombreuses propriétés bien connues de villes telles que Londres et New York.

"Ou comment ils essaient de stimuler le tourisme et de faire de Doha une plaque tournante pour les réunions, les conférences et les événements, surtout maintenant avec la Coupe du monde", ajoute M. Coates,

La richesse économique du Qatar se reflète dans les plus de 200 milliards de dollars qu'il a investis dans la Coupe du monde, la plus chère de l'histoire, avec huit stades, un nouvel aéroport et une nouvelle ligne de métro, pour ne citer que quelques-unes des différentes infrastructures prévues pour l'événement.

Le Qatar prépare depuis 12 ans la Coupe du monde la plus chère de l'histoire.

Une grande partie du monde s'interroge sur la manière dont le tournoi a été préparé, avec des plaintes d'organisations humanitaires concernant les conditions de nombreux travailleurs impliqués dans la construction, principalement originaires de pays comme le Népal, l'Inde et le Bangladesh.

À cela s'ajoutent les allégations de corruption et de pots-de-vin visant le Qatar et la Fédération internationale de football association (FIFA) lors de l'attribution de l'événement en 2010.

Cette situation et les questions relatives aux droits des femmes et des LGBT dans un pays qualifié de conservateur et de strict ont conduit de nombreuses personnes à considérer l'événement comme un exercice de "nettoyage d'image".