Coupe du monde 2022 : la Panenka, la technique audacieuse de tir de pénalty

Margarita Rodríguez

BBC News Mundo

il y a 53 minutes

Crédit photo, Getty Images

Avec les yeux du monde entier braqués sur lui, le défenseur Achraf Hakimi a osé faire ce que très peu font : réussir un penalty à la Panenka.

Ce n'était pas n'importe quel penalty, mais le but avec lequel le Maroc a éliminé l'Espagne 3-0 aux tirs au but lors des huitièmes de finale de Qatar 2022.

"La star Hakimi s'est imposée et a fait preuve du plus grand sang-froid sous la pression la plus intense, en tirant son penalty - à la Panenka - en plein milieu du but pour envoyer le Maroc en quart de finale", a écrit Shamoon Hafez, le commentateur de football de la BBC, depuis le stade.

Quelle que soit la langue parlée par les narrateurs et les commentateurs, beaucoup d'entre eux ont prononcé le nom de famille d'Antonin Panenka, le premier joueur à avoir marqué le penalty "magique", comme l'appelle l'UEFA (Union des associations européennes de football).

Crédit photo, Getty Images Légende image, Achraf Hakimi sur le penalty décisif lors de la victoire du Maroc sur l'Espagne.

Crédit photo, Getty Images

"Lorsque j'ai inventé cette façon de tirer un penalty, lorsque je suis devenu son père spirituel, pour ainsi dire, il ne m'est jamais venu à l'esprit que cela entrerait dans les livres d'histoire du football.

"C'est un sentiment magnifique lorsque quelqu'un réalise un tel tir et qu'il est décrit comme un tir de Panenka. Je suis extrêmement fier", a déclaré Panenka au journaliste Ian Williams, présentateur de l'émission Sporting Witness de la BBC.

Dans l'histoire de sa célèbre technique, il y a beaucoup (mais beaucoup) de tirs au but.

Voyageons dans le temps, dans un pays qui n'existe plus : la Tchécoslovaquie.

La pratique

Panenka est né en décembre 1948 à Prague.

"En été, vous jouiez au football et en hiver, vous jouiez au hockey sur glace", a-t-il déclaré à la BBC dans une interview dont nous vous proposons plusieurs extraits.

"Je jouais au moins cinq ou six heures de football par jour.

Son père était un amateur de football et de motos.

"On passait tout notre temps à rouler dans Prague, à aller à mes entraînements et aux matchs."

À l'âge de neuf ans, il fait un essai avec le club Bohemians Praha, où il va développer sa carrière et devenir, après l'invasion soviétique de 1968, un milieu de terrain.

"Dans le système communiste, il fallait avoir un emploi, et le jeune Penanka se levait à 4h30 tous les matins pour aller faire fonctionner un tour dans une usine métallurgique, puis il suivait une formation", raconte M. Williams.

Crédit photo, Blick/RDB/ullstein bild via Getty Légende image, En 1968, l'Union soviétique a écrasé le Printemps de Prague. Quelque 250 000 soldats ont pris d'assaut la Tchécoslovaquie pour supprimer les réformes visant à libéraliser le pays communiste.

L'effet secondaire

Dans le livre Epic Heroes, Alex Bello et Ben Lyttleton notent qu'en 1974, Panenka avait raté deux penalties avec les Bohemians et était si contrarié qu'il a décidé de s'entraîner de plus en plus.

Crédit photo, Steve Powell/Allsport/Getty Images Légende image, Panenka après avoir marqué un but aux tirs au but lors du match pour la troisième place de l'Euro 1980, au cours duquel les Tchèques ont battu l'Italie, pays hôte.

"Pendant les deux années suivantes, après chaque séance d'entraînement, Panenka se levait et tirait des penalties contre le gardien de but des Bohemians, Zdeněk Hruška.

Entre eux, ils pariaient des barres de chocolat ou un verre de bière.

"Comme c'était un très bon gardien de but, c'est devenu un pari très cher. Alors parfois, avant de m'endormir, j'essayais de penser à des moyens de tirer le meilleur de lui, de corriger mes erreurs", a raconté Panenka dans un article de l'UEFA.

"J'ai donc eu l'idée que si je retardais le départ et que je soulevais simplement le ballon, le gardien, qui s'était jeté d'un côté du but, ne pourrait pas rectifier en l'air. C'était la base de ma philosophie.

Il a commencé à tester sa technique avec son ami et a remarqué un effet secondaire : il a commencé à prendre du poids car il "gagnait les paris".

Il a lentement utilisé son invention lors de matchs amicaux et de championnats mineurs jusqu'à ce que le match le plus important de sa carrière se présente.

Euro 76

Il a fait ses débuts avec l'équipe nationale de Tchécoslovaquie en 1973, lors d'un match disputé en Écosse.

