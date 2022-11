Drogues : la police indienne affirme que des rats ont mangé 200 kg de cannabis saisi

En Inde, la police accuse les rats d'avoir détruit près de 200 kg de cannabis saisis chez des dealers et conservés dans des postes de police.

"Les rats sont des animaux minuscules et ils n'ont pas peur de la police. Il est difficile de protéger la drogue contre eux", affirme un tribunal de l'État d'Uttar Pradesh.

Le juge Chaudhary indique que quelque 700 kg de marijuana saisis par la police se trouvaient dans des postes de police du district de Mathura et que "tout cela risquait d'être infesté par les rats".

Il ajoute que la police n'a aucune compétence en la matière car les rats étaient "trop petits". La seule façon de protéger les marchandises saisies de "ces souris intrépides", ajoute-t-il, est de vendre les drogues aux enchères à des laboratoires de recherche et à des entreprises médicales, les recettes étant reversées au gouvernement.

MP Singh, un haut responsable de la police du district de Mathura, a expliqué aux journalistes qu'une partie de la marijuana stockée dans les postes de police de son voisinage avait été "endommagée en raison des fortes pluies" et non détruite par les rats.

En 2018, huit policiers argentins ont été licenciés après avoir attribué aux souris la disparition d'une demi-tonne de cannabis dans un entrepôt de la police. Mais les experts ont contesté cette affirmation, affirmant qu'il était peu probable que les animaux confondent la drogue avec de la nourriture et que "si un grand groupe de souris l'avait mangé, de nombreux cadavres auraient été trouvés dans l'entrepôt".

Une étude publiée en 2019 a révélé que lorsque des rats de laboratoire recevaient de la pâte contenant du cannabis, ils "avaient tendance à devenir moins actifs et leur température corporelle était également abaissée".

En 2017, la police de l'État du Bihar, dans l'est de l'Inde, avait accusé les rats d'avoir consommé des milliers de litres d'alcool confisqués, un an après que l'État ait interdit la vente et la consommation d'alcool.