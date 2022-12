Coupe du monde 2022 : pour la première fois, une équipe d'arbitres exclusivement féminine va diriger un match masculin

Une équipe d'arbitrage entièrement féminine prendra en charge pour la première fois un match de la Coupe du monde masculine lors du match de jeudi entre le Costa Rica et l'Allemagne en phase de groupes.

La Française est devenue la première femme officielle du tournoi lorsqu'elle a été nommée quatrième arbitre lors du match entre le Mexique et la Pologne mardi dernier.

"Mais je pense que nous n'allons pas changer. Soyez calmes, concentrées, concentrées, et ne pensez pas trop aux médias et à tout le reste, soyez juste concentrées sur le terrain."

Mme Frappart sera rejointe par les arbitres assistants, la Brésilienne Neuza Back et la Mexicaine Karen Diaz Medina, au stade Al Bayt jeudi.

À la question de savoir si elle a déjà fait l'objet de commentaires de la part de joueurs, de managers ou de supporters en raison de son statut de femme, Frappart a répondu : "Depuis mes débuts, j'ai toujours été soutenue par les équipes, les clubs et les joueurs. J'ai toujours été la bienvenue dans le stade et je me sens comme un autre arbitre sur le terrain. J'ai toujours été la bienvenue, donc je pense que je serai la bienvenue comme avant".