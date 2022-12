Nutrition : Les 5 principaux avantages du quinoa pour la santé

il y a 27 minutes

Qu'est-ce que le quinoa ?

Cultivé en Amérique du Sud (Pérou, Chili et Bolivie) depuis des milliers d'années, le quinoa constituait la base de l'alimentation des Incas et de leurs descendants.

Avantages nutritionnels du quinoa

1. Peut réduire le risque de maladies chroniques

Le quinoa est riche en phytonutriments anti-inflammatoires, ce qui le rend potentiellement bénéfique pour la santé humaine dans la prévention et le traitement des maladies. Le quinoa contient de petites quantités d'acides gras oméga-3 bons pour le cœur et, par rapport aux céréales courantes, il a une teneur plus élevée en graisses monoinsaturées.

2. Peut vous aider à perdre du poids

Riche en fibres et contenant plus de protéines que le riz ou l'orge, le quinoa peut être bénéfique pour ceux qui cherchent à gérer leur poids. Cela s'explique notamment par la nature rassasiante des protéines et des fibres, qui nous aide à gérer notre appétit. Le quinoa a également un faible indice glycémique (IG), de sorte que sa libération d'énergie plus lente le rend moins susceptible de déclencher des fringales et de stimuler la faim.