"C'était à Hampden Park (stade). Il y avait environ 100 000 personnes. Dans les tribunes des Bohémiens, nous avions un maximum de 11 000, peut-être 14 000 personnes. Je n'ai jamais vu autant de supporters dans le stade", a-t-il rappelé dans l'interview accordée à la BBC.

Crédit photo, VI Images via Getty Images Légende image, Johan Cruyff serre la main du Polonais Kazimierz Deyna lors d'un match de qualification pour l'Euro 76 en Pologne en 1975.

Panenka a été l'un des joueurs clés qui ont permis à son pays de briller lors du championnat d'Europe 1976 en Yougoslavie.

Les Tchèques ont dû affronter deux des plus grandes équipes de tous les temps.

L'un d'entre eux était l'inoubliable Orange mécanique néerlandaise, dont le capitaine était le grandJohan Cruyff.

"Nous y sommes allés comme des outsiders. Personnellement, j'avais peur que nous nous effondrions. Les Néerlandais étaient probablement la meilleure équipe du monde à l'époque.

Mais ils ont réussi à les battre et à atteindre la finale contre les champions du monde et d'Europe, l'Allemagne de l'Ouest.

C'était l'équipe d'une autre légende : Der Kaiser, Franz Beckenbauer.

"Nous étions euphoriques. Nous savions que quoi qu'il arrive en finale, même si nous perdions, nous étions de grands héros aux yeux du peuple", se souvient Panenka.

En finale

La Tchécoslovaquie a ouvert le score à la huitième minute et, 17 minutes plus tard, elle a porté son avance à 2-0.

"Je ne pouvais pas m'empêcher de penser que les Allemands jouaient toujours jusqu'à la dernière minute. Ils l'ont montré lors de leur match contre la Yougoslavie, où ils avaient également été menés 2-0 et ont finalement gagné 4-2."

Crédit photo, Sandra Behne/Bongarts/Getty Images Légende image, "Seul un vrai champion trouverait cette solution", a déclaré Franz Beckenbauer, star de la finale de l'Euro 1976, à propos du but de Panenka.

Panenka ne s'est pas trompé : trois minutes plus tard, l'Allemagne marquait et allait marquer à nouveau à la 89e minute.

Mais c'est une égalisation qui rappelle de bons souvenirs :

"Dieu merci, les Allemands ont égalisé. Je ne serais pas devenu célèbre s'ils ne l'avaient pas fait".

Sans but en prolongation, le sort en était jeté.

"Bien que la séance de tirs au but soit utilisée depuis de nombreuses années pour départager les équipes, l'Euro 76 était le premier grand tournoi international à l'utiliser et les Tchèques étaient prêts", a déclaré Williams.

Parce que, selon Panenka, l'équipe d'entraîneurs avait visualisé une finale de tirs au but et s'était entraînée en conséquence.

De plus, il avait lui-même son plan de maître en main, la technique qu'il avait perfectionnée et que le gardien tchèque Ivo Viktor l'avait supplié de ne pas utiliser.

Les sept premiers pénaltys ont été marqués.

Mais lorsque c'est le tour d'Uli Hoeness, l'Allemand opte pour un projectile si puissant qu'il passe au-dessus de la barre transversale supérieure et sort du terrain.

L'heure de gloire de Panenka était proche.

L'optimiste

"Soudain, j'avais l'avantage de pouvoir décider qui prendrait le titre, et j'avais aussi ce plan alternatif de prendre une pénalité d'une manière que personne n'avait jamais vue auparavant.

Devant quelque 30 000 fans, Panenka a été très clair sur ce qu'il allait faire.

"J'étais tellement euphorique, débordant d'optimisme, j'étais à 100%, 1000% convaincu que ce serait un but."

Mais Viktor n'avait pas la même confiance, même si, comme le soulignent Bello et Lyttleton, en tant que gardien de but de l'équipe nationale, il connaissait très bien sa technique et ne parvenait pas à la couvrir. Il avait l'impression, comme beaucoup de gardiens de but, de devoir plonger sur le côté.

Crédit photo, Mario Tama/Getty Images Légende image, "Toute personne qui marque un penalty comme ça doit être considérée comme un génie ou un fou", a déclaré Pelé à propos de l'exploit de Panenka.

"Ivo savait que j'allais le tirer comme ça et il m'a dit que c'était trop risqué de prendre un penalty comme ça dans une situation comme celle-ci. Si tu ne marques pas, je ne te laisserai pas entrer dans la salle", lui a dit M. Panenka.

L'avertissement de son colocataire n'a eu aucun effet.

Lorsque son tour est venu, Panenka a couru jusqu'au point de penalty, a délicatement botté le ballon alors que le gardien allemand Sepp Maier plongeait sur sa gauche.

La balle a fait un voyage serein au milieu et dans le fond du filet.

Le joueur de 27 ansa couru les mains en l'air jusqu'à ce qu'il soit rattrapé par ses coéquipiers qui l'ont enterré dans leurs bras.

