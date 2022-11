Afghanistan : "Je drogue mes enfants affamés pour les aider à dormir"

Par Yogita Limaye

BBC News, Herat

il y a 3 minutes

Légende image, Ghulam (au centre) dit qu'il donne des tranquillisants à ses six enfants affamés pour les faire dormir.

Les Afghans donnent à leurs enfants affamés des médicaments pour les endormir - d'autres ont vendu leurs filles et leurs organes pour survivre. En ce deuxième hiver depuis que les talibans ont pris le pouvoir et que les fonds étrangers ont été gelés, des millions de personnes sont à deux doigts de la famine.

"Nos enfants ne cessent de pleurer, et ils ne dorment pas. Nous n'avons pas de nourriture", explique Abdul Wahab.

"Alors nous allons à la pharmacie, nous achetons des comprimés et nous les donnons à nos enfants pour qu'ils se sentent somnolents".

Il vit juste à l'extérieur de Herat, la troisième plus grande ville du pays, dans une colonie de milliers de petites maisons en terre qui a grandi au fil des décennies, remplie de personnes déplacées et malmenées par la guerre et les catastrophes naturelles.

Abdul fait partie d'un groupe de près d'une douzaine d'hommes qui se sont rassemblés autour de nous. Nous lui avons demandé combien d'entre eux donnaient des médicaments à leurs enfants pour les endormir.

"Beaucoup d'entre nous, tous", répondent-ils.

Ghulam Hazrat a fouillé dans la poche de sa tunique et en a sorti une bande de comprimés. Il s'agissait d'alprazolam - des tranquillisants habituellement prescrits pour traiter les troubles de l'anxiété.

Légende image, Cinq pilules d'alprazolam coûtent désormais le même prix qu'un morceau de pain

Ghulam a six enfants, le plus jeune a un an. "Je lui en donne même", dit-il.

D'autres nous ont montré des bandes de comprimés d'escitalopram et de sertraline qu'ils disaient donner à leurs enfants. Ces médicaments sont généralement prescrits pour traiter la dépression et l'anxiété.

Les médecins affirment que lorsqu'ils sont administrés à de jeunes enfants qui ne bénéficient pas d'une alimentation adéquate, ces médicaments peuvent causer des dommages au foie, ainsi qu'une foule d'autres problèmes tels que la fatigue chronique, les troubles du sommeil et du comportement.

Légende image, Les hommes de cette région située à l'extérieur de Herat ont du mal à trouver du travail.

Dans une pharmacie locale, nous avons constaté que l'on pouvait acheter cinq comprimés des médicaments utilisés pour 10 afghanis (environ 65 FCFA), soit le prix d'un morceau de pain.

La plupart des familles que nous avons rencontrées partageaient quelques morceaux de pain entre elles chaque jour. Une femme nous a dit qu'elle mangeait du pain sec le matin, et que le soir elle le trempait dans l'eau pour le rendre humide.

L'ONU explique qu'une "catastrophe" humanitaire se déroulait actuellement en Afghanistan.

La majorité des hommes de la région située à l'extérieur d'Herat travaillent comme ouvriers journaliers. Ils mènent une vie difficile depuis des années.

Mais lorsque les Talibans ont pris le pouvoir en août dernier, sans que le nouveau gouvernement de facto ne soit reconnu par la communauté internationale, les fonds étrangers destinés à l'Afghanistan ont été gelés, ce qui a provoqué un effondrement économique qui a laissé les hommes sans travail la plupart du temps.

Les rares jours où ils trouvent du travail, ils gagnent environ 100 afghanis, soit un peu plus d'un dollar (635 FCFA).

Partout où nous sommes allés, nous avons trouvé des personnes obligées de prendre des mesures extrêmes pour sauver leur famille de la faim.

Ammar (ce n'est pas son vrai nom) nous a dit qu'il avait subi une opération chirurgicale pour enlever son rein il y a trois mois et il nous a montré une cicatrice de neuf pouces - les marques de points de suture sont encore un peu roses - qui traverse son abdomen de l'avant à l'arrière de son corps.

Il a une vingtaine d'années, dans ce qui aurait dû être l'apogée de sa vie. Nous cachons son identité pour le protéger.

"Il n'y avait pas d'issue. J'avais entendu dire qu'on pouvait vendre un rein dans un hôpital local. J'y suis allé et je leur ai dit que je voulais le faire. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un appel téléphonique me demandant de venir à l'hôpital", raconte-t-il.

"Ils ont fait quelques tests, puis ils m'ont injecté quelque chose qui m'a rendu inconscient. J'avais peur, mais je n'avais pas le choix."

Légende image, Ammar a dit qu'on lui a retiré un rein pour le paiement il y a trois mois.

Ammar a été payé environ 270 000 afghanis (1 959 013 FCFA) pour cela, dont la majeure partie a servi à rembourser l'argent qu'il avait emprunté pour acheter de la nourriture pour sa famille.

"Si nous mangeons un soir, nous ne mangeons pas le lendemain. Après avoir vendu mon rein, j'ai l'impression d'être la moitié d'une personne. Je me sens sans espoir. Si la vie continue comme ça, j'ai l'impression que je vais mourir", affirme-t-il.

