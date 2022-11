Chirurgie esthétique radicale : la méthode qui consiste à se casser des os

il y a 58 minutes

"De plus en plus, le tabou contre les hommes qui n'ont pas de chirurgie esthétique a été abandonné. Et en ce sens, cette opération est devenue une opération qu'ils recherchent particulièrement", explique Debiparshad.

Réhabilitation, pas esthétique

Les risques

"Les techniques et la technologie se sont considérablement améliorées au cours des deux dernières décennies, ce qui en fait une procédure plus sûre ; cependant, en plus de développer plus d'os, plus de muscles, de nerfs, de vaisseaux sanguins et de peau doivent être développés, et la procédure reste extrêmement complexe", déclare Hamish Simpson, un chirurgien orthopédiste au journaliste de la BBC Tom Brada.