"Nous sommes devenus champions d'Europe, mais aucun d'entre nous ne pouvait y croire. C'était comme Alice au pays des merveilles".

C'était le seul titre européen de la Tchécoslovaquie.

"J'ai fini par choisir le penalty en finale parce que j'ai réalisé que c'était la manière la plus facile et la plus simple de marquer un but. C'est une recette simple", a déclaré Panenka dans l'article de l'UEFA.

Mais ce n'est pas si simple, affirme le journaliste Raúl Fain Binda, ancien collaborateur sportif de BBC Mundo qui, depuis ce championnat d'Europe historique, a vu plus d'un but de la Panenka.

Comme une "grenade"

Pour Fain Binda, cette façon de tirer attire autant l'attention car "c'est un spectacle dans le spectacle". Tous les penaltys le sont, mais la Panenka a des ingrédients supplémentaires, de comédie ou de tragédie selon les cas".

"Elle est si différente, si étrangère au récit conventionnel du football, qu'elle semble tirée d'une histoire de l'écrivain Osvaldo Soriano, auteur de 'La plus longue pénalité du monde', qui a duré une semaine aussi riche en incidents et en poussées qu'un film de Buster Keaton".

Crédit photo, Alex Livesey/Getty Images Légende image, Zidane marquant le penalty de Panenka sur le but de Buffon en finale de la Coupe du monde 2006.

"C'est différent de tout autre tir dans le football, il peut même être dangereux pour le lanceur, comme si on jouait avec une grenade".

Les géants du football tels que Messi, Francesco Totti, Andrea Pirlo et Sergio Ramos ont joué magistralement avec cette grenade. D'autres moins célèbres aussi, comme Hakimi, mardi, à Qatar 2022.

"Le premier facteur captivant du Panenka est la surprise. Le football peut être monotone. Nous savons tous comment le marqueur avant va monter, comment il va centrer, nous savons que le défenseur central va contrôler, faire une faute ou dévier le ballon."

"La surprise est le piment du football, elle produit le même effet vivifiant que lorsque nous étions enfants et qu'on nous disait que la grenouille dans la mare se transformerait en prince charmant avec un baiser".

"Ensuite, il y a la compétence technique, parce que ça a l'air facile mais soulever la balle doucement, à pleine pression, dans un "piqué" ou en "petite louche" sans l'envoyer dans les nuages, demande une combinaison rare de sang froid et de dextérité."

L'UEFA rapporte que, à propos du but de Panenka, Beckenbauer a déclaré que "seul un vrai champion trouverait une telle solution", tandis que Pelé a dit : "Quiconque marque un penalty comme ça doit être considéré comme un génie ou un fou".

Après l'annonce de la retraite de Sebastian Abreu, le site Internet de la FIFA a publié un article intitulé : "Le fou du penalty de Panenka fait ses adieux", dans lequel il mettait en avant la carrière footballistique de l'Uruguayen.

"Le monde du football se souviendra surtout de lui pour un moment en particulier : le penalty de Panenka qui a décidé de la série contre le Ghana en quart de finale de la Coupe du monde de la FIFA 2010. Ce moment a pleinement justifié le surnom qui l'a accompagné toute sa vie.

Crédit photo, GIANLUIGI GUERCIA/AFP via Getty Images Légende image, En 2010, Abreu avait la responsabilité de mener l'Uruguay en demi-finale d'une Coupe du monde pour la première fois en 40 ans et il l'a fait avec une Panenka historique contre le Ghana.

La beauté de la "déception"

Pour Fain Binda, un autre élément crucial est "la déception, la tromperie du gardien de but, semblable au dribble réussi du dribbleur".

"Le facteur le plus intéressant dans le football, avec la surprise, est la tromperie, une chose qui requiert de la technique, de la ruse et de l'intelligence, trois vertus indispensables chez le bon joueur. Les fans adorent le dribbleur, tant qu'il joue pour eux".

Selon le journaliste, un élément qui a récemment déterminé la diffusion de cette technique, "qui au départ était ignorée, ou du moins très peu utilisée, est l'humiliation, qui est à double tranchant, car sa victime initiale est le gardien de but, mais elle peut aussi être le tireur".

"Et c'est ce qui est le plus intéressant, je pense, parce que si c'est le gardien de but qui se fait ridiculiser... eh bien, le lendemain, c'est parti. Mais si le tireur rate son coup, s'il l'envoie dans les nuages ou, pire encore, si le gardien de but s'empare du ballon, cela peut être fatal".

La vérité est que ce jour-là, en 1976, Panenka voulait divertir la foule et, comme il le dit dans le livre de Bello et Lyttleton, il a vu dans cette sanction le reflet d'une super-personnalité.

"Je voulais donner aux fans quelque chose de nouveau, je voulais créer quelque chose qui leur donnerait matière à parler", a-t-il déclaré.

"Il voulait que le football soit plus qu'un simple coup de pied dans un ballon.