Vaccin universel contre la grippe : il pourrait contrer une future pandémie

il y a une heure

La grippe mute et le vaccin annuel actuel est mis à jour pour assurer la meilleure correspondance possible avec le type de grippe en circulation, mais il ne protégerait probablement pas contre les nouveaux types de pandémie.

Le nouveau vaccin a déclenché des niveaux élevés d'anticorps, dans des tests sur des furets et des souris, qui pourraient combattre un large éventail.

Les antigènes qu'il contient - des copies sûres de parties reconnaissables des 20 sous-types connus de virus de la grippe A et B - peuvent apprendre au système immunitaire à les combattre et, espérons-le, à combattre toute nouvelle souche susceptible de déclencher une pandémie, expliquent les chercheurs dans la revue Science.

"Il y aura beaucoup moins de maladies et de décès lorsque la prochaine pandémie de grippe se produira".

Très prometteur

Le directeur de l'Institute for Global Health and Emerging Pathogens de l'hôpital Mount Sinai, à New York, Adolfo García-Sastrem, a déclaré : "Les vaccins antigrippaux actuels ne protègent pas contre les virus de la grippe ayant un potentiel pandémique.