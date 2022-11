Migration : le monde est-il prêt pour des déplacements massifs de personnes dues au changement climatique

Crédit photo, Alamy

Alors que l'on s'attend à ce que trois milliards de personnes soient déplacées par les effets du réchauffement climatique d'ici la fin du siècle, cela devrait-il conduire à un changement dans notre façon de penser les frontières nationales, demande Gaia Vince ?

J'ai une obsession pour les cartes depuis que j'ai cherché pour la première fois à m'orienter dans le "Bois des Cent-Aker" de Winnie l'ourson, en essayant de découvrir les endroits "agréables pour les piknicks" et l'emplacement des maisons des personnages.

J'ai passé mon enfance à étudier et à dessiner des cartes au trésor, à cartographier des terres imaginaires et à tracer des itinéraires vers des lieux lointains que j'avais hâte de visiter.

Aujourd'hui, ma maison est tapissée de cartes que j'ai collectionnées ou que l'on m'a offertes - des rappels de lieux qui me sont chers. Près de mon bureau, j'ai une grande carte du monde, dont les continents se distinguent des océans par leur mosaïque de couleurs. Chaque tache de couleur est un pays, séparé de son voisin par une ligne nette tracée sur cette représentation bidimensionnelle de notre monde.

Les frontières sont proprement définies, l'encre séparant des nationalités destinées à des destins différents. Pour moi, ces lignes marquent des possibilités excitantes, avec un potentiel d'exploration et d'aventure, pour visiter des cultures étrangères avec des aliments et des langues différents. Pour d'autres, elles sont des murs de prison qui limitent toutes les possibilités.

Les frontières définissent notre destin, notre espérance de vie, notre identité, et bien plus encore. Pourtant, elles sont une invention, tout comme les cartes que j'avais l'habitude de dessiner. Nos frontières n'existent pas comme des facettes immuables du paysage, elles ne sont pas des parties naturelles de notre planète, et ont été inventées relativement récemment.

On peut toutefois faire valoir que la plupart de ces lignes imaginaires ne sont pas adaptées au monde du 21e siècle, avec sa population galopante, son changement climatique dramatique et la rareté des ressources. En effet, l'idée de garder les étrangers à l'extérieur en utilisant les frontières est relativement récente.

Autrefois, les États se souciaient bien plus d'empêcher les gens de partir que de les empêcher d'arriver. Ils avaient besoin de leur main-d'œuvre et de leurs impôts, et l'émigration constitue toujours un casse-tête pour de nombreux États.

Il existe cependant de véritables frontières humaines fixées non pas par la politique ou des souverains héréditaires, mais par les propriétés physiques de notre planète. Ces frontières planétaires pour notre espèce de mammifères sont définies par la géographie et le climat. Les humains ne peuvent pas vivre en grand nombre en Antarctique ou dans le désert du Sahara, par exemple.

À mesure que les températures mondiales augmentent, entraînant un changement climatique, une élévation du niveau de la mer et des conditions météorologiques extrêmes au cours des prochaines décennies, de grandes parties du monde qui abritent certaines des populations les plus importantes deviendront de plus en plus difficiles à vivre. Les côtes, les États insulaires et les grandes villes des tropiques seront parmi les plus durement touchés, selon les prévisions des climatologues.

Incapables de s'adapter à des conditions de plus en plus extrêmes, des millions - voire des milliards - de personnes devront se déplacer.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les frontières sont aujourd'hui souvent un obstacle à la circulation, mais cela pourrait-il changer à l'avenir ?

La majeure partie de la population mondiale est concentrée entre les 25e et 26e parallèles nord, qui sont traditionnellement les latitudes où le climat est le plus agréable et les terres les plus fertiles. On estime que 279 millions de personnes sont entassées dans cette mince bande de terre, qui traverse des pays comme l'Inde, le Pakistan, le Bangladesh, la Chine, les États-Unis et le Mexique.

Mais les conditions y sont en train de changer. En moyenne, les niches climatiques, c'est-à-dire la gamme de conditions dans lesquelles les espèces peuvent normalement exister, se déplacent vers le pôle à un rythme de 1,15 m par jour, bien que ce soit beaucoup plus rapide dans certains endroits.

