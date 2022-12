Expérience de mort imminente : Les personnes qui éprouvent des niveaux de conscience élevés lors d'un arrêt cardiaque

Que se passe-t-il quand on meurt ?

L'obscurité, la cessation de la douleur, l'émergence dans la lumière puis un sentiment de paix sont quelques-uns des éléments qui, pendant des années, ont façonné l'imaginaire commun de ce qui se passe quand on meurt.

Or, une étude scientifique sans précédent vient de démontrer que la conscience d'une personne ne s'éteint pas immédiatement lorsque le cœur s'arrête de battre et a prouvé que des expériences telles que voir sa vie défiler devant ses yeux ou avoir la sensation de quitter son propre corps sont différentes des hallucinations. Ils sont plus réels que nous ne l'aurions cru.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La réanimation cardio-pulmonaire (RCP) est une manœuvre d'urgence qui consiste à appliquer une pression rythmique sur la poitrine d'une personne victime d'un arrêt cardio-respiratoire afin que l'oxygène puisse continuer à atteindre les organes vitaux.

Expériences lucides lors d'un arrêt cardiaque

L'étude menée par la Grossman School of Medicine de l'Université de New York (NYU) a révélé qu'une personne sur cinq qui survit à une réanimation cardio-pulmonaire (RCP) après un arrêt cardiaque peut décrire des expériences de mort lucide survenues alors qu'elle était apparemment inconsciente et sans battement de cœur.

"Tout au long de l'histoire, nous avons considéré la mort selon la convention sociale selon laquelle il y avait une ligne entre la vie et la mort et qu'une fois qu'elle était franchie, il n'y avait pas de retour en arrière possible", explique à BBC World Sam Parnia, directeur de l'étude présentée lors des récentes sessions scientifiques 2022 de l'American Heart Association à Chicago.

"Au cours des 60 dernières années, cela a été remis en question parce que la découverte de la réanimation cardio-pulmonaire a ramené à la vie certaines personnes qui, d'un point de vue biologique, étaient entrées dans la mort", dit-il.

"Ces personnes rapportent des expériences depuis plus de 60 ans et il y a des millions de personnes dans le monde qui ont rapporté les mêmes expériences.

Cependant, pendant des années, ces expériences ont été rejetées comme de simples hallucinations, des astuces du cerveau ou des expériences similaires à celles provoquées par les drogues. Cette recherche a maintenant montré qu'il s'agissait d'une comparaison trompeuse.

Les chercheurs ont étudié 567 personnes ayant reçu une RCP après un arrêt cardiaque lors d'une hospitalisation entre mai 2017 et mars 2020 aux États-Unis et au Royaume-Uni, dont moins de 10 % ont survécu.

"Vous devez comprendre que l'arrêt cardiaque n'est pas un problème cardiaque. C'est simplement le terme médical pour désigner la mort", explique M. Parnia à propos de l'étude, qui est encore en cours d'examen en vue d'une publication complète, qu'il prévoit pour l'année prochaine.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Il existe cinq types d'ondes cérébrales et elles sont mesurées par un électroencéphalogramme. Les ondes gamma sont liées à des tâches de traitement cognitif élevé.

Parmi ce groupe, 85 personnes ont pu être étudiées avec une surveillance optimale du cerveau, soit le plus grand groupe étudié à ce jour. Les chercheurs ont également dû faire face au défi médical que représente la mise en place de tous les mécanismes médicaux de surveillance du cerveau.

Ils ont utilisé l'oxymétrie cérébrale - une technique non invasive de surveillance des changements dans le métabolisme de l'oxygène du cerveau basée sur la technologie NIRS (spectroscopie dans le proche infrarouge) dans laquelle des photons de lumière dans le proche infrarouge sont émis dans la peau du front du patient - et un appareil électroencéphalogramme (EEG) portable pour réaliser l'étude.

"L'arrêt cardiaque est une urgence, il arrive très soudainement, sans prévenir. Normalement, les équipes doivent se rendre sur place en moins de cinq minutes, arriver en plein milieu de l'urgence et installer tous les appareils, si bien que la collecte des données est en fait un véritable défi", reconnaît M. Parnia, directeur du Parnia Lab, le premier laboratoire de recherche au monde consacré à l'amélioration des soins de réanimation et à l'exploration de ce qui se passe dans l'esprit humain pendant et après un arrêt cardiaque.

Des études antérieures sur les animaux ont montré qu'au moment de leur mort, les animaux ont des poussées d'activité électrique dans leur cerveau juste après leur mort.

Dans le même temps, une autre étude présentée en février a examiné l'activité cérébrale d'une femme juste après sa mort et a constaté une augmentation soudaine de ce que l'on appelle l'activité cérébrale Gamma, qui sont les ondes activées lorsqu'une personne consciente retrouve des souvenirs et traite mentalement des informations.

Crédit photo, Laboratoire Parnia, NYU Langone Health Légende image, Sam Parnia est directeur du département de recherche sur les soins intensifs et la réanimation au New York University Langone Medical Center.

Dans ce contexte, l'équipe de Sam Parnia a voulu répondre à deux questions. D'une part, il s'agit de savoir quelles expériences les gens vivent lorsque leur cœur s'est arrêté de battre et qu'ils sont réanimés, et s'il est possible de trouver des marqueurs cérébraux qui confirment les affirmations des personnes qui ont déclaré avoir fait l'expérience de la conscience lucide.

Mais surtout, ils cherchent à se distancier du terme "expérience de mort imminente", qui, selon le scientifique, a été utilisé à tort au cours de l'histoire pour décrire toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir avec la mort et ne sont même pas similaires les unes aux autres.

"Certaines personnes utilisent le terme d'expérience de mort imminente pour parler des rêves. D'autres l'utilisent pour parler de la prise de drogue", dit-il. "Pour nous, il s'agit d'expériences de mort réelles. D'une part, parce que les cœurs ont cessé de battre, et d'autre part, parce que les gens se rendent compte qu'ils sont morts quand ils reviennent.

Différencier les souvenirs du coma et de la mort

Souvent, lorsque des personnes sont réanimées par réanimation cardio-pulmonaire, elles restent dans le coma pendant des jours ou des semaines. Ce laps de temps peut déclencher de multiples souvenirs. La recherche a cherché à distinguer le type de souvenirs qui se forment.

"Ces personnes peuvent décrire toutes sortes de choses différentes qui ont été appelées à tort expériences de mort imminente, mais elles sont probablement différentes", dit Parnia.

Les chercheurs ont séparé les deux groupes. "Nous avons constaté qu'il y a différentes expériences qui se produisent clairement des jours et des semaines après la réanimation, généralement lorsque la personne commence à peine à se réveiller de son coma, ce qui n'a donc rien à voir avec l'expérience de la mort.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les chercheurs ont prouvé à l'aide de marqueurs cérébraux qu'il ne s'agissait pas de rêves.

Ils ont également exclu d'autres expériences comme des rêves au cours de leurs recherches.

"Tout le monde rêve de choses aléatoires et elles sont toutes différentes. Mais dans le cas de l'expérience de la mort, il y a cinq choses principales dont les gens parlent, même s'ils ne se connaissent pas, et elles se regroupent merveilleusement bien".

