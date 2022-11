Vieillesse : Peut-on lutter contre les rides ?

Nahim Qassem

BBC News Arabic

il y a 46 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les rides sont principalement associées à l'âge, mais il existe des facteurs qui accélèrent leur apparition, comme le tabagisme et l'exposition fréquente au soleil.

Avez-vous déjà imaginé mettre de la salive sur votre visage pour le protéger de l'apparition des rides ?

Des millions de femmes et d'hommes à travers le monde ont essayé d'appliquer de la bave d'escargot ou des crèmes contenant sa salive sur leur visage comme l'une des nombreuses tentatives pour prévenir l'apparition de ces ridules qui couvrent tous nos visages avec l'âge.

Des centaines de publicités et de conseils m'apparaissent quotidiennement sur les réseaux sociaux, et je les regarde des centaines de fois par jour, comme d'autres, dans les médias.

Après cela, j'ai remarqué pour la première fois ces deux lignes sur mon front et celles autour de ma bouche , et dès que des lignes similaires sont apparues autour de mes yeux, j'ai commencé à suivre des dizaines d'influenceurs et de dermatologues arabes qui offrent des conseils pour empêcher les rides de se glisser dans les médias, allant de l'eau potable à l'utilisation de crèmes, d'appareils et d'exercices, en passant par l'essai d'un traitement séances dans des cliniques spécialisées.

Parmi eux se trouve une influenceuse irakienne nommée Ghadir Sultan qui compte 2 millions d'abonnés sur Instagram. J'ai contacté Ghadir, qui annonce à plusieurs reprises une crème qu'elle a développée et dont "les extraits d'escargot représentent 98 % de sa composition totale", pour savoir pourquoi elle est si intéressée à retarder l'apparition des rides.

"Ce qui me fait le plus peur, et à des millions de femmes dans le monde, c'est l'apparition de ces rides qui donnent une impression d'âge. Le problème avec les rides, c'est qu'elles font croire aux autres que vous n'êtes plus jeune et donc moins attirante", a confié Ghadir à la BBC. Selon elle, ce sont ses abonnées qui l'ont poussée à trouver une solution au problème des rides, car la plupart d'entre elles y voient le problème le plus urgent et sont prêts à "tout faire pour prévenir les rides ou retarder leur apparition".

Crédit photo, Instagram Légende image, Ghadir dépense environ 160 $ ​​par mois en produits de soins de la peau anti-rides

Mais pourquoi avons-nous des rides ?

Cinq dermatologues contactés par la BBC ont convenu qu'il n'existe aucun traitement ou pommade pouvant empêcher l'apparition des rides.

Les rides sont ces lignes, plis ou affaissements qui apparaissent sur la peau à la suite d'étirements ou de dommages aux tissus cutanés dus à un manque de graisse et à un manque de collagène et d'élastine.

Le Dr Hani Al-Nazer, ancien directeur du Centre national de recherche et dermatologue consultant, a déclaré à la BBC : "Bien qu'il ne soit pas possible d'échapper à l'apparition des rides, il existe des facteurs qui accélèrent leur apparition, comme le manque d'eau potable, et une exposition excessive au soleil à midi, ainsi que le tabagisme et une alimentation excessive. Manger trop de cornichons, trop manger de sucreries transformées, la tension et le stress, et trop utiliser de cosmétiques, contrairement à ce que beaucoup de gens imaginent."

Fondamentalement, le vieillissement est une cause majeure de diminution de la production de collagène, mais selon les spécialistes, des facteurs génétiques interfèrent avec l'apparition rapide des rides.

Cependant, la génétique n'est responsable que de 10% de l'apparition des rides, mais le mode de vie est le plus important responsable de leur apparition. Et l'hérédité ici est ce que l'on entend par l'épaisseur de la peau qui se traduit par son affaissement et ses rides.

La couleur de la peau joue également un rôle dans la détermination du moment où les rides apparaissent. Al-Nazir dit que les personnes à la peau foncée présentent des rides à un stade ultérieur de la vie par rapport aux autres personnes à la peau blanche, car les personnes à la peau foncée ont de grandes quantités de mélanine, qui protège les tissus internes de la peau contre les rayons UV. Parce que l'exposition aux rayons ultraviolets du soleil provoque la dégradation du collagène et de l'élastine, qui sont les piliers dont dépendent la forme de la peau et des rides.

Selon les spécialistes en dermatologie, l'effet du tabac sur la peau est très similaire à l'effet du soleil en termes de dégradation du collagène et de l'élastine.

Quant à la pression ou au stress, ils entraînent une augmentation de la sécrétion de neurotransmetteurs, dont l'adrénaline, qui entraîne un rétrécissement des vaisseaux sanguins, et réduit ainsi le flux sanguin dans les tissus, notamment la peau du visage.

De plus, l'augmentation de la quantité de sel consommée entraîne une rétention d'eau dans le corps et des dommages aux vaisseaux sanguins qui transportent le sang vers la peau.

Il existe deux types de rides, dont l'une est appelée rides cinétiques ou expressives, qui sont causées par des mouvements répétitifs comme le rire ou les nœuds du front. L'autre type est appelé rides fixes, qui apparaissent continuellement sur le visage et commencent souvent par des rides expressives, mais se transforment ensuite en rides permanentes. Elle survient lorsque la peau perd de son élasticité avec l'âge.

