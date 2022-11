Nutrition : les cinq principaux bienfaits du gingembre pour la santé

il y a 6 heures

Qu'est-ce que le gingembre ? Le gingembre appartient à la même famille que le curcuma et la cardamome. Originaire d'Asie du Sud-Est, de l'Inde et de la Chine, le gingembre fait partie de l'alimentation de cette région et est apprécié pour ses propriétés aromatiques, culinaires et médicinales.