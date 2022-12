Encéphalopathie traumatique chronique : pourquoi les coups de tête sont devenus préoccupants dans le football

André Biernath

BBC News Brésil à Londres

il y a 8 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des études récentes ont montré que, plus que la force de l'impact, la fréquence des coups à la tête (et le court laps de temps qui les sépare) est le facteur décisif dans le développement de problèmes neurologiques.

Parmi les nombreuses réalisations de sa carrière, le défenseur Hideraldo Luís Bellini est entré dans l'histoire à au moins deux reprises.

La première a eu lieu en 1958, lorsqu'il était capitaine de l'équipe nationale brésilienne et qu'il a soulevé le trophée de la Coupe du monde pour la première fois pour son pays.

La seconde s'est produite en 2014, lorsque la famille a décidé de faire don du cerveau de l'ancien athlète pour des études scientifiques, peu après son décès.

Vers la fin de sa vie, Bellini a développé des symptômes typiques de la démence, tels que des oublis fréquents et des difficultés de raisonnement.

L'analyse de l'organe a montré qu'il était en fait atteint d'une encéphalopathie traumatique chronique.

Cette affection touche les personnes qui ont subi des coups répétés à la tête au cours de leur vie, comme les footballeurs et les boxeurs.

Aux côtés d'autres anciens athlètes, l'histoire du capitaine du premier titre mondial du Brésil a mis en lumière et révélé l'impact que les sports de contact peuvent avoir sur la santé du cerveau pour le reste de la vie.

Alors, qu'est-ce que l'encéphalopathie traumatique chronique ? Et quels sont les moyens d'éviter ce problème ?

La question est de savoir à quelle fréquence

Le docteur Roberta Diehl Rodriguez, du département de neurologie de la faculté de médecine de l'université de São Paulo (USP), explique que cette maladie a été étudiée plus en profondeur récemment, au cours des 15 dernières années.

"Et nous ne pouvons poser le diagnostic définitif d'encéphalopathie traumatique chronique qu'après le décès de la personne, grâce à l'analyse du cerveau", précise-t-il.

D'après ce que l'on sait jusqu'à présent, cette affection peut se manifester de différentes manières.

Certains présentent des symptômes similaires à ceux de la maladie d'Alzheimer, tels que des pertes de mémoire et des difficultés à mener à bien un raisonnement.

Dans d'autres cas, en revanche, les désagréments sont plus proches d'affections psychiatriques, comme le trouble bipolaire, qui se caractérise par des sautes d'humeur.

On décrit également des cas où le patient a développé une forte dépendance au jeu, à l'alcool ou à d'autres drogues.

"Les études les plus récentes nous montrent également que, plus important que la quantité ou la force des coups, un aspect fondamental de la maladie est l'intervalle entre les traumatismes", informe M. Rodriguez.

En d'autres termes : si l'individu subit un choc à la tête et que, quelques jours plus tard, il subit un accident similaire, cela représenterait un signal d'alerte plus important.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le défenseur Bellini (à gauche) se bat avec le Gallois Ivor Allchurch et son compatriote brésilien De Sordi pour reprendre le ballon de la tête lors de la Coupe du monde de 1958.

Il est possible que des coups aussi rapprochés ne laissent pas au cerveau le temps de bien récupérer de ce premier impact, ce qui aggrave les effets que cela entraîne tout au long de la vie.

C'est d'ailleurs pourquoi les athlètes de certains sports sont plus enclins à souffrir d'encéphalopathie traumatique chronique : la nature même de leur profession les prédispose à recevoir des coups sur le crâne.

Les premiers sur cette liste sont les combattants, puisque le but de ce sport est précisément de frapper la tête de l'adversaire à coups de poing et de pied - dans le passé, la maladie était connue sous le nom de "démence pugilistique", un nom tombé en désuétude récemment.

Des grands noms de la boxe comme Muhammad Ali et Éder Jofre, par exemple, ont souffert de problèmes neurologiques vers la fin de leur vie.

Les joueurs de rugby et de football américain sont également plus susceptibles de développer ce problème, car ces sports sont marqués par de nombreux chocs et collisions.

Enfin, les footballeurs professionnels complètent le groupe. Les centres et les balles aériennes étant une caractéristique importante de ce sport, les collisions avec le crâne sont fréquentes - et, comme vous le comprendrez plus tard, sont devenues plus fréquentes au cours des dernières décennies.

Un cerveau en désordre

Mais que se passe-t-il dans la tête immédiatement après le coup ?

Pour comprendre ce mécanisme, il est nécessaire de connaître une protéine appelée TAU.

"Il aide à maintenir la structure des neurones et participe au transport des nutriments entre une cellule et une autre", résume M. Rodriguez.

Mais des coups répétés semblent altérer une partie de cet équilibre neuronal.

Lorsqu'un choc frontal se produit, cette protéine se décompose et une inflammation se produit.

Et c'est là qu'intervient l'aspect chronique des bosses. "Si une autre bosse survient peu de temps après, le cerveau ne peut pas se remettre de la première et cette protéine commence à s'y déposer", explique le neurologue.

"Au fil du temps, ces agrégats anormaux de protéines TAU commencent à entraver le passage des informations et des nutriments dans les neurones", ajoute-t-elle.

Et cela, sur plusieurs décennies, peut aboutir à des difficultés majeures pour le bon fonctionnement du cerveau.

Il convient de mentionner que ces mêmes enchevêtrements de protéines TAU sont observés dans d'autres maladies neurologiques, telles que la maladie d'Alzheimer.

En revanche, dans l'encéphalopathie traumatique chronique, il est possible d'identifier un facteur à l'origine de l'accumulation de cette substance : les coups répétés portés à la tête.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le boxeur brésilien Éder Jofre (à droite) est décédé en octobre 2022 et son cerveau a été donné pour des études à l'USP.

Rodriguez dit que l'USP a une grande banque de cerveaux, qui sont conservés pour la recherche scientifique.

"Dans une étude, j'ai évalué 1 157 de ces organes qui appartenaient à des personnes qui n'avaient pas un passé d'athlète professionnel".

"Parmi ceux-ci, nous n'avons trouvé une encéphalopathie traumatique chronique que chez sept hommes", poursuit-il.

"J'ai ensuite réussi à parler à la famille de l'un d'entre eux et j'ai découvert que l'individu était gardien de but dans une équipe amateur, pour laquelle il jouait des matchs le week-end", révèle-t-il.

Le docteur Jorge Pagura, de la Confédération brésilienne de football (CBF), estime que le style de jeu actuel des équipes et des sélections nationales rend les chocs à la tête de plus en plus fréquents et dangereux.

"Autrefois, le football se disputait davantage avec les pieds. Si vous prenez n'importe quelle vidéo d'un match des années 1970, vous pouvez voir que les joueurs avaient de l'espace pour travailler le jeu, l'opposition marquant à une distance de un à trois mètres", décrit-il.

"Aujourd'hui, vous voyez trois ou quatre athlètes qui se disputent le même terrain", compare-t-il.

Selon Pagura, le football est "passé de l'ère des grandes stars à celle des grands athlètes".

"Nous parlons de professionnels qui sont plus grands, plus forts et qui courent de plus grandes distances", dit-il.

"De plus, le ballon aérien est devenu un artifice précieux. Aujourd'hui, de nombreux buts sont marqués de la tête après des centres venant de la ligne de touche ou de la ligne de coin", ajoute-t-il.

Nous sommes donc face à un scénario qui facilite encore plus la rencontre frontale entre joueurs adverses (ou même entre coéquipiers d'une même équipe).

En témoignent les études réalisées par la CBF elle-même, qui suivent les blessures les plus fréquentes survenues lors des dernières éditions du championnat brésilien.

En 2019, la tête était le deuxième endroit du corps où le nombre de blessures diagnostiquées était le plus élevé (en première position se trouvaient les muscles de la cuisse).

Pour vous donner une idée, 14 % de toutes les blessures survenues lors de la compétition ont touché le crâne des athlètes.

Que faut-il faire ?

Pagura comprend que la sensibilisation à l'encéphalopathie traumatique chronique dans le football a augmenté.

"Aujourd'hui, nous avons un protocole bien défini et l'athlète doit être remplacé si le médecin le juge nécessaire après un traumatisme", souligne-t-il.

"Ces coups peuvent être un véritable ennemi caché, car dans 80 % des cas, il n'y a pas d'altération de la conscience et le sportif pense pouvoir continuer à jouer", calcule-t-il.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les tirs à la tête seront interdits lors des matchs de football pour les moins de 12 ans.

Avec l'avancement des connaissances sur cette affection dégénérative, la tendance est que les règles du jeu elles-mêmes vont subir des changements.

L'un des premiers changements a été récemment promu par l'International Football Association Board (Ifab).

Les représentants de l'Ifab ont recommandé que les coups de tête intentionnels soient interdits dans les matchs impliquant des enfants de moins de 12 ans.

Dans cette catégorie d'âge, le jeu aérien sera arrêté par l'arbitre, qui annoncera une faute à l'équipe adverse.

Pour Rodriguez, cette mesure est logique, notamment parce que le cerveau est encore en phase de développement à cet âge.

"Il ne s'agit pas de diaboliser le sport ou d'interdire la pratique du football, mais de trouver un moyen de rendre la compétition plus saine et moins risquée", dit-il.

Et bien que les coups de tête soient moins fréquents chez les athlètes du week-end et dans les jeux amateurs, M. Pagura recommande que chacun prenne les précautions nécessaires pour éviter tout traumatisme au crâne.

"Contrairement aux blessures qui touchent les genoux ou les chevilles, pour lesquelles il est souvent facile de remarquer le gonflement de la peau, le cerveau peut ne pas donner beaucoup de signes immédiats d'un problème", compare-t-il.