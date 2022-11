Coupe du monde 2022 : comment la santé mentale influence les performances des joueurs sur le terrain

André Biernath

De BBC News Brésil à Londres

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images Légende image, Katia Rubio sait que les titres n'arrivent que lorsque l'équipe place les objectifs collectifs au-dessus des objectifs individuels.

La psychologue Katia Rubio, professeur à la faculté d'éducation de l'Université de São Paulo (USP), estime que les Jeux olympiques de 2020, qui se sont déroulés à Tokyo, au Japon, ont représenté un tournant dans la relation entre l'esprit et la performance sportive.

"On n'a jamais autant parlé de la santé mentale et du sport que pendant et après les derniers Jeux olympiques", dit-il.

Il convient de rappeler que la compétition s'est déroulée en pleine pandémie de covid-19, au cours de laquelle tout le monde a dû s'isoler et rester loin de sa famille et de ses amis. Pendant la compétition, le cas de la gymnaste américaine Simone Biles, qui s'est retirée de certaines épreuves en raison de problèmes de bien-être mental, a fait la une des journaux du monde entier.

Articles recommandés :

Un scénario similaire se répétera-t-il lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar ?

Rubio, qui a également été président de l'Association brésilienne de psychologie du sport, consacre sa carrière à l'étude du sujet et au sauvetage de la mémoire des athlètes brésiliens.

Selon elle, la résistance à la santé mentale dans le monde du football a également considérablement diminué ces dernières années.

"Et cela se produit plus fortement dans le football féminin, ce qui correspond déjà à plusieurs interventions réussies", dit-elle.

"Dans le football masculin, il y a une plus grande résistance, due au machisme et à la fausse idée que les hommes ne pleurent pas, sont puissants et ne peuvent pas parler de questions émotionnelles.

"Cela ne fait que retarder l'accès à un soutien fondamental pour la vie de l'athlète", déplore le psychologue.

Mais Rubio constate que, même chez les hommes, ce blocage émotionnel diminue lentement.

Elle cite l'exemple de joueurs qu'elle qualifie de "pionniers de la santé mentale", pour avoir parlé ouvertement du fait qu'ils ont consulté des psychiatres et qu'on leur a diagnostiqué une dépression.

Au cours des deux dernières décennies, des athlètes tels que Pedrinho, ancien joueur de Palmeiras et de Vasco, et Nilmar, qui a porté le maillot de l'Internacional, des Corinthians et de Santos, ont donné des interviews sur le sujet.

"Ils ont rendu un service incommensurable au sport, car ils se sont mis à la place des gens qui souffrent, comme tout le monde. Et cela a commencé à promouvoir un "melting pot" des problèmes mentaux dans le football", se souvient-il.

La santé mentale au premier plan

Le professionnel souligne également la pertinence de la psychologie dans le sport de compétition.

"La santé mentale entre dans le champ avec la même influence que la préparation physique, la nutrition, la physiologie, la biomécanique...".

"Et il ne fait aucun doute que le mental interfère directement avec les performances d'un athlète", ajoute-t-il.

En d'autres termes, un athlète dont le bien-être mental est déséquilibré ne sera pas en mesure de se concentrer sur le jeu. Dans ces conditions, il ne sera pas en mesure de prendre les meilleures décisions pour lui-même et pour l'équipe, ce qui peut même affecter le score final d'un match.

M. Rubio cite une autre préoccupation constante des spécialistes du domaine qui s'occupent des athlètes : le sommeil.

"Nous savons que la veille d'une compétition est généralement plus compliquée pour eux.

"Et nous avons une série de stratégies pour que les joueurs puissent bien dormir, notamment parce qu'une bonne nuit de sommeil est fondamentale pour qu'ils disposent des conditions minimales pour être performants sur le terrain", souligne-t-il.

Légende image, Katia Rubio consacre sa carrière de chercheuse à comprendre la psychologie du sport et à sauver l'histoire des athlètes brésiliens.

La Coupe du monde à venir

Rubio estime que, pour que le Brésil soit à nouveau champion, il faudra que "les gains collectifs priment sur les projets individuels".

