Prince Harry et Meghan : où trouvent-ils leur argent ?

il y a 22 minutes

Les premiers épisodes d'une nouvelle série documentaire sur le duc et la duchesse de Sussex, le prince Harry et Meghan Markle, sont diffusés par Netflix ce jeudi.

Le couple ne reçoit plus d'argent de la famille royale, et tire une grande partie de ses revenus d'arrangements commerciaux.

Pourquoi Harry et Meghan se sont-ils retirés ?

Le duc et la duchesse de Sussex ont quitté leurs fonctions royales en janvier 2020.

Ils ont déclaré être en colère contre l'intrusion des médias et frustrés que Buckingham Palace les ait empêchés de développer leur marque "SussexRoyal".

Harry est resté prince, et le couple a conservé ses titres de duc et de duchesse de Sussex, mais n'est plus appelé Son Altesse Royale (HRH).