Coupe du monde 2022 : La vérité sur les "faux" supporters du Qatar

il y a une heure

Avec des milliers de sièges laissés vides lors des premiers matchs de la Coupe du monde, ainsi que des allégations de plus en plus nombreuses concernant de "faux" supporters payés pour remplir les rues de Doha, les foules au Qatar sont une fois de plus sous le feu des projecteurs.