Pour s'adapter à l'évolution du climat, il faudra suivre l'évolution de notre propre niche - qui, pendant la plus grande partie de l'histoire de l'humanité, s'est située dans une fourchette de températures allant de -11°C à 15°C (12F à 59F) - au fur et à mesure qu'elle migre vers le nord de l'équateur.

Les véritables limites de l'habitabilité sont les frontières dont nous devons nous préoccuper alors que le monde se réchauffe au cours de ce siècle, entraînant une chaleur insupportable, des sécheresses, des inondations, des incendies, des tempêtes et une érosion côtière qui rendent l'agriculture impossible et déplacent les populations.

Chaque année, un nombre record de personnes sont contraintes de fuir leur foyer. En 2021, on comptait 89,3 millions de personnes, soit le double du nombre de personnes déplacées de force il y a dix ans, et en 2022, ce nombre atteindra 100 millions, les catastrophes climatiques déplaçant beaucoup plus de personnes que les conflits.

Les inondations ont déplacé 33 millions de personnes au Pakistan cette année, tandis que des millions d'autres personnes en Afrique ont été touchées par la sécheresse et la menace de famine, de la Corne de l'Afrique à la côte ouest du continent.

Le Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, a appelé les dirigeants mondiaux présents à la conférence sur le changement climatique COP27 à prendre des mesures audacieuses pour faire face aux conséquences humanitaires du réchauffement de la planète. Ce changement doit être "transformationnel", selon le HCR. "Nous ne pouvons pas laisser des millions de personnes déplacées et leurs hôtes affronter seuls les conséquences du changement climatique", déclare M. Grandi.

Les migrants représentent environ 10 % du PIB mondial, soit 6,7 milliards de dollars (5,9 milliards de livres).

Si rien n'est fait, des centaines de millions de personnes devront quitter leur foyer d'ici 2050, selon certaines estimations. Une étude réalisée en 2020 prévoit que d'ici 2070, en fonction des scénarios de croissance démographique et de réchauffement, "un à trois milliards de personnes devraient se trouver en dehors des conditions climatiques qui ont bien servi l'humanité au cours des 6 000 dernières années".

Avec autant de personnes en mouvement, cela signifie-t-il que les frontières politiques inventées, ostensiblement imposées pour la sécurité nationale, deviendront de plus en plus insignifiantes ? La menace posée par le changement climatique et ses répercussions sociales éclipsent celles de la sécurité nationale. Les vagues de chaleur tuent déjà plus de personnes que celles qui meurent en conséquence directe de la violence des guerres.

En outre, la population mondiale continue de croître, en particulier dans certaines des régions les plus touchées par le changement climatique et la pauvreté. La population de l'Afrique devrait presque tripler d'ici 2100, alors même que la croissance des autres régions ralentit.

Cela signifie qu'il y aura un plus grand nombre de personnes dans les régions mêmes qui risquent d'être les plus touchées par la chaleur extrême, la sécheresse et les tempêtes catastrophiques. Un plus grand nombre de personnes auront également besoin de nourriture, d'eau, d'électricité, de logements et de ressources, alors même que ces besoins deviennent de plus en plus difficiles à satisfaire.

Dans le même temps, la plupart des pays du Nord sont confrontés à une crise démographique, les gens ne faisant pas assez d'enfants pour soutenir une population vieillissante. Une migration massive gérée pourrait donc contribuer à résoudre bon nombre des plus grands problèmes du monde, en réduisant le nombre de personnes vivant dans la pauvreté et la dévastation du climat, et en aidant les économies du Nord à développer leur main-d'œuvre.

Mais le principal obstacle est notre système de frontières - les restrictions de mouvement imposées soit par le propre État d'une personne, soit par les États dans lesquels elle souhaite entrer. Aujourd'hui, un peu plus de 3 % de la population mondiale sont des migrants internationaux.

Cependant, les migrants contribuent à environ 10 % du PIB mondial, soit 6,7 milliards de dollars (5,9 milliards de livres) - quelque 3 milliards de dollars (2,6 milliards de livres) de plus que ce qu'ils auraient produit dans leur pays d'origine. Certains économistes, comme Michael Clemens du Center for Global Development aux États-Unis, estiment que la libre circulation pourrait doubler le PIB mondial.

