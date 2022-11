Guerre Ukraine - Russie : Pourquoi la Russie a-t-elle envahi l'Ukraine et la guerre de Poutine a-t-elle échoué ?

Par Paul Kirby

BBC News

il y a 51 minutes

Crédit photo, Reuters Légende image, La reprise de Kherson par l'Ukraine.

Lorsque Vladimir Poutine a envoyé jusqu'à 200 000 soldats en Ukraine le 24 février, il pensait pouvoir envahir la capitale Kiev en quelques jours et déposer le gouvernement.

Les forces russes ont rapidement conquis de vastes étendues de territoire, mais n'ont pas réussi à encercler Kiev.

Au cours des mois suivants, elles ont été contraintes à une série de retraites humiliantes, d'abord dans le nord et maintenant dans le sud. À ce jour, elles ont perdu plus de la moitié du territoire saisi au début de l'invasion.

Quel était l'objectif initial de Poutine ?

Aujourd'hui encore, le dirigeant russe décrit la plus grande invasion européenne depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale comme une "opération militaire spéciale" plutôt que comme une guerre à grande échelle qui a laissé des millions d'Ukrainiens déplacés dans leur pays et au-delà.

En envoyant des troupes en Ukraine par le nord, le sud et l'est le 24 février, il a déclaré au peuple russe que son objectif était de "démilitariser et dé-nazifier l'Ukraine".

Son objectif déclaré était de protéger les personnes soumises à ce qu'il a appelé huit années d'intimidation et de génocide par le gouvernement ukrainien - des affirmations qui ne reposent sur aucune preuve. Il s'agissait d'une tentative d'empêcher l'OTAN de prendre pied en Ukraine. Un autre objectif a rapidement été ajouté : garantir le statut de neutralité de l'Ukraine.

L'objectif prioritaire était de renverser le gouvernement du président élu de l'Ukraine. "L'ennemi m'a désigné comme la cible numéro un ; ma famille est la cible numéro deux", a déclaré Volodymyr Zelensky. Les troupes russes ont tenté à deux reprises de prendre d'assaut le complexe présidentiel, selon son conseiller.

Ça n'a pas marché

Les allégations russes répétées de nazis et de génocide dans l'est de l'Ukraine étaient totalement infondées, mais elles font partie d'un récit répété par la Russie depuis que ses forces mandataires ont saisi des parties des régions de Louhansk et de Donetsk dans l'est du pays en 2014, déclenchant une guerre avec les forces ukrainiennes. "C'est fou, parfois même ils ne peuvent pas expliquer à quoi ils font référence", s'est plaint le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba.

Début avril, un article d'opinion publié par l'agence de presse russe Ria Novosti indiquait clairement que "la dénazification est inévitablement synonyme de désukrainisation", ce qui revient à effacer l'État moderne d'Ukraine.

Cet article a été publié alors qu'apparaissaient des détails sur les crimes de guerre commis par les forces russes contre des civils à Bucha, près de Kiev. Un rapport indépendant a ensuite accusé la Russie elle-même d'incitation au génocide orchestrée par l'État.

Quant à l'adhésion à l'OTAN, avant même l'invasion, l'Ukraine aurait conclu un accord provisoire avec la Russie pour ne pas faire partie de l'alliance défensive occidentale. La Russie ne veut pas que son voisin rejoigne l'OTAN, car elle craint que cela n'empiète trop sur son territoire.

En mars, le président Zelensky avait publiquement accepté que l'adhésion à l'OTAN n'aurait pas lieu : "C'est une vérité et elle doit être reconnue". L'Ukraine a proposé de devenir un État non-aligné et non-nucléaire, mais les négociations ont échoué.

Un mois après le début de l'invasion, il était clair que la campagne de la Russie ne se déroulait pas comme prévu. Vladimir Poutine a radicalement revu ses ambitions à la baisse, déclarant que la première phase était en grande partie terminée.

Les militaires se retirent des environs de Kiev et de Tchernihiv et se regroupent dans le nord-est. L'objectif principal est désormais la "libération du Donbas", c'est-à-dire les deux régions industrielles de l'Ukraine situées à l'est, à savoir Louhansk et Donetsk.

La raison de ce retrait était l'incapacité à apprécier l'agilité des forces ukrainiennes ou à sécuriser les lignes d'approvisionnement. Un convoi blindé de 64 km qui s'est arrêté près de Kiev a été le premier symbole de la mauvaise logistique russe.

Selon le commandant en chef ukrainien, le général Valeriy Zaluzhny, le retrait le plus récent de la Russie de la ville méridionale de Kherson, le 11 novembre, est également dû à la destruction des lignes d'approvisionnement et à la perturbation des systèmes de commandement.

