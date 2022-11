Guerre Ukraine - Russie : quels sont les dommages causés par Moscou à l'approvisionnement en électricité ?

il y a 17 minutes

Dans toute l'Ukraine, les frappes de missiles et de drones ont laissé des millions de personnes sans électricité, sans chauffage et sans eau.

Quels dommages la Russie a-t-elle causés à l'approvisionnement en électricité de l'Ukraine ?

Après avoir essuyé des revers sur le champ de bataille, les forces russes se sont concentrées sur l'attaque des installations électriques, des dépôts de carburant et des ouvrages hydrauliques ukrainiens.

Selon le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, environ six millions de personnes sont privées d'électricité.

Les centrales électriques ont été touchées dans tout le pays, de la capitale Kiev à Odesa dans le sud et Vinnytsia dans l'ouest.

L'Union européenne a débloqué des fonds pour acheter des équipements tels que des générateurs et des câbles électriques afin de rétablir l'approvisionnement en électricité, par l'intermédiaire du Fonds ukrainien de soutien à l'énergie.

Les experts des Nations unies craignent également que les bombardements autour de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia - la plus grande d'Europe - ne provoquent une fuite radioactive.

Des obus sont tombés près des réacteurs et ont touché un bâtiment de stockage des déchets radioactifs de la centrale, mais n'ont pas encore causé de dommages sérieux.

L'Ukraine et la Russie se rejettent mutuellement la responsabilité des tirs d'obus.

Pourquoi la Russie cible-t-elle le système électrique ?

"La Russie pense que si les gens ont froid et sont désespérés, ils pourraient se révolter contre leur gouvernement", dit-elle.

Cependant, Olena Zelenska a déclaré à BBC News que les Ukrainiens étaient prêts à se passer d'électricité si cela permettait à leur pays d'être indépendant et s'il y avait une perspective d'adhésion à l'Union européenne.

Il conseille aux personnes vivant dans les régions de Kherson et de Mykolaiv, dans le sud-ouest de l'Ukraine, de se rendre dans les régions occidentales et centrales du pays.

Des centaines d'hôpitaux et d'établissements de santé ne sont "plus pleinement opérationnels, manquent de carburant, d'eau et d'électricité pour répondre aux besoins fondamentaux", déclare le Dr Hans Kluge, directeur régional de l'OMS pour l'Europe. Selon lui, cette situation met des millions de vies en danger.