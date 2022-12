Port-au-Prince | Haïti : À l'intérieur de la capitale prise en otage par des gangs

Par Orla Guerin

Correspondant international principal

il y a une heure

Crédit photo, Reuters Légende image, Une femme pleure alors que des personnes sont déplacées par la violence des gangs, Port-au-Prince, 19 novembre, 2022.

À Port-au-Prince, vous ne pouvez pas voir les frontières, mais vous devez savoir où elles se trouvent. Votre vie peut en dépendre. Des gangs concurrents se partagent la capitale haïtienne, kidnappant, violant et tuant à volonté. Ils délimitent leur territoire dans le sang. Si vous passez d'un gang à l'autre, vous risquez de ne pas en revenir.

Ceux qui vivent ici ont une carte mentale, divisant cette ville grouillante en zones vertes, jaunes et rouges. Le vert signifie qu'il n'y a pas de gangs, le jaune peut être sûr aujourd'hui et mortel demain, et le rouge est une zone interdite. La zone verte se réduit à mesure que les gangs lourdement armés resserrent leur emprise.

Les groupes armés contrôlent - et terrorisent - au moins 60 % de la capitale et de ses environs, selon les groupes haïtiens de défense des droits de l'homme. Ils encerclent la ville, contrôlant les routes d'accès et de sortie. Selon l'ONU, les gangs ont tué près de 1 000 personnes entre janvier et juin de cette année.

Port-au-Prince est nichée entre des collines verdoyantes et les eaux bleues des Caraïbes. Elle est recouverte par la chaleur et la négligence. Les ordures ont de l'épaisseur jusqu'aux genoux par endroits - un monument putride à l'état de délabrement. Il n'y a pas de chef d'État (le dernier a été tué dans l'exercice de ses fonctions), pas de parlement en état de marche (des gangs contrôlent les environs) et le premier ministre soutenu par les États-Unis, Ariel Henry, n'est pas élu et est profondément impopulaire.

En fait, l'État est absent, alors que la population souffre de crises qui se chevauchent. Près de la moitié de la population - 4,7 millions d'Haïtiens - est confrontée à une famine aiguë. Dans la capitale, environ 20 000 personnes sont confrontées à des conditions proches de la famine, selon l'ONU. C'est une première pour les Amériques. Le choléra a fait un retour mortel. Mais les gangs armés sont le plus grand fléau.

Ils règlent l'heure ici. L'heure de pointe du matin - entre 0600 et 0900 - est l'heure de pointe des enlèvements. Beaucoup sont enlevés dans la rue sur le chemin du travail. D'autres sont ciblés à l'heure de pointe du soir - de 15 h à 18 h.

Une cinquantaine d'employés de notre hôtel du centre-ville vivent à l'intérieur car il est trop dangereux pour eux de rentrer chez eux. Peu d'entre eux sortent après la tombée de la nuit. Le directeur dit qu'il ne quitte jamais le bâtiment.

Le kidnapping est une industrie en pleine croissance. Selon les Nations unies, 1 107 cas ont été signalés entre janvier et octobre de cette année. Pour certains gangs, il s'agit d'une source de revenus importante. Les rançons peuvent aller de 200 $ (124 282 FCFA) à 1 million de dollars (621 450 110 FCFA). La plupart des victimes reviennent vivantes - si la rançon est payée - mais on les fait souffrir.

"Les hommes sont battus et brûlés avec des matériaux comme du plastique fondu", explique Gedeon Jean, du Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme d'Haïti. "Les femmes et les filles sont victimes de viols collectifs. Cette situation incite les proches à trouver de l'argent pour payer la rançon. Parfois, les kidnappeurs appellent les proches pour qu'ils puissent entendre le viol se dérouler au téléphone."

Matinée à Delmas

Nous nous déplaçons en voiture blindée. Normalement, cela est réservé aux lignes de front dans les zones de guerre comme l'Ukraine, mais c'est nécessaire à Port-au-Prince pour éviter les enlèvements. C'est une protection que beaucoup ici ne peuvent pas se permettre. C'est le pays le plus pauvre de l'hémisphère occidental, sujet à des catastrophes naturelles et politiques.

Crédit photo, BBC / Goktay Koraltan Légende image, La police sur la scène du crime

En conduisant pour un rendez-vous matinal à la fin novembre, nous tombons sur une scène de crime dans la banlieue de classe moyenne de Delmas 83. Des douilles de balles jonchent la chaussée, scintillant au soleil, et un homme gît mort dans une ruelle, face contre terre dans une mare de sang.

