Guerre Ukraine -Russie : l'entreprise qui refuse de vendre des drones Bayraktar TB2 à la Russie

Par Dzhafer Umerov

BBC Ukraine, Istanbul

il y a 32 minutes

Légende image, Les drones Bayraktar n'étaient pas très connus en dehors de la région avant la guerre en Ukraine.

Le conflit en Ukraine a commencé avec des drones militaires Bayraktar TB2 qui ont joué un rôle important en arrêtant l'avancée russe.

Mais aujourd'hui, il semble que la Russie ait pris le dessus en utilisant des drones Shahed-136 de fabrication iranienne, dits "kamikazes", qui explosent à l'impact.

Pour l'experte en drones Sarah Kreps, tout cela fait partie de la guerre en tant que processus évolutif.

"On a senti très tôt que les drones seraient déterminants", explique la professeure de l'université Cornell.

"C'est une gravitation naturelle vers quelque chose qui est nouveau. Ils étaient les plus visibles et on avait le sentiment que cela pourrait changer la donne."

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des soldats ukrainiens poussent un drone TB2 sur une base aérienne lors d'un exercice en juin 2021.

Le mot "game changer" a été utilisé pour la première fois à propos du drone Bayraktar TB2.

Il coûte environ 2 millions de dollars, a la taille d'un petit avion et est équipé de missiles perforants guidés par laser.

Mais pour les frères turcs Selcuk et Haluk Bayraktar qui le fabriquent, il est impossible d'échapper à la futilité de la guerre.

"Bien sûr, la guerre est une chose très amère, c'est une chose amère", dit le frère aîné Haluk dans son bureau où est exposée une peluche du drone TB2 portant les armoiries de l'Ukraine.

"Des gens meurent, et j'aimerais que nous n'ayons pas besoin de développer des drones armés.

"Quand on subit une attaque aussi lourde, il faut se protéger et on ne peut le faire qu'avec de tels produits technologiques."

Un "champion national"

De l'extérieur, l'entreprise familiale située dans la banlieue d'Istanbul ressemble à un campus universitaire ou à une société de technologie.

Des personnes d'une vingtaine d'années vêtues de jeans se promènent dans un vaste espace ouvert avec une pelouse soigneusement entretenue.

Et à la réception, des livres sur l'histoire de l'empire ottoman ainsi que sur la façon de prier correctement dans l'islam sont empilés sur la table.

Baykar Technology n'est pas la plus grande entreprise de défense de Turquie, mais elle est l'une des plus importantes.

Légende image, Le frère cadet, Selcuk, est connu comme l'"architecte" du programme de drones.

Les drones ont aidé l'Azerbaïdjan à vaincre les forces blindées arméniennes et à récupérer de vastes territoires dans la région contestée du Nagorny-Karabakh en 2020.

C'est alors qu'ils ont commencé à être plus largement reconnus en dehors de la Turquie.

"C'est un multiplicateur de force au Karabagh, dans la lutte de la Turquie contre le terrorisme, dans les opérations en Syrie, dans la création d'un corridor de sécurité et dans la prévention de la désintégration de la Libye", explique Haluk.

L'entreprise entretient des liens étroits avec l'armée turque, qui a été le premier acheteur. L'armée a utilisé les drones pour cibler les militants kurdes en Turquie et à l'étranger.

Les frères confirment qu'ils fournissent la technologie à 24 pays.

Cela correspond à la vision du président Erdogan, qui souhaite faire de la Turquie un fournisseur majeur de drones au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie centrale.

Je demande à Haluk si son entreprise pose des conditions à l'utilisation des drones, par exemple contre des civils.

Il répond que les autorités turques accordent la licence d'exportation et fixent les règles, notamment que la technologie ne peut être utilisée en violation des droits de l'homme.

"De toute façon, Baykar ne coopère qu'avec des États", ajoute-t-il. "Ces technologies sont vendues aux institutions étatiques des pays. Elles ne sont pas vendues à des institutions civiles."

Pas à vendre

Les liens de l'entreprise avec l'Ukraine sont anciens.

Haluk dit que le contrat a été signé en 2018 et qu'ils ont commencé à fournir les drones en 2019.