Les rides peuvent véhiculer des messages sur l'état de santé d'une personne. Selon Emma Hobson de l'Institut international de la peau, les rides dans la partie supérieure du front peuvent être liées à la santé de la vessie et de l'estomac, dans la partie inférieure du front, elles peuvent être un signe de sensibilité alimentaire, et autour des yeux, ils peuvent exprimer l'état du foie et de la région environnante.

De l'argent pour la jeunesse éternelle

Le professeur de dermatologie, Hani Al-Nazer, a confirmé que l'utilisation excessive de cosmétiques stimule l'apparition des rides, y compris celles dont leurs promoteurs prétendent qu'ils combattent les rides. Malgré cela, ces produits réalisent des bénéfices extraordinaires.

L'influenceuse irakienne de 34 ans, Ghadir Sultan, a confié à la BBC : "Je dépense entre 160 et 320 dollars tous les 3 mois en produits de soins de la peau, et je ne peux pas m'en passer, mais il y en a beaucoup qui dépensent plus que ce montant et injectent du Botox tous les 6 mois, environ 650-810 dollars."

Selon la société mondiale d'études de marché Euromonitor, la taille du marché des produits destinés à retarder l'apparition des rides a augmenté à l'échelle mondiale, passant de 25 milliards de dollars en 2016 à 37 milliards de dollars en 2021.

Et la majeure partie de cet argent est dépensée par des femmes plus jeunes, ce qui signifie que les jeunes femmes ont plus peur de l'apparition des rides que leurs homologues plus âgées. Selon une enquête menée par la société d'études de marché britannique "One Ball" pour le groupe américain d'e-marketing, les jeunes femmes dans la trentaine dépensent plus en cosmétiques pour retarder l'apparition des rides que les femmes de plus de quarante, cinquante et soixante ans.

Les produits de soin de la peau occupent une position avancée dans la liste des produits de beauté que les femmes dépensent. L'enquête "One Ball" a indiqué que la femme américaine moyenne dépense plus de 225 000 $ en produits de soin de son apparence au cours de sa vie, et un quart des ce montant est dépensé en produits de soins du visage, tandis que les hommes dépensent la moitié de ce que les femmes dépensent en cosmétiques.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les campagnes publicitaires insistent sur la nécessité de se débarrasser des rides à tout prix.

Dans le monde arabe, les femmes dépensent environ 25 milliards de dollars par an pour toutes sortes de cosmétiques, ce qui en fait le premier marché au monde, selon Euromonitor.

Les femmes saoudiennes sont en tête des dépenses en produits cosmétiques par rapport à leurs homologues du monde arabe, car les femmes saoudiennes dépensent 1,5 milliard de dollars par an pour ces produits cosmétiques.

Combattre les rides avec le Botox

La quête de "miracles" capables de stopper ou de masquer les rides semble aussi ancienne que l'homme. C'est ce qui pousse le marché des produits qui remplissent cette fonction à se développer rapidement.

Ce marché a évolué de l'utilisation d'acides pour stimuler la production de collagène dans l'Égypte ancienne aux Européens qui se mettaient de la viande sur le visage aux XVIe et XVIIe siècles, jusqu'à ce que les liftings apparaissent au début du XXe siècle. En 2002, un changement de paradigme s'est produit dans le marché des cosmétiques avec le début de l'utilisation du Botox pour résister aux rides.

Ghadir a anticipé l'apparition des rides depuis qu'elle était au début de la vingtaine, en injectant du Botox, et elle dit : "J'ai injecté du Botox pour masquer ces rides plus rapidement et empêcher l'apparition d'autres d'entre elles à l'avenir. J'ai retrouvé les mêmes conseils donnés par des dizaines de femmes entre elles sur des groupes de beauté sur les réseaux sociaux. Les filles dans la vingtaine et même plus jeunes acceptent les injections de Botox pour éviter que les rides n'apparaissent plus tard."

Nous avons interrogé le Professeur sur la validité de cela : "C'est un mensonge que certaines entreprises exploitent pour promouvoir leurs produits. Rien ne peut empêcher l'apparition de rides à l'avenir, et en aucun cas elles ne peuvent être évitées. Tout ce que nous, médecins, pouvons faire c'est cacher ce qui leur est déjà apparu grâce aux produits de comblement et au Botox."

Crédit photo, Instagram Légende image, "Tu es belle comme tu es". Une initiative d'une actrice égyptienne pour encourager le rejet des standards de beauté irréalistes.

Les rides et la beauté sont une relation inverse

Les sites de réseaux sociaux ont récemment bourdonné de commentaires intimidants sur deux photos, dont l'une est celle d'une chanteuse libanaise bien connue dont le visage est couvert de rides, et l'autre d'une star de cinéma égyptienne d'une soixantaine d'années considérée comme l'une des plus belles icônes dans les films des années soixante. Pourquoi certaines personnes n'acceptent-elles pas les rides et paient-elles des millions pour essayer de les cacher de quelque manière que ce soit ?

L'actrice égyptienne, Engy Wegdan, a déclaré à la BBC : "Il existe une relation inverse entre la beauté et les rides dans notre culture. D'autant plus que, pour les femmes, l'âge signifie qu'elles deviennent moins attirantes."

Engy a lancé une initiative intitulée "Tu es aussi belle comme tu es" sur sa page Instagram, visant à encourager les femmes à accepter leur apparence, et a ajouté : "J'ai lancé ma campagne sur les réseaux sociaux parce que ces derniers offraient une plate-forme aux intimidateurs, et n'importe qui peut envoyer des commentaires blessants aux autres et leur imposer des règles de beauté."