Crédit photo, OLEG PETRASYUK/EPA-EFE Légende image, Le président Volodymyr Zelensky (R) a visité Kherson quelques jours après que les forces ukrainiennes l'aient libérée de l'occupation russe.

Les forces mandataires russes s'étaient déjà emparées d'un tiers du Donbas en 2014, dans une guerre qui s'est depuis transformée en un conflit largement gelé. Fin mars, elles avaient revendiqué la majeure partie de Louhansk mais un peu plus de la moitié de Donetsk.

La capture de la ville portuaire dévastée de Marioupol à Donetsk à la mi-mai a donné à Vladimir Poutine l'une de ses rares grandes victoires et a fourni à la Russie un corridor terrestre indispensable entre la frontière et la Crimée, la péninsule ukrainienne saisie par la Russie en 2014.

Les forces russes avaient encore l'espoir de s'emparer d'autres territoires dans le sud. Un général de premier plan avait déjà évoqué des prises de terres le long de la côte de la mer Noire, au-delà d'Odessa, vers une région sécessionniste de Moldavie. "Le contrôle du sud de l'Ukraine est une autre voie d'accès à la Transnistrie", a déclaré le général de division Rustam Minnekayev.

Début juillet, le dirigeant russe a également pu revendiquer le contrôle total de Louhansk, les forces ukrainiennes perdant jusqu'à 50 à 100 soldats par jour face à la puissance de feu écrasante de la Russie.

Poutine sur la sellette

Mais l'arrivée de l'artillerie occidentale, en particulier des missiles américains Himars, n'a pas tardé à faire des ravages dans les plates-formes logistiques et les dépôts d'armes de la Russie à l'est, et une contre-offensive ukrainienne anticipée dans la région méridionale de Kherson était également en cours.

En septembre, Vladimir Poutine a annoncé une "mobilisation partielle" de quelque 300 000 soldats dans le but de renforcer une ligne de front de 1 000 km dans l'est du pays. Les Russes ont fui cette mobilisation en masse, la guerre se rapprochant de chez eux.

Sur le tard, il déclare que les deux régions orientales et deux autres dans le sud - Kherson et Zaporizhzhia - sont annexées, même si aucune n'est entièrement sous contrôle russe. Elles feraient partie de la Russie pour toujours, a-t-il indiqué.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Vladimir Poutine s'adresse à la foule à Moscou, avec les mots "Ensemble pour toujours" en haut de l'écran.

Quelques semaines plus tard, la Russie s'est retirée de la ville de Kherson, la seule capitale régionale saisie dans sa guerre de 2022.

Sous la direction d'un nouveau commandant, le général Sergei Surovikin, la Russie a changé de stratégie en octobre pour détruire l'infrastructure civile de l'Ukraine, détruisant ou endommageant 40 % de son système électrique par des raids aériens dans tout le pays. Après avoir échoué sur le champ de bataille, le Kremlin s'en est pris au moral des civils.

Des villes ukrainiennes ont été frappées et deux personnes ont été tuées en Pologne après l'atterrissage d'un missile sur une ferme proche de la frontière ukrainienne. L'incident a fait craindre que l'OTAN ne soit entraînée dans le conflit, bien que les États-Unis aient déclaré qu'il était peu probable que le missile ait été tiré par la Russie.

Les grands échecs de la Russie

La perte de la ville de Kherson et le retrait de 30 000 soldats russes de la rive droite du Dnipro ont couronné une série de revers russes sur le champ de bataille qui donnent l'image générale d'une invasion vouée à l'échec.

Le retrait de la région de Kiev et de Tchernihiv en mars a été suivi d'une retraite spectaculaire début septembre de la région nord-est de Kharkiv, abandonnant le grand centre routier et ferroviaire de Kupyansk et la ville stratégique d'Izyum.

Fin septembre, les forces ukrainiennes avaient également libéré un autre grand centre, Lyman, quatre mois après sa prise par la Russie.

Les échecs se sont étendus au-delà du champ de bataille. L'Ukraine a remporté une victoire symbolique en coulant, en avril, le croiseur de combat Moskva, fleuron de la marine russe en mer Noire. Quelques semaines plus tard, les forces russes ont été contraintes de fuir le minuscule avant-poste de l'île des Serpents, dans la mer Noire.

La Crimée a également connu de gros revers russes. Début octobre, une explosion a gravement endommagé un pont traversant le détroit de Kertch, érigé après l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014. Cette frappe dévastatrice sur les lignes d'approvisionnement russes a ensuite été suivie d'une attaque de drones ukrainiens contre la flotte russe de la mer Noire à Sébastopol.