"Il me semble que, pour la génération actuelle de joueurs, le plus important est la possibilité d'obtenir des contrats commerciaux basés sur des victoires", analyse-t-il.

Selon le psychologue, cela représente un obstacle aux grandes réalisations.

"Tant qu'une équipe ne comprend pas que tout le monde gagne avec un titre, il devient très difficile d'atteindre une victoire en finale", analyse-t-elle.

Le chercheur souligne également un autre aspect qui influence la relation entre l'équipe nationale et les Brésiliens : le fait que la plupart des joueurs évoluent dans des championnats européens et sont loin de la réalité du pays.

"De nombreux athlètes partent à l'étranger, s'élèvent socialement, développent de manière incontrôlée leur patrimoine et se désengagent de la vie qu'ils avaient auparavant", décrit-elle.

"Et cela se produit parce que leur carrière est médiatisée par d'autres personnes, qui les voient comme un objet, une marchandise. Dans l'esprit de ces hommes d'affaires et managers, plus ces athlètes sont détachés des questions sociales, mieux c'est."

"Mais il y a bien sûr des joueurs qui parviennent à garder le contrôle de leur vie personnelle et à créer un réseau de soutien bien structuré capable de créer un bouclier contre ces influences", ajoute-t-elle.

Et ce manque de contact avec la réalité peut rester caché pendant de nombreuses années, jusqu'à ce qu'il se retrouve dans des situations spécifiques.

À titre d'exemple, le psychologue rappelle les moments où les joueurs brésiliens ont chanté l'hymne national avant les matchs de la Coupe du monde 2014, organisée dans le pays.

"Là-bas, il était très évident le niveau de manque de contrôle de certains. Pour ces personnes, qui avaient vécu pendant des années hors du Brésil, ce sentiment était enfermé dans une petite boîte et sortait d'un seul coup à ces occasions", dit-elle.

Entre les leaders et les boucs émissaires

Le psychologue renforce la pertinence d'identifier le profil de chaque joueur et la manière dont il peut contribuer au cours du match.

"Il y a une maxime qui dit : la meilleure équipe n'est pas celle qui a la plus grande somme de valeurs individuelles, mais la façon dont ces valeurs sont liées les unes aux autres", dit-elle.

Elle explique que, de manière générale, on peut diviser les individus en introvertis et en extravertis. A partir de là, certains seront rationnels, sentimentaux, intuitifs ou sensibles.

"Voyez comme il est complexe d'identifier ces profils et de les faire interagir de manière équilibrée tout au long d'un jeu", note-t-elle.

Rubio souligne le rôle de l'entraîneur - et de l'équipe de psychologues de l'équipe - dans l'identification des leaders sur le terrain.

"Dans le football, il y a le capitaine, où le rôle de leader est matérialisé par le brassard sur le bras. Mais il peut y avoir d'autres références techniques et cognitives au sein d'une équipe."

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le capitaine de l'équipe doit être reconnu comme un leader par ses coéquipiers, déclare Rubio.

"Et chacun d'entre eux excelle dans des contextes spécifiques. À un moment plus tendu du match, certains joueurs prendront la responsabilité de créer des jeux. Maintenant, quand il faut du sang froid pour garder un score favorable, d'autres peuvent exercer un second type d'influence", compare-t-elle.

"Une équipe gagnante commence lorsque l'entraîneur est capable d'identifier tous ces profils et de tirer le meilleur de chaque joueur, en fonction de ses caractéristiques", résume-t-elle.

Mais bien sûr, ces traits de caractère peuvent aussi avoir des influences négatives et ruiner le travail de toute l'équipe.

Rubio cite le rôle des athlètes qui agissent comme des saboteurs et ceux qui deviennent des boucs émissaires.

"Le saboteur agit derrière les rideaux pour faire passer les intérêts personnels avant les intérêts collectifs", enseigne-t-elle.

Grâce à cela, il parvient à élire et à manipuler des boucs émissaires qui, dans le pire des cas, sont désignés comme coupables face à l'échec.

"C'est le rôle du coach et du leader d'identifier et de démasquer ce saboteur", dit-elle.