En outre, nous assisterions à une augmentation de la diversité culturelle, dont les études montrent qu'elle améliore l'innovation. À une époque où nous devons résoudre des problèmes environnementaux et sociaux sans précédent, cela pourrait être exactement ce dont nous avons besoin.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Après la Seconde Guerre mondiale, la Grande-Bretagne a encouragé l'immigration en provenance des pays du Commonwealth afin de pallier la pénurie de main-d'œuvre.

Supprimer les frontières ou les rendre beaucoup plus flexibles, notamment en ce qui concerne les flux de main-d'œuvre, pourrait améliorer la résistance de l'humanité aux contraintes et aux chocs du changement climatique mondial. Bien gérée, la migration pourrait profiter à tous.

Et si nous considérions la planète comme un patrimoine mondial de l'humanité, dans lequel les gens seraient libres de se déplacer où ils le souhaitent ? Nous aurions besoin d'un nouveau mécanisme pour gérer la mobilité de la main-d'œuvre mondiale de manière beaucoup plus efficace et efficiente - il s'agit de notre plus grande ressource économique, après tout. Il existe déjà des accords commerciaux mondiaux de grande envergure pour la circulation d'autres ressources et produits, mais peu traitent de la circulation de la main-d'œuvre.

Environ 60% de la population mondiale a moins de 40 ans, dont la moitié (et de plus en plus) a moins de 20 ans, et elle constituera la majorité de la population mondiale pour le reste du siècle. Nombre de ces jeunes demandeurs d'emploi pleins d'énergie feront probablement partie de ceux qui se déplaceront à mesure que le climat changera - contribueront-ils à la croissance économique pour construire des sociétés durables, ou leurs talents seront-ils gaspillés ?

Le débat sur les migrations s'est figé sur ce qui devrait être autorisé, plutôt que sur la planification de ce qui se produira. Je pense que les nations doivent passer de l'idée de contrôler les migrations à celle de les gérer.

Au minimum, nous avons besoin de nouveaux mécanismes pour la migration économique légale de la main-d'œuvre et la mobilité, et d'une bien meilleure protection pour ceux qui fuient le danger. Chacun pourrait se voir offrir une forme officielle de citoyenneté des Nations unies en plus de sa citoyenneté de naissance.

Pour certaines personnes, comme celles qui sont nées dans des camps de réfugiés, qui n'ont pas de papiers, ou les citoyens de petits États insulaires qui cesseront d'exister dans le courant du siècle, la citoyenneté des Nations unies pourrait bien être leur seul accès à la reconnaissance et à l'aide internationales, même si la citoyenneté est un droit humain. Des passeports pourraient être délivrés sur cette base.

Le théoricien politique David Held a affirmé que nous avons dépassé nos frontières nationales grâce à la mondialisation croissante et que nous vivons désormais dans des "communautés de destin qui se chevauchent", à partir desquelles nous devrions former une démocratie cosmopolite au niveau mondial.

Aujourd'hui, nous vivons une crise planétaire et je crois qu'il est temps de nous considérer comme les membres d'une seule et même espèce mondialement dispersée qui doit coopérer pour survivre. L'ampleur de la crise climatique exige une nouvelle coopération mondiale et, je crois, une nouvelle citoyenneté internationale avec des organismes mondiaux pour la migration et pour la biosphère - de nouvelles autorités payées par nos impôts et devant lesquelles les États-nations sont responsables.

Actuellement, les Nations unies n'ont aucun pouvoir exécutif sur les États-nations, mais cela pourrait bien devoir changer si nous voulons faire baisser les températures mondiales, réduire la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère et restaurer la biodiversité de la planète.

La gouvernance mondiale pourrait également s'avérer utile pour coordonner l'immense nouvelle main-d'œuvre mobile, peut-être en utilisant un système de quotas internationaux pour aider à affecter les personnes à des postes lors des migrations climatiques massives de ce siècle. Mais elle serait également confrontée aux défis créés par la bureaucratie, la corruption et le lobbying de puissantes entreprises.

