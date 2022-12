Esclavage moderne : Pourquoi une personne sur 150 dans le monde en est-elle victime ?

Qu'est-ce que "l'esclavage moderne" ?

Combien de personnes sont soumises au travail forcé ?

Il s'agit de personnes originaires de pays pauvres qui sont recrutées pour travailler à l'étranger dans des secteurs tels que la construction, l'agriculture, la confection de vêtements et les travaux ménagers, et qui sont ensuite piégées dans ces emplois sans pouvoir rentrer chez elles.

On estime que 4,9 millions de femmes et d'enfants dans le monde sont contraints de se prostituer.

"Et comme il est stigmatisé, les survivants ont du mal à en parler. Il faut parfois des années aux survivants pour se remettre des dommages physiques et psychologiques."

Combien de personnes sont victimes de mariages forcés ?

Qui est responsable de l'esclavage moderne ?

"À cause du Covid, beaucoup de personnes ont été piégées à l'étranger, ou ont perdu leur emploi. Ils avaient plus besoin d'argent et étaient donc plus vulnérables aux trafiquants", explique-t-il.