Bien que le président Poutine ait cherché à se distancier de ces échecs, sa propre autorité semble endommagée sur le plan international.

Après l'attaque de drones contre la flotte russe, le Kremlin a suspendu son soutien à un accord négocié par la Turquie pour que les navires céréaliers puissent naviguer en toute sécurité dans la mer Noire.

Mais lorsque les Nations unies et la Turquie ont décidé de poursuivre les expéditions malgré tout, le président Poutine a levé la suspension. Comme l'a fait remarquer le ministre allemand des affaires étrangères, la communauté internationale a refusé de se soumettre à un chantage.

L'invasion a-t-elle échoué ?

Selon la plupart des mesures, la guerre de la Russie est un échec, mais elle contrôle toujours l'ensemble du territoire saisi en 2014, ainsi que le corridor côtier allant de la Crimée à la frontière russe.

La mobilisation partielle du président Poutine n'a pas encore fait de différence substantielle sur le terrain.

Pendant des mois, les forces russes ont cherché à s'emparer de la ville de Bakhmut à Donetsk et ont réalisé quelques gains mineurs à proximité, mais cela montre à quel point leurs ambitions ont diminué.

Et si l'objectif du dirigeant russe était vraiment de faire reculer l'OTAN, il a également échoué, car la Suède et la Finlande ont demandé à la rejoindre, alarmées par la menace militaire de Moscou.

Pendant des années, le président russe a refusé à l'Ukraine son propre statut d'État, écrivant dans un long essai datant de 2021 que "les Russes et les Ukrainiens ne formaient qu'un seul peuple" depuis la fin du IXe siècle.

Ce message a été répété dans ses deux discours d'avant-guerre, dans lesquels il a accusé Kiev d'essayer de faire disparaître la langue russe et l'OTAN de tenter de prendre pied en Ukraine. Il a ensuite condamné son voisin comme étant "anti-russe".

En septembre, c'est l'Occident qui est à blâmer pour avoir tenté "d'affaiblir, de diviser et finalement de détruire notre pays", tandis que Kiev est responsable de son "ambition de posséder des armes nucléaires".

En réalité, c'est une Ukraine indépendante qui a accepté de remettre toutes les armes nucléaires se trouvant sur son territoire lorsque l'Union soviétique s'est effondrée en 1991.

Pendant ce temps, le président Poutine a enchaîné les menaces nucléaires, parlant d'utiliser tous les moyens à sa disposition pour protéger la Russie et s'accrocher à ses territoires occupés.

"Nous utiliserons certainement tous les systèmes d'armes dont nous disposons. Ce n'est pas du bluff", a-t-il prévenu.

Est-ce la faute de l'OTAN ?

Les États membres de l'OTAN ont de plus en plus envoyé à l'Ukraine des systèmes de défense aérienne pour protéger ses villes, ainsi que des systèmes de missiles, de l'artillerie et des drones qui ont contribué à renverser la tendance face à l'invasion russe.

Mais elle n'est pas responsable de la guerre et c'est, après tout, l'invasion de la Russie qui a convaincu la Suède et la Finlande de demander officiellement à rejoindre l'alliance militaire. Lorsque la Russie a annoncé qu'elle annexait quatre provinces ukrainiennes à la fin du mois de septembre, l'Ukraine a également déclaré qu'elle cherchait à accélérer son adhésion à l'OTAN.

Blâmer l'expansion de l'OTAN vers l'est est un discours russe qui a gagné du terrain en Europe. Avant la guerre, le président Poutine a demandé à l'OTAN de revenir en arrière, à 1997, et de retirer ses forces et ses infrastructures militaires d'Europe centrale, d'Europe orientale et des pays baltes.

À ses yeux, l'Occident avait promis en 1990 que l'OTAN ne s'étendrait "pas d'un pouce à l'est", mais il l'a fait quand même.

Mais c'était avant l'effondrement de l'Union soviétique, et la promesse faite au président soviétique de l'époque, Mikhaïl Gorbatchev, ne faisait référence à l'Allemagne de l'Est que dans le contexte d'une Allemagne réunifiée.

M. Gorbatchev a déclaré plus tard que "le sujet de l'expansion de l'OTAN n'a jamais été abordé" à l'époque.

C'est la promesse de défense collective de l'OTAN qui inquiète le plus le président Poutine. Les forces russes ont d'abord envahi la Géorgie voisine en 2008, puis ont envoyé des troupes en Ukraine six ans plus tard.