Un pick-up 4x4 gris a percuté un mur, un côté criblé de trous. Un AK-47 gît sur le sol à côté. Des policiers lourdement armés entourent le pick-up, certains ont le visage couvert et les armes dégainées. Les badauds se regroupent sur le chemin. S'ils ont des questions, ils ne les posent pas. Quand vous vivez dans l'ombre des gangs, il est payant de se taire.

Crédit photo, BBC / Goktay Koraltan Légende image, 4x4 criblé d'impacts de balles

La police nous dit qu'ils ont été impliqués dans une fusillade avec un groupe de kidnappeurs, sortis tôt dans l'espoir d'enlever leur prochaine victime. Le gang s'est enfui à pied, l'un d'eux traînant du sang. Le kidnappeur présumé a été retrouvé dans la ruelle, où il a été tué.

"Il y a eu une bataille entre un officier et les méchants. L'un d'eux est mort", déclare un vétéran de la police depuis 27 ans, qui n'a pas voulu être nommé.

Il affirme que la situation dans la capitale n'a jamais été aussi mauvaise. Je lui ai demandé si les gangs étaient inarrêtables. "Nous les avons arrêtés. Aujourd'hui", répond-il.

De l'autre côté de la ville, le même matin, François Sinclair, un homme d'affaires de 42 ans, a entendu une rafale de coups de feu alors qu'il se trouvait dans la circulation. Il a vu des hommes armés retenir les deux voitures devant lui, et a demandé à son chauffeur de faire demi-tour. Mais alors qu'ils tentaient de s'enfuir, ils ont été repérés.

Crédit photo, BBC / Wietske Burema Légende image, François Sinclair

"Sorti de nulle part, on m'a tiré dessus à l'intérieur de ma propre voiture, et il y avait du sang partout", raconte-t-il, assis sur un chariot dans un hôpital de traumatologie géré par Médecins sans frontières (MSF).

"J'aurais pu être touché à la tête", dit-il, "et il y avait aussi d'autres personnes dans la voiture". Il y a un bandage sur son bras, là où une balle l'a traversé de part en part.

Je lui demande s'il a déjà pensé à quitter le pays pour échapper à la violence. "Dix mille fois", répond-il. "Je ne pouvais même pas appeler ma mère pour lui dire ce qui m'était arrivé [à moi] parce qu'elle se fait vieille. Vu la façon dont les choses se passent ici, il vaut mieux partir si on le peut."

C'est un refrain que nous entendons encore et encore, mais pour la plupart des Haïtiens, il n'y a nulle part où aller.

Crédit photo, BBC / Wietske Burema Légende image, Claudette est aussi une victime par balle

Les salles de l'hôpital MSF sont pleines de victimes de blessures par balle, dont beaucoup ont été touchées par des balles perdues. Claudette, qui a un moignon fraîchement bandé à la place de sa jambe gauche, me dit qu'elle ne pourra jamais se marier maintenant qu'elle est handicapée. Lelianne, 15 ans, est allongée non loin de là et fait des mots croisés pour passer le temps. Elle a reçu une balle dans l'estomac.

"Ma mère et moi sommes sorties pour aller chercher quelque chose à manger", dit-elle. "Pendant que nous commandions, j'ai senti quelque chose. C'est alors que je suis tombée et que j'ai crié à l'agonie. Je ne m'attendais pas à survivre. D'habitude, j'entends des coups de feu plus loin de chez moi. Ce jour-là, ils se sont rapprochés."

Même le dernier président en exercice d'Haïti n'était pas en sécurité dans sa propre maison. Jovenel Moise a été tué par des hommes armés en juillet 2021. La police a accusé des mercenaires colombiens, dont une vingtaine ont été arrêtés. Mais plus d'un an plus tard, personne n'a été jugé ici pour avoir appuyé sur la gâchette ou ordonné l'assassinat. Selon les défenseurs des droits de l'homme, quatre juges se sont succédé dans cette affaire. L'affaire est maintenant entre les mains d'un cinquième.

L'assassinat du président a créé un vide au niveau du pouvoir que les gangs se sont disputés pour combler, avec l'aide de leurs amis.