La vente d'organes pour de l'argent n'est pas une pratique inconnue en Afghanistan. Cela se produisait même avant la prise de pouvoir par les talibans. Mais aujourd'hui, même après avoir fait un choix aussi douloureux, les gens constatent qu'ils ne trouvent toujours pas les moyens de survivre.

Dans une maison nue et froide, nous avons rencontré une jeune mère qui dit avoir vendu son rein il y a sept mois. Ils ont également dû rembourser une dette - de l'argent qu'ils avaient emprunté pour acheter un troupeau de moutons. Les animaux sont morts dans une inondation il y a quelques années et ils ont perdu leur moyen de gagner leur vie.

Les 240 000 afghanis (1 706 215 FCFA) qu'elle a reçus pour le rein ne suffisent pas.

"Maintenant, nous sommes obligés de vendre notre fille de deux ans. Les personnes à qui nous avons emprunté de l'argent nous harcèlent tous les jours, nous disant de nous donner votre fille si vous ne pouvez pas nous rembourser", dit-elle.

"J'ai tellement honte de notre situation. Parfois, j'ai l'impression qu'il vaut mieux mourir que de vivre comme ça", raconte son mari.

Encore et encore, nous avons entendu des gens vendre leurs filles.

"J'ai vendu ma fille de cinq ans pour 100 000 afghanis", confesse Nizamuddin. C'est moins de la moitié du prix d'un rein, d'après ce que nous avons trouvé sur le terrain. Il s'est mordu la lèvre, et ses yeux se sont mis à couler.

La dignité avec laquelle les gens d'ici menaient leur vie a été brisée par la faim.

"Nous savons que c'est contraire aux lois islamiques et que nous mettons la vie de nos enfants en danger, mais il n'y a pas d'autre solution", indique Abdul Ghafar, l'un des chefs de la communauté.

Légende image, Nazia vit toujours avec sa famille mais a été vendue pour être mariée à 14 ans.

Dans une maison, nous avons rencontré Nazia, quatre ans, une petite fille joyeuse qui faisait des grimaces en jouant avec son frère Shamshullah, 18 mois.

"Nous n'avons pas d'argent pour acheter de la nourriture, alors j'ai annoncé à la mosquée locale que je voulais vendre ma fille", afffirme son père Hazratullah.

Nazia a été vendue pour être mariée à un garçon issu d'une famille de la province de Kandahar, dans le sud du pays. À 14 ans, elle sera envoyée au loin. Hazratullah a reçu deux paiements pour elle.

"J'en ai utilisé la majeure partie pour acheter de la nourriture, et une partie pour des médicaments pour mon fils cadet. Regardez-le, il souffre de malnutrition", dit Hazratullah en remontant la chemise de Shamsullah pour nous montrer son ventre gonflé.

L'augmentation stupéfiante des taux de malnutrition est la preuve de l'impact que la faim a déjà sur les enfants de moins de cinq ans en Afghanistan.

Médecins Sans Frontières (MSF) a vu le nombre d'admissions dans ses centres de traitement de la malnutrition augmenter de 47 % cette année par rapport à l'année précédente.

Le centre d'alimentation de MSF à Herat est la seule structure bien équipée pour traiter la malnutrition non seulement à Herat, mais aussi dans les provinces voisines de Ghor et Badghis, où les taux de malnutrition ont augmenté de 55% l'année dernière.

Depuis l'année dernière, ils ont augmenté le nombre de lits pour faire face au nombre d'enfants malades qu'ils doivent admettre. Mais malgré cela, l'établissement est presque toujours plus que plein. De plus en plus, les enfants qui arrivent doivent être traités pour plus d'une maladie.

Omid souffre de malnutrition, d'hernie et de septicémie. À 14 mois, il ne pèse que 4 kg. Les médecins nous ont dit qu'un bébé normal à cet âge devrait peser au moins 6,6 kg. Sa mère Aamna a dû emprunter de l'argent pour faire le trajet jusqu'à l'hôpital lorsqu'il a commencé à vomir abondamment.

Légende image, Omid a 14 mois, mais son poids est comparable à celui d'un nouveau-né.

Nous avons demandé à Hameedullah Motawakil, porte-parole du gouvernement provincial des Talibans à Herat, ce qu'ils faisaient pour lutter contre la faim.

"La situation est le résultat des sanctions internationales contre l'Afghanistan et du gel des avoirs afghans. Notre gouvernement essaie de déterminer combien de personnes sont dans le besoin. Beaucoup mentent sur leur situation parce qu'ils pensent pouvoir obtenir de l'aide", dit-il. C'est une position qu'il a maintenue malgré le fait qu'on lui ait dit que nous avons vu des preuves accablantes de la gravité de la situation.

Il a également déclaré que les talibans tentaient de créer des emplois. "Nous cherchons à ouvrir des mines de fer et un projet de gazoduc."

Il est peu probable que cela se produise bientôt.

Les gens nous ont dit qu'ils se sentaient abandonnés, par le gouvernement taliban et la communauté internationale.

La faim est un tueur lent et silencieux, ses effets ne sont pas toujours immédiatement visibles.

Loin de l'attention du monde, l'ampleur de la crise en Afghanistan pourrait ne jamais être vraiment révélée, car personne ne compte.