Toutefois, la gouvernance mondiale doit également s'appuyer sur des États forts. La tension entre les désirs et les besoins de l'individu et de la société est bien réelle pour nous tous, et elle est déjà difficile à concilier lorsque notre société est un petit groupe très soudé, sans parler de la population de la planète entière.

Il est difficile de se soucier, par exemple, d'un étranger sans nom et sans visage dans un pays que vous n'avez jamais visité, alors que vous faites des choix concernant votre propre vie dans une ville située à des milliers de kilomètres de lui. La plupart des gens trouvent difficile de concilier les besoins d'un étranger situé à une rue de chez eux.

Les États-nations qui réussissent aident à gérer cette situation grâce à des structures et des institutions qui garantissent un niveau utile de coopération entre les étrangers, ce qui nourrit une société forte dans laquelle nous pouvons tous réussir. En tant qu'individus, nous faisons volontiers de petits sacrifices quotidiens de temps, d'énergie et de ressources - en payant des impôts, par exemple - pour assurer le fonctionnement de nos sociétés. La plupart d'entre nous le font parce que c'est notre société, notre famille sociale, notre État-nation.

L'invention de l'État-nation a été un outil très puissant pour nous permettre de coopérer aussi bien. Comme l'a dit le théoricien politique David Miller : "Les nations sont des communautés qui font des choses ensemble".

Il semblerait donc peu judicieux d'essayer de démanteler complètement ou d'abandonner notre système géopolitique actuel dans le peu de temps dont nous disposons pour nous préparer aux perturbations massives qui devraient se produire au cours de ce siècle.

Seuls des États-nations forts seront capables de mettre en place les systèmes de gouvernance qui aideront notre espèce à survivre au changement climatique. Seuls des États-nations forts seront capables de gérer un mouvement massif de migrants de différentes géographies et cultures vers la population indigène.

Il faudra peut-être plutôt un mélange d'internationalisme et de nationalisme.

Au cours des dernières décennies, la croissance de la mondialisation a conduit à un plus grand internationalisme - un citoyen de Londres peut souvent se sentir plus proche d'un citoyen d'Amsterdam ou de Taïwan que d'un citoyen d'une petite ville de campagne en Grande-Bretagne.

Cela n'a peut-être pas d'importance pour de nombreux citadins prospères, mais les natifs de zones plus rurales peuvent se sentir abandonnés par leur propre pays, à mesure que les industries autrefois dominantes déclinent et que les espaces sociaux et les traditions culturelles s'amenuisent. Cela crée un ressentiment et une peur du type de ceux qui peuvent conduire à des préjugés contre les immigrants, comme on l'a vu dans certaines parties du Royaume-Uni pendant le débat sur le Brexit.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les inondations au Bangladesh, en Inde et au Pakistan ont déplacé des millions de personnes en 2022.

Cependant, l'ouverture des frontières ne signifie pas nécessairement l'absence de frontières ou l'abolition des États-nations. Il peut être nécessaire d'explorer différents types d'États-nations, avec différentes options de gouvernance.

Les États les plus touchés par le changement climatique achèteront-ils ou loueront-ils des territoires dans des endroits plus sûrs ? Ou bien verrons-nous des villes fondées sur des chartes qui fonctionnent selon des juridictions et des règles différentes de celles du territoire qui les entoure, ou encore des États flottants qui construisent de nouveaux territoires sur les vagues ?

Il faudra travailler à réinventer le concept d'État-nation pour qu'il devienne plus inclusif et qu'il renforce les liens locaux tout en créant des réseaux mondiaux plus vastes et plus équitables.

Il y a de multiples avantages à encourager les points communs, une parenté avec nos semblables, sur la base de notre projet de société partagé, de notre langue et de nos œuvres culturelles. Ces traits sont suffisamment importants pour que le patriotisme devienne une puissante source d'identité.

Alors pourquoi ne pas susciter également un sentiment patriotique à l'égard de l'air, de la terre et de l'eau de nos nations, afin d'encourager les gens à en prendre soin ? Une approche, puisque nous sommes tous confrontés à des menaces environnementales, pourrait consister à faire participer l'armée et d'autres institutions de sécurité à la lutte contre le changement climatique.