Crédit photo, Service de presse présidentiel ukrainien Légende image, Haluk Bayraktar a reçu la plus haute distinction ukrainienne, l'ordre du mérite, des mains du président Zelensky.

Kiev a approché de nombreux pays pour obtenir des drones, ajoute-t-il, mais seule la Turquie a accepté de les fournir.

Je lui demande comment la Russie a réagi, Moscou étant également un partenaire stratégique clé de la Turquie.

La première réponse de Haluk est de dire qu'ils sont une entreprise technologique et que c'est l'Ukraine qui décide du déploiement des drones.

"Il y a beaucoup de propos diffamatoires dans les médias russes parce que nos systèmes détruisent leurs défenses aériennes et leurs blindages", dit-il.

"Et si Moscou vous offrait beaucoup d'argent ? Leur vendriez-vous aussi les drones ?" Je demande.

"L'argent n'est pas la chose la plus importante. L'argent et les biens matériels n'ont jamais été le but de notre entreprise", dit Haluk.

"Peu importe combien d'argent on nous offre, une telle chose est hors de question. Tout notre soutien est entièrement en faveur de l'Ukraine."

Sous la pression de Poutine ?

Le président turc Erdogan aurait déclaré lors d'une réunion du parti au sommet que le président Poutine voulait avoir accès aux drones.

Son service de presse a conseillé à Haluk de ne pas utiliser le nom de "Poutine" dans l'interview, mais de parler uniquement de "Russie".

Son frère cadet Selcuk, le directeur de la technologie, a refusé de commenter.

Il ressort clairement des propos de Haluk qu'il n'y aura aucune coopération avec la Russie en matière de drones, du moins pendant la durée de leur invasion de l'Ukraine.

Mais de nombreux commentateurs occidentaux accusent la Turquie de vouloir jouer sur les deux tableaux à l'égard de la Russie.

D'un côté, elle vend des drones militaires à l'Ukraine, mais de l'autre, elle refuse d'adopter les sanctions occidentales contre la Russie.

Et il y a plus que des affaires en jeu.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le président Erdogan et Ozdemir Bayraktar (à droite) ont fréquenté les mêmes cercles politiques à leurs débuts.

Au cours de l'entretien, Haluk évoque fréquemment son père, décédé l'année dernière.

Ozdemir Bayraktar était un ingénieur qui a fondé l'entreprise dans les années 1980 pour fabriquer des pièces de rechange pour les voitures.

Mais il s'est également engagé dans la politique islamiste aux côtés d'un futur maire d'Istanbul, un certain Recep Tayyip Erdogan.

Tous deux étaient favorables à la fin de la laïcité traditionnelle de l'État turc, où l'islam sortait de la sphère privée pour entrer dans la sphère publique.

En 2016, les deux hommes se sont encore rapprochés lorsque le frère cadet Selcuk a épousé la fille du président Erdogan, Sumeyye.

De nombreux critiques affirment que le succès de l'entreprise est dû à ses connaissances - une allégation que Selcuk rejette.

"Lorsque le Bayraktar TB2 a tiré son premier coup de feu, tous les journaux turcs en ont fait leur première page. C'était une grande nouvelle", déclare Selcuk, qui est connu comme l'"architecte" du programme de drones.

"C'était très important pour l'indépendance de notre pays. Je n'étais pas encore marié à l'époque. Les nouvelles négatives ont commencé à apparaître dans certaines organisations médiatiques après mon mariage."

Crédit photo, Getty Images Légende image, Lorsque Sumeyye, la fille cadette du président Erdogan, a épousé Selcuk Bayraktar en 2016, les médias ont manifesté un grand intérêt.

Ramenant la conversation sur les drones, je lui demande d'évaluer les drones iraniens d'un point de vue technique.

"Bien sûr, le Bayraktar TB2 est le meilleur au monde dans sa catégorie", répond-il.

"Je n'ai pas examiné les spécifications techniques du drone que vous avez mentionné, mais il n'y a aucun autre système de véhicule aérien sans pilote dans le monde qui a fait ses preuves aussi bien sur différents champs de bataille."