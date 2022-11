Changement climatique : Comment nos poumons en paient aussi le prix

Crédit photo, Getty Images Légende image, Selon des études, la pollution atmosphérique est responsable de plus de 7 millions de décès prématurés chaque année.

À l'entrée du stand de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à la Conférence des Nations unies sur le changement climatique (COP27), il est possible de lire une phrase qui résume la relation entre le réchauffement de la planète et la santé humaine : "Le prix du changement climatique est payé par nos poumons".

Selon l'entité, plus de 90 % de la population mondiale respire un air qui ne répond pas aux normes de qualité.

Cette situation est à l'origine de 7 millions de décès prématurés chaque année.

Et cela ne s'arrête pas là : comme le souligne l'OMS elle-même, "un monde plus chaud entraîne la propagation de moustiques pathogènes à une vitesse jamais vue auparavant".

En outre, "les événements climatiques extrêmes, la dégradation des sols et le manque d'eau entraînent déjà le déplacement des populations et affectent leur santé".

Cette question faisait également partie de la déclaration officielle que le président élu du Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva, a faite lors de la COP27.

" L'OMS prévient que la crise climatique compromet des vies et génère des impacts négatifs sur les économies des pays. Selon les projections, entre 2030 et 2050, le réchauffement climatique causera 250 000 décès supplémentaires par an", a-t-il déclaré.

Mais que sait déjà la science sur cette relation entre la santé de la planète et celle des personnes ? Et que peut-on faire pour atténuer les risques ?

Les maladies les plus courantes

L'Américain Josh Karliner, directeur des partenariats mondiaux pour l'ONG Health Care Without Harm, comprend que le changement climatique agit comme un amplificateur de problèmes déjà existants

Il était l'un des invités d'une table ronde de l'OMS pendant la COP27.

"Si vous pensez au paludisme, par exemple, les températures plus chaudes lui permettent de se propager dans d'autres régions où aucun cas n'a jamais été enregistré", explique l'expert dans une interview accordée à BBC News Brésil.

"La même chose peut se produire avec la dengue, le zika, le chikungunya...", énumère-t-il.

Toujours dans le domaine des maladies infectieuses, l'expert affirme qu'il n'est pas possible d'établir une relation directe et claire entre les changements climatiques et la pandémie de covid-19.

"Malgré cela, la destruction de la biodiversité contribue à la libération d'agents pathogènes, qui pourraient provoquer d'autres crises sanitaires mondiales à l'avenir", réfléchit-il.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le manque d'eau potable peut avoir de graves conséquences sur la santé

Le Brésilien Vital Ribeiro, qui dirige le projet Healthy Hospitals, ajoute une autre conséquence du changement climatique qui se fait déjà sentir dans la pratique.

"Les maladies non transmissibles sont désormais responsables de la plupart des décès et des coûts des systèmes de santé, et ce phénomène s'accentue en raison de l'exposition à la pollution atmosphérique résultant de la combustion de combustibles fossiles", rappelle-t-il.

En d'autres termes, un air chargé de particules toxiques pour nos poumons est l'un des déclencheurs d'une série de maladies - de l'asthme à l'insuffisance cardiaque, de l'hypertension au cancer.

Ribeiro et Karliner citent tous deux un troisième point de contact entre le changement climatique et la santé : les maladies liées aux événements climatiques extrêmes, tels que les sécheresses et les inondations.

"Ils sont liés au manque d'eau potable et de nourriture, ce qui provoque la malnutrition et l'insécurité alimentaire", explique le Brésilien.

Selon les experts, l'augmentation de la pauvreté et les mouvements d'immigration massive de réfugiés contribuent à ce scénario.

"Contrairement à ce que certains pensent, la pauvreté et les inégalités qui ont à nouveau augmenté sur la planète constituent bel et bien un problème de santé publique important", souligne M. Ribeiro.

"Le changement climatique a augmenté, aggravé et accentué pratiquement tous les principaux facteurs de risque pour la santé", ajoute-t-il.

"Et bien que ces questions affectent le bien-être du monde entier, les plus pauvres et les plus marginalisés sont ceux qui souffrent le plus", note Karliner.

"À la lumière de tout cela, nous devons comprendre que la crise climatique est aussi une crise sanitaire", ajoute-t-il.

Solutions possibles

Pour M. Karliner, la première étape pour atténuer les problèmes consiste à "mettre de l'ordre dans la maison".

"Le secteur de la santé est responsable d'environ 5 % des émissions de gaz à effet de serre", calcule-t-il.

"Nous avons besoin d'hôpitaux et de cliniques dont l'empreinte carbone est plus faible et qui sont plus résilients", suggère-t-il.

Le représentant de Soins de santé sans préjudice explique que les établissements de soins de santé fonctionnent 24 heures sur 24 et utilisent beaucoup d'électricité pour que tout fonctionne.

Dans de nombreux cas, la source de cette énergie n'est pas du tout durable, comme les centrales thermiques ou la combustion de combustibles fossiles.

En outre, l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement dans le domaine de la santé, qui implique le transport de médicaments, d'intrants et d'équipements dans le monde entier, émet un grand nombre de ces gaz à l'origine du réchauffement climatique.

"La bonne nouvelle, c'est qu'il existe un mouvement visant à éliminer les émissions de carbone des hôpitaux et que le Brésil est l'un des chefs de file de cette initiative, avec 14 établissements de santé déjà engagés dans cette voie", souligne M. Karliner.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les mécanismes de réparation pour les pays touchés par les catastrophes climatiques sont discutés à la COP27.

L'expert américain estime que la deuxième étape fondamentale pour protéger la santé des gens est de mettre fin une fois pour toutes à la dépendance aux combustibles fossiles, "qui tuent 7 millions de personnes chaque année".

"De plus, ils sont le principal moteur de la crise climatique. Lorsque nous nous dirigerons vers des sources d'énergie propres, renouvelables et saines, nous pourrons sauver des millions de vies, économiser des milliers de milliards de dollars et protéger les générations futures", ajoute-t-il.

Vital ajoute une dernière demande à la liste : débloquer les négociations sur la justice climatique encore pendant la COP27.

"Du point de vue de la santé, il est important de disposer de mécanismes permettant de faire face aux pertes et aux dommages liés au changement climatique", dit-il.

En d'autres termes, les pays qui polluent le plus devraient récompenser ceux qui subissent les conséquences immédiates de la crise climatique, comme les inondations, les sécheresses et les pénuries alimentaires.

"Le report de ces accords aura des conséquences dramatiques pour les populations des pays les plus pauvres et les plus vulnérables. Il s'agit d'une question humanitaire et sanitaire", estime-t-il.