Guerre Ukraine - Russie : des millions de vies sont menacées en Ukraine, cet hiver, selon l'OMS

il y a 49 minutes

La moitié de l'infrastructure énergétique ukrainienne a été endommagée, et 10 millions de personnes sont actuellement privées d'électricité, a déclaré le docteur Hans Henri P. Kluge, directeur régional de l'OMS pour l'Europe.

La semaine dernière, la Russie a frappé davantage d'installations énergétiques et de bâtiments civils dans l'un de ses bombardements aériens les plus lourds depuis le début de la guerre.

Il s'agit d'une tactique russe récente, consécutive à des revers sur le champ de bataille, et dont l'impact commence à se faire sentir de manière plus aiguë à l'approche de l'hiver.

Le système de santé ukrainien est "confronté aux jours les plus sombres de la guerre", et la meilleure solution est que le conflit prenne fin, a-t-il ajouté.

Le directeur régional de l'OMS pour l'Europe déclare que des centaines d'hôpitaux et d'autres établissements de santé "ne sont plus pleinement opérationnels, manquent de carburant, d'eau et d'électricité pour répondre aux besoins de base" à la suite des attaques menées par la Russie.