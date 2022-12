Drones armés : l'Iran a aidé le Venezuela à devenir le premier pays d'Amérique latine à en disposer

"Il s'agirait d'une nouveauté car, si elle était confirmée, elle ferait du Venezuela le deuxième pays de l'hémisphère, après les États-Unis, à utiliser des armes réelles à partir de drones", explique Andrei Serbin Pont, directeur de la Coordination régionale de la recherche économique et sociale (CRIES), un réseau de centres de recherche en Amérique latine et dans les Caraïbes.

Armé et sans pilote

L'Antonio José de Sucre 100 (ANSU 100) était présenté comme un moyen "d'observation, de reconnaissance et d'attaque". L'Antonio José de Sucre 200 (ANSU 200), quant à lui, a été décrit comme un aéronef doté d'une "vitesse, d'une grande discrétion et de capacités d'observation, de reconnaissance, d'attaque, de lutte anti-drone et de suppression de la défense aérienne ennemie".

Il a également été dit que le modèle assemblé par Cavim était équipé de caméras vidéo et photo à haute résolution et que, bien qu'en principe il ne puisse être utilisé que pour les vols de jour, une adaptation pour les vols de nuit était en cours.

Ces dernières années, les relations entre l'Iran et le Venezuela n'ont fait que se renforcer, principalement parce que les deux pays sont la cible de sanctions imposées par les États-Unis, qui considèrent que les gouvernements de Caracas et de Téhéran sont tous deux autoritaires.

Ce détail est particulièrement important dans le cas de l'ANSU 200, car avant le défilé, on n'en connaissait que des dessins et des maquettes, sans que son opérationnalité ait été démontrée.

En novembre 2020, lors d'une émission télévisée, Maduro a annoncé que le Venezuela fabriquerait également des drones polyvalents et "pour la défense nationale". Le président a déclaré que les appareils seraient construits à partir d'aluminium vénézuélien et seraient également produits pour l'exportation. Les images montrent un objet qui semble être une maquette du Mohajer 6.

Un projet ambitieux et opaque

Humire souligne que lorsque ces partenariats ont été lancés entre 2006 et 2007, les accords de coopération militaire étaient intégrés dans des accords commerciaux et énergétiques - auxquels participaient les compagnies pétrolières publiques des deux pays.

Peu après, le Venezuela a créé son premier bataillon de drones, comprenant non seulement des appareils iraniens mais aussi d'autres dispositifs de surveillance provenant de Chine et de Russie.

L'état d'avancement du programme de drones armés du Venezuela n'est pas clair, car ils n'ont pas été vus en action et on ne sait pas combien ils sont. Il n'y a pas non plus de réponse à la question de savoir si les drones sont simplement des Mohajer 2 améliorés ou s'ils ont été fabriqués de toutes pièces ou achetés.