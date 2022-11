Twitter : Est-ce vraiment la fin ?

Le hashtag "RIPTwitter" est tendance et de nombreux utilisateurs du site se précipitent pour télécharger leurs données.

Le personnel est parti en masse - la moitié des effectifs a été licenciée par M. Musk une semaine après avoir achevé l'achat de la plateforme, et beaucoup d'autres ont choisi de partir depuis qu'il a envoyé un courriel exigeant des conditions de travail "dures" et de longues heures de travail de la part de ses employés restants.

D'après leur biographie sur Twitter, un grand nombre de ces personnes sont des ingénieurs, des développeurs et des codeurs, c'est-à-dire des personnes qui travaillent sur les rouages du fonctionnement de Twitter.

Prenons les deux plus grandes vulnérabilités qui pourraient faire tomber l'oiseau bleu de son perchoir très rapidement.

Pourrait-il être piraté ?

Le premier et le plus évident serait un piratage catastrophique.

Twitter, comme tous les grands sites web (y compris celui-ci, la BBC), serait constamment attaqué par des acteurs malveillants - même au niveau de l'État - désireux de semer la zizanie. Les leaders mondiaux, les politiciens et les célébrités ont tous des comptes Twitter personnels avec des millions de followers - un fruit facile à cueillir pour un hacker qui voudrait que beaucoup de gens voient son arnaque, comme nous l'avons déjà vu.

Il se peut aussi qu'il veuille simplement faire disparaître le site, en le bombardant de trafic Web pour voir s'il est submergé et s'éteint de cette façon. Des tentatives de ce type se produiront en permanence - c'est une bataille constante.

La cybersécurité est, ou du moins devrait être, un élément important des opérations quotidiennes de toute entreprise du XXIe siècle. La semaine dernière, la responsable de la cybersécurité de Twitter, Lea Kissner, a quitté son poste. On ne sait pas si elle a été remplacée. (Twitter n'a pas non plus d'équipe de communication, il n'y a donc pas de moyen facile de le demander).