Selon les experts, les groupes armés ont des liens avec des personnalités politiques corrompues - au pouvoir ou dans l'opposition. Ils fournissent aux gangs des armes, des fonds ou une protection politique. En retour, les gangs font leur sale boulot, en suscitant la peur, le soutien ou l'instabilité, selon les besoins.

Des hommes d'affaires fortunés ont également des liens avec les gangs.

"Il y a toujours eu des relations entre les politiciens et certains gangs, situés principalement dans les quartiers pauvres à fort électorat. Mais depuis les élections de 2011, ces relations se sont institutionnalisées", explique James Boyard, expert en sécurité, et professeur de relations internationales à l'Université d'État d'Haïti. "Ils [les gangs] sont utilisés comme des sous-traitants pour créer de la violence politique".

Les défenseurs des droits affirment qu'il existe environ 200 groupes armés à travers le pays, dont plus de la moitié dans la capitale.

Si un membre d'un gang est arrêté, un appel téléphonique de ses commanditaires peut le faire libérer sans délai - et avec ses armes. Les militants des droits de l'homme disent que la criminalité est abondante, mais qu'il n'y a pas de punition.

"Il n'y a pas de poursuites", déclare Marie Rosy Auguste Ducena, du Réseau national de défense des droits humains (RNDDH) d'Haïti. "Les juges ne veulent pas travailler sur ces affaires. Ils sont payés par les gangs. Et certains policiers sont comme un système de soutien pour les gangs, leur donnant des voitures blindées et des gaz lacrymogènes."

D'autres officiers sont membres des gangs, affirme le militant des droits Gedeon Jean. "Nous savons qu'il y a au moins deux policiers en activité ou anciens policiers, dans chaque gang. Nous savons que des voitures portant des plaques d'immatriculation de la police sont utilisées pour les enlèvements. Nous ne savons pas si la police, en tant qu'institution, est impliquée."

Certains officiers de police, anciens et actuels, ont en fait leur propre gang, appelé Baz Pilate. Les défenseurs des droits de l'homme affirment qu'il contrôle une partie de la rue principale du centre-ville de Port-au-Prince.

La collusion entre policiers n'est pas un mystère. Les policiers peuvent gagner aussi peu que 300 dollars (186 476 FCFA) par mois, et certains vivent dans des quartiers contrôlés par des gangs. Pour eux, c'est peut-être une question de survie, pas de choix.

L'histoire d'un mari

Ce qui se passe ici - à environ deux heures de vol de Miami - va bien au-delà de la simple violence. C'est comme si les gangs de Port-au-Prince étaient engagés dans un concours de brutalité, et n'importe qui dans cette ville d'environ un million d'âmes peut devenir une victime.

Un homme mince d'une trentaine d'années - qui n'est pas affilié à un gang - vient nous raconter ce que lui et sa femme ont enduré il y a quelques mois. Son quartier est contrôlé par un gang, dont les rivaux se sont livrés à une folie meurtrière. Pour sa sécurité, nous ne nommerons ni le quartier, ni le groupe armé impliqué.

Lorsqu'il commence à parler, il continue pendant 13 minutes sans s'arrêter, comme s'il ne pouvait retenir ses mots ou son angoisse.

Crédit photo, BBC / Goktay Koraltan Légende image, Le mari a parlé du viol de sa femme.

"Je me suis dit que les tirs étaient trop proches de nous, et qu'il fallait essayer de partir", dit-il. "Mais ils étaient déjà en train de prendre d'assaut le quartier. Je suis retourné à l'intérieur de la maison avec ma femme. J'avais tellement peur que je tremblais. Je ne savais pas quoi faire. Ils tuent surtout des jeunes hommes. Ma femme m'a caché sous le lit et m'a recouvert d'une pile de vêtements. Mon neveu était caché dans l'armoire."

Rapidement, des hommes sont entrés dans la maison, frappant sa femme, et exigeant des informations sur les membres du gang local. Lorsque son neveu a essayé de s'enfuir, ils l'ont abattu. Le mari est resté caché, et tourmenté.

"Je voulais m'enfuir. Je voulais crier. Ce qui me fait le plus mal, c'est que lorsque j'étais sous le lit, je ne pouvais pas voir mais je pouvais entendre ces hommes violer ma femme. Ils la violaient, et j'étais sous le lit, et je ne pouvais rien dire."