Le service national pour les jeunes citoyens et les immigrés afin d'aider aux secours en cas de catastrophe, à la restauration de la nature, aux efforts agricoles et sociaux pourrait être une autre étape créatrice de solidarité. Enfin, nous devrons peut-être restaurer ou inventer de nouvelles traditions nationales bénéfiques pour l'environnement ou la société, et pour lesquelles les citoyens peuvent éprouver de la fierté et du respect.

Il pourrait s'agir de groupes et de clubs sociaux qui chantent, créent, font du sport ou se produisent ensemble, et auxquels les membres peuvent appartenir à vie. Ces traditions peuvent contribuer à préserver la dignité dans les moments difficiles et à donner aux immigrants un sens patriotique auquel s'assimiler.

Le nouveau récit patriotique pourrait porter sur le nationalisme civique, fondé sur le bien commun, avec des droits et des devoirs, et un attachement culturel passionné à la nature, ainsi qu'à la protection et à la conservation des lieux d'importance nationale (ou internationale).

Le Costa Rica, par exemple, a adopté le terme pura vida, qui signifie en gros "bonne vie", comme éthique, mantra et identité nationale. Son utilisation s'est généralisée à partir des années 1970, lorsque les réfugiés des violents conflits qui sévissaient dans les pays voisins (Guatemala, Nicaragua et Salvador) se sont installés en grand nombre dans le pays.

Le Costa Rica, petit pays d'Amérique centrale qui n'a pas d'armée permanente et investit massivement dans la protection et la restauration de la nature, ainsi que dans les services sociaux tels que la santé et l'éducation, a utilisé cette conception de la vie pour définir son caractère et intégrer les nouveaux immigrants.

"Une personne qui choisit d'utiliser cette expression ne fait pas seulement allusion à cette idéologie et à cette identité communes, elle construit en même temps cette identité en l'exprimant", explique Anna Marie Trester de l'université de New York. "Le langage est un outil très important de construction de soi".

Cela nous offre une nouvelle façon d'envisager la fierté nationale. Il ne s'agit pas nécessairement de considérer que "votre peuple" est meilleur que celui des autres nations, ni de centraliser le sens et le pouvoir. Au contraire, elle peut impliquer la dévolution des traditions et une appréciation de la régionalité et de l'énorme valeur culturelle des nouveaux citoyens.

L'Union européenne est un exemple d'identité supranationale qui permet aux citoyens de se sentir européens et de s'identifier aux valeurs de l'UE, sans pour autant devoir renoncer à leur identité nationale.

Une idée similaire peut s'appliquer aussi bien au sein des nations qu'entre elles. Au Royaume-Uni, par exemple, le quartier chinois de Londres est, à juste titre, une destination touristique très visitée, tout comme Little India - ils font partie de l'identité de la nation, même si les Britanniques d'origine chinoise et les Indiens d'origine britannique sont souvent victimes de préjugés et de désavantages socio-économiques.

Pour gagner la fierté nationale plutôt que de subir le tribalisme qui divise, une nation doit réduire les inégalités. L'État doit investir dans le peuple pour que le peuple se sente investi dans l'État. Cela signifie qu'il doit accorder la priorité aux questions sociales et environnementales de manière à ce qu'elles profitent à tous, et non à une petite tribu d'aristocrates mondiaux.

Les Green New Deals proposés dans l'Union européenne et aux États-Unis sont des exemples de politiques visant à restaurer les économies, à fournir des emplois et à renforcer la dignité tout en aidant à unir les gens dans un plus grand projet social de transformation environnementale.

Essayez, si vous le voulez bien, de chasser de votre esprit l'idée que les gens sont fixés à un endroit où ils sont nés, comme si cela affectait votre valeur en tant que personne ou vos droits en tant qu'individu. Comme si la nationalité était autre chose qu'une ligne arbitraire tracée sur une carte. Voyez plutôt ces lignes comme des fusions de richesses culturelles, des transitions plutôt que des barrières à travers les possibilités que les terres de la Terre nous offrent à tous.