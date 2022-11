Coupe du monde 2022 : dans le village des supporters de la Coupe du monde au Qatar, il faut payer 200 dollars la nuit

il y a une heure

"Je ne peux pas changer d'endroit (…) Alors je dois l'accepter et attendre le match du Japon, déclare-t-il. Je ne serai ici que pour dormir. Je vais sortir et sillonner la ville - je ne veux pas rester ici."

Sur la route longue et sinueuse qui mène au camping, des bruits provenant de machines lourdes sont perceptibles. Les grues s'élèvent haut dans le ciel et les ouvriers s'affairent à des tâches allant de la pose de pavés à l'installation de lumières.

Et alors que vous vous dirigez vers la zone de réception, la clôture du périmètre Blok 'N' Mesh ne respire pas vraiment l'étiquette "camp de supporters" figurant sur la page de réservation officielle du site.

Pedro et Fatima vivent en Espagne, mais ils sont ici pour encourager le Mexique. Ils se sont mariés en avril et ce voyage fait partie de leur lune de miel.

"Cela coûte environ 200 dollars (environ 127 863 francs CFA) par nuit. Pour être honnête, ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Quand vous voyez les photos et lisez la description - et c'est une Coupe du monde de la FIFA - vous vous attendez à un peu de qualité", déclare Pedro.

"C'est comme une auberge de seconde zone que l'on peut trouver en voyageant à travers le monde. On a l'impression d'être dans une serre, et nous n'avons pas pu dormir après 9 heures du matin, même si nous étions épuisés par le vol", ajoute-t-il.

Les tentes, faites de plastique épais, contiennent chacune deux lits simples et une table de nuit avec une lampe. Une fine couche de moquette est bosselée par endroits, car elle repose sur du sable et du gravier. Un seul ventilateur électrique complète l'aménagement de la pièce.

Pour certains, la réalité de la situation exige une réaction vigoureuse. Djamal, venu Paris, a payé environ 2 700 livres sterling (environ 2 040 936 francs CFA) pour un séjour de trois semaines au village des supporters - mais après moins de vingt-quatre heures sur le site, il fait ses valises et se dirige vers la sortie.

Un point positif, même s'il peut être minimisé, est que le personnel est enthousiaste, serviable et toujours souriant. Même s'il donne parfois des informations contradictoires sur les conditions d'approvisionnement en eau par exemple…

Le beach club montre également des signes selon lesquels on peut estimer que sa construction ne sera pas achevée à temps… Des monticules de matériaux de construction sont éparpillés sur le site, et l'on entend constamment le bip des véhicules en mouvement et le cliquetis du métal…