Par la suite, leur maison a été brûlée, et lui et sa femme ont fui dans des directions différentes. Ils vivent encore séparément, chez des amis et des parents, mais il espère qu'ils pourront se réinstaller avec leur jeune enfant.

Ce qui s'est passé "est une cicatrice qui affecte le corps et l'âme". Sa femme est maintenant enceinte, et ils ne savent pas s'il est le père, ou si c'est l'un des agresseurs. Quoi qu'il en soit, il dit qu'il acceptera l'enfant et lui donnera son nom.

"Ce que j'ai enduré n'était rien", dit-il. "Il y a une dame qui n'avait qu'un seul enfant. Ils lui ont tranché la gorge devant elle. Le jeune homme qui n'était pas dans un gang".

Le mari et la femme ont été dépouillés de presque tout, y compris de leur amour pour leur pays. "Haïti est effacé de nos cœurs", dit-il. "Dès que nous en aurons l'occasion, nous partirons."

À ce moment-là, il s'effondre, sa poitrine se soulève alors qu'il pleure.

Les témoignages que j'ai recueillis ici sont parmi les pires que j'ai entendus en plus de 30 ans de carrière en tant que correspondant à l'étranger, dans plus de 80 pays. Et j'ai l'impression que nous n'avons fait qu'effleurer la surface.

Pour les gangs de Port-au-Prince, il n'y a pas de limites.

En quelques jours, j'ai rencontré trois victimes de viols collectifs, la plus jeune n'ayant que 16 ans. Elle et une parente ont été violées par les mêmes agresseurs, qui ont juré ensuite de les brûler vives dans leur maison. L'autre femme était enceinte de six mois au moment où elle a été attaquée. Pendant qu'elle était attaquée, son mari a été emmené vers la mort. Des mois plus tard, elle n'a toujours pas retrouvé son corps.

Les gangs utilisent de plus en plus le viol comme une arme. Ils ciblent les femmes et les jeunes filles vivant dans des zones contrôlées par leurs rivaux. Lors d'une guerre de territoire en juillet dans le quartier le plus pauvre d'Haïti, le tentaculaire Cité Soleil. Selon les activistes, plus de 300 personnes ont été assassinées - la plupart des corps ont été carbonisés - et au moins 50 femmes et filles ont été victimes de viols collectifs.

Le Réseau national de défense des droits humains (RNDDH), qui a documenté les viols à Cité Soleil, affirme que de nombreuses survivantes "regrettent d'être en vie". Vingt d'entre elles ont été violées devant leurs enfants. Six ont vu leur conjoint être tué avant d'être violé collectivement.

La majeure partie de Cité Soleil est contrôlée par la plus puissante fédération de gangs de Port-au-Prince - la famille G-9 et ses alliés. Selon des sources locales, elle avait des liens étroits avec le président assassiné et son parti au pouvoir, et sa spécialité est l'extorsion.

Le G-9 a bloqué le principal terminal de carburant de la ville en septembre, paralysant le pays pendant près de deux mois et déclenchant une crise humanitaire.

Son chef est un ancien policier, Jimmy Cherizier, surnommé "Barbecue", qui tient occasionnellement des conférences de presse. Nous avons demandé une interview par des intermédiaires, mais nous n'avons pas eu de réponse. Il est peut-être moins bavard ces jours-ci parce qu'il a récemment été placé sous sanctions par le Conseil de sécurité des Nations unies, accusé de menacer la paix et la stabilité d'Haïti.

Les États-Unis et le Canada ont récemment sanctionné deux hommes politiques haïtiens, dont le président en exercice du Sénat, Joseph Lambert, pour avoir prétendument collaboré avec les gangs.

Selon des sources locales, les sanctions ont un certain impact, car les politiciens qui utilisent les gangs veulent désormais faire profil bas.

"Les criminels ont pris un pays en otage"

Lorsque Jean Simson Desanclos a atteint la rue déserte à l'extrémité d'une banlieue gangrenée par les gangs, il n'a rien trouvé de sa famille, si ce n'est la carcasse calcinée de la Suzuki noire familiale. Les restes carbonisés de sa femme et de ses deux filles avaient déjà été emmenés à la morgue.

