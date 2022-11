Guerre Ukraine - Russie : les hommes qui ramènent les morts

Par Jonathan Beale

BBC News, Ukraine orientale

il y a 13 minutes

Cet article contient des détails que certains lecteurs peuvent trouver choquants.

Artur décrit son travail comme consistant à ramener les morts de l'oubli.

Lui et Denys, deux jeunes Ukrainiens, ont la sinistre tâche de récupérer les corps des civils et des soldats tués dans cette guerre brutale. Cela inclut les Russes morts ainsi que les leurs.

Le jour où nous les rencontrons, ils se trouvent dans une zone récemment libérée dans l'est de l'Ukraine. Artur dit que leur tâche est de s'assurer qu'aucun cadavre n'est laissé derrière eux sur le champ de bataille. Le sol est couvert de gravats, de tranchées abandonnées et de trous d'obus profonds. On leur a dit que plusieurs corps gisent quelque part dans cette scène de dévastation apocalyptique.

On entend encore le bruit des combats au loin. Artur dit qu'ils sont conscients que leur travail est dangereux, mais qu'ils considèrent les risques comme justifiés "parce que la chose la plus importante est d'éliminer les morts de cette terrible guerre".

Légende image, Denys (à gauche) et Artur assistent souvent aux funérailles des soldats qu'ils ont récupérés.

Ils ouvrent la porte de leur fourgon blanc, marqué d'une croix rouge et du numéro 200 - le code militaire pour le transport des soldats morts.

En ouvrant la porte arrière, ils sentent une odeur de mort nauséabonde et aperçoivent sur le sol des asticots provenant des corps récupérés plus tôt dans la journée.

Artur et Denys ont été informés qu'il y a plusieurs autres corps à proximité, mais ils doivent maintenant trouver l'emplacement. Denys lance un petit drone équipé d'une caméra pour explorer la zone. Ils ne cherchent pas seulement les corps, mais aussi des signes de mines. Un membre de leur équipe a récemment été blessé par une mine. C'est un danger permanent.

Ils prennent désormais la précaution de lancer un crochet pour retourner un cadavre avant de s'approcher des restes. Les forces russes sont connues pour piéger les bâtiments et même les corps avant de se retirer.

La veille, un ingénieur militaire ukrainien me dit qu'il pense qu'il y a environ 100 000 mines dans les zones récemment libérées de l'Ukraine orientale. Il faudra beaucoup de temps pour les enlever. L'ingénieur dit qu'en règle générale, un an de combat équivaut à cinq ans de déminage.

Légende image, Artur et Denys cherchent des signes d'identification parmi les corps souvent méconnaissables.

Après avoir fait voler le drone pendant environ 20 minutes, Artur et Denys pensent avoir identifié un emplacement probable. C'est un bâtiment bombardé à côté d'une voie ferrée détruite. Ils mettent leurs casques et leurs gilets pare-balles et se frayent un chemin prudemment à travers les décombres.

À l'intérieur de la structure effondrée se trouvent les restes carbonisés de trois corps. Au début, il est difficile de distinguer les restes humains des poutres calcinées. Lentement, Artur et Denys commencent à identifier les os. Ils passent soigneusement au peigne fin ce qui reste, à la recherche de tout signe d'identification.

Cette fois, ce ne sont pas les leurs qu'ils récupèrent, mais ceux de Russes morts. Aucun papier d'identité n'a survécu au brasier, mais Artur et Denys trouvent la boucle noircie et brûlée d'une ceinture militaire russe.

De petits morceaux de plaques de gilets pare-balles en céramique leur indiquent également que ces trois hommes se battaient pour la Russie. Ils récupèrent également quelques autres objets personnels sur le sol, dont une paire de lunettes. Chacun est photographié et mis de côté. Ils seront rendus avec les restes humains - soigneusement placés dans des sacs mortuaires qui seront ensuite chargés dans leur camion.

Légende image, Leur fourgon porte le numéro 200 - le code militaire pour les transports de corps.

Il leur faut plusieurs heures pour accomplir cette tâche délicate, en veillant à ce que chaque morceau de ce qui fut une vie humaine soit récupéré.

Ensuite, les corps qu'ils collectent sont emmenés à la morgue locale.

Enterré avec dignité

Artur dit qu'il ressent un sentiment de soulagement presque spirituel lorsqu'il récupère un corps, quel qu'il soit.

"Nous ressentons la grâce que le corps revienne enfin de la guerre", dit-il.

Lorsqu'ils récupèrent les morts russes, dit-il, "il est clairement entendu qu'ils seront échangés contre nos défunts et que ces derniers seront enterrés dignement en Ukraine". C'est la Croix-Rouge qui facilite les échanges entre les pays.

Artur et Denys assistent souvent aux funérailles des soldats ukrainiens qu'ils ont ramenés de l'oubli.

Au cours de l'année écoulée, ils ont connu plus de morts que de vies. Artur admet que cela finira par avoir un impact sur leur état émotionnel. Mais il ajoute : "Je comprends que nous faisons du bon travail et cela me motive un peu et me donne la foi que la guerre va bientôt se terminer."