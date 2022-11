Nutrition : les cinq principaux bienfaits de l'oignon pour la santé

Jo Lewin

Nutritionniste

il y a 35 minutes

Crédit photo, Getty Images

Qu'est-ce que l'oignon ? Sur le plan botanique, les oignons font partie de la famille des liliacées, tout comme l'ail, les échalotes et les poireaux.

Bien que leur valeur ne soit pas aussi élevée que celle de l'ail, les oignons contiennent des composés puissants connus pour leurs effets bénéfiques sur la santé.

Les oignons constituent la base d'une grande variété de plats, qu'ils soient consommés crus, sautés, cuits au four, à la vapeur ou bouillis.

Lire aussi :

Profil nutritionnel des oignons

Une portion de 80 grammes (g) d'oignon (cru) apporte :

28 kcal / 120kj

0,8 g de protéines

6,4 g de glucides

5,0 g de sucres

1,8 g de fibres

2,0 mg de vitamine C.

Un oignon de taille moyenne, soit 80 g, compte pour une portion de votre ration quotidienne de cinq calories.

Légende image, La consommation fréquente d'oignon réduit le risque de fracture de la hanche.

1. L'oignon est riche en composés antioxydants

Les oignons sont chargés de substances chimiques végétales, notamment de flavonoïdes, qui ont à la fois un effet antioxydant et anti-inflammatoire. Lorsqu'ils sont consommés régulièrement et en quantité suffisante, ces composés peuvent aider à vous protéger contre des maladies chroniques telles que le cancer et le diabète. En fait, les oignons contiennent plus de 25 flavonoïdes différents et font partie de nos aliments les plus riches.

Les oignons possèdent également des composés contenant du soufre. Il a été démontré qu'ils protègent contre certains cancers.

2. L'oignon peut contribuer à une bonne santé cardiaque

L'un des flavonoïdes contenus dans les oignons, la quercétine, a des effets antioxydants et anti-inflammatoires protecteurs. On pense que ce composé, ainsi que d'autres composés bénéfiques présents dans les oignons, peuvent contribuer aux propriétés cardiaques du légume.

Des études suggèrent que la consommation d'oignon peut contribuer à réduire le risque de maladie cardiaque en abaissant la pression artérielle, en gérant le taux de cholestérol et en réduisant l'inflammation.

Légende image, Les oignons sont chargés de substances chimiques végétales, notamment de flavonoïdes, qui ont à la fois un effet antioxydant et anti-inflammatoire.

3. L'oignon peut assurer la santé des os

L'inclusion de l'oignon dans le régime alimentaire est associée à une amélioration de la densité osseuse. Cela pourrait être dû à la propriété antioxydante de l'oignon, qui réduit le stress oxydatif et semble réduire la perte osseuse.

Une étude portant sur les effets de l'oignon sur les femmes péri- et post-ménopausées montre que la consommation fréquente d'oignon réduit le risque de fracture de la hanche.

Une autre étude sur des femmes d'âge moyen démontre que la consommation de jus d'oignon réduit la perte osseuse et améliore la densité osseuse.

4. L'oignon peut favoriser la santé intestinale

Légende image, L'inclusion de l'oignon dans le régime alimentaire est associée à une amélioration de la densité osseuse.

Les oignons sont riches en fibres, en particulier en fibres non digestibles, nécessaires au maintien de la santé intestinale. Bien que nous ne puissions pas digérer les fibres prébiotiques, les bactéries qui vivent dans notre intestin le peuvent et les utilisent comme carburant pour augmenter leur nombre et produire des sous-produits appelés acides gras à chaîne courte (AGCC).

Les recherches montrent que ces AGCC sont importants pour maintenir la santé et l'intégrité de l'intestin et soutenir notre immunité et notre digestion.

Lire aussi :

5. L'oignon, un antibactérien

Les études montrent que lorsqu'ils sont utilisés dans la médecine populaire pour soulager la toux, le rhume et le catarrhe, les oignons ont de précieuses propriétés antibactériennes... De plus, ce sont les oignons les plus anciens et les plus conservés qui semblent les plus efficaces.

Une fois de plus, il semble que la quercétine soit utile, car elle a le pouvoir d'inhiber la croissance de l'helicobacter pylori et du staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM).

Les oignons sont-ils sans danger pour tout le monde ?

Une allergie aux oignons est rare, mais certaines personnes y sont sensibles. Par conséquent, les personnes allergiques peuvent avoir des problèmes digestifs, notamment des brûlures d'estomac et des flatulences. Les oignons contiennent des FODMAP, un type de glucides et de fibres que le système digestif de certaines personnes ne tolère pas.

Lire aussi :

Les oignons doivent être propres et durs, en plus d'avoir une peau sèche et lisse. Évitez les oignons dont la tige est développée et ceux qui présentent des signes de pourriture.

Les oignons doivent être conservés dans une température ambiante, à l'abri de la lumière et dans un endroit bien aéré. Ceux dont la saveur est plus piquante, comme les oignons jaunes, se conserveront plus longtemps que ceux dont le goût est plus doux, comme les oignons blancs, car les composés qui produisent le goût piquant sont des agents de conservation naturels.

Tous les oignons doivent être conservés à l'écart des pommes de terre, car ils absorbent leur humidité et le gaz éthylène, ce qui fait que les pommes de terre se gâtent plus facilement. Ne conservez pas les oignons cuits dans un bol ou un récipient en métal, car ils se décoloreront.

La congélation des oignons hachés leur fera perdre une grande partie de leur saveur.