Crédit photo, BBC / Goktay Koraltan Légende image, Voiture brûlée

Josette Fils Desanclos, 56 ans, emmenait l'une de ses filles, Sarhadjie, 24 ans, à l'université, et l'autre, Sherwood Sondje, faire du shopping pour son anniversaire. Elle allait avoir 29 ans. Les deux filles avaient étudié le droit comme leur père. Elles étaient ses "princesses".

"Le 20 août, j'ai tout perdu", dit-il. "Et il n'y avait pas que ma famille. En tout, huit personnes ont été tuées ce jour-là. C'était un massacre."

Légende image, Jean Simson Desanclos avec sa femme et ses deux filles

M. Desanclos pense que sa femme et ses filles ont résisté à une tentative d'enlèvement et ont été abattues par un gang notoire appelé les 400 Mawazo, qui étendait son territoire. "Je les pointe du doigt", dit-il. Les meurtres ont eu lieu à la périphérie d'une zone appelée Croix des Bouquets, qui était déjà sous le contrôle du gang.

M. Desanclos, qui parle doucement et est habillé élégamment, est un avocat et un militant des droits de l'homme. Il est aujourd'hui un homme privé, qui se languit des voix qu'il n'entendra plus jamais.

Vous attendez toujours un appel de votre enfant qui vous dit : "Papa ci" ou "Papa ça". J'ai perdu l'amour de ma vie et les deux enfants que nous avons élevés dans ce pays difficile. C'est comme si vous étiez multimillionnaire et que soudain, vous étiez pauvre."

Malgré le risque qu'il court, il cherche à obtenir justice pour sa femme et ses filles. "La famille est une chose sacrée. Ne pas poursuivre la justice serait les trahir", dit-il. "Mes filles savent que leur père est un combattant, qui n'abandonne jamais les gens, et encore moins sa propre famille. Le risque est énorme, mais que puis-je perdre de plus maintenant ?"

Il veut que le monde comprenne une chose sur l'Haïti d'aujourd'hui : les gangs ont le champ libre.

"Les criminels ont pris un pays en otage", dit-il. "Ils font leurs propres lois. Ils tuent. Ils violent. Ils détruisent. Je voudrais que mes filles soient le dernier sacrifice, les dernières jeunes femmes tuées."

Il parle avec dignité et conviction, mais sait que son souhait ne sera peut-être pas exaucé.

En Haïti, ce sont les gangs qui fonctionnent, plutôt que l'État. Le Premier ministre Ariel Henry ne peut même pas accéder à son propre bureau car des groupes armés contrôlent la zone. Nous avons fait plusieurs demandes pour une interview avec lui, mais elles ont été refusées.

Le gouvernement haïtien - tel qu'il est - a lancé un "appel de détresse" à une force internationale pour aider à rétablir l'ordre.

Aux Nations unies, on parle de la nécessité d'une force armée non onusienne, mais personne ne semble pressé de la diriger, ni même d'y participer.

Les interventions étrangères ont une mauvaise réputation et une mauvaise histoire ici. On se souvient de la dernière mission de l'ONU pour des allégations d'abus sexuels et pour avoir apporté le choléra en Haïti, via des casques bleus venus du Népal. L'épidémie a tué environ 10 000 personnes.

Les avis sont partagés sur l'idée d'une présence étrangère sur le terrain. Certains milieux d'affaires - qui ont fait appel à des groupes armés mais souhaitent désormais qu'ils soient maîtrisés - et les personnes prises au piège dans les zones contrôlées par les gangs soutiennent cette idée. Il y a l'opposition des leaders de la société civile qui disent qu'Haïti doit faire cavalier seul.

Alors que la communauté internationale débat et hésite, les gangs se livrent à des massacres comme d'habitude.

Selon des sources locales, les groupes armés étendent brutalement leur territoire parce que les élections se font attendre. Lorsque les politiciens viennent chercher des voix - dans les zones tenues par les gangs - ils doivent payer les hommes armés.

La dernière atrocité en date s'est produite à l'entrée nord de Port-au-Prince le 30 novembre. Selon les médias locaux, des habitants de la zone ont repéré des hommes armés - appartenant à un nouveau gang - qui tentaient de prendre pied dans la zone et ont informé la police.

Les hommes armés ont riposté dans la nuit, tuant au moins 11 personnes. Certains des corps ont été incendiés.

Les frontières ici sont une fois de plus redessinées dans le sang. Les habitants de la ville doivent mettre à jour leur carte mentale, car une zone de plus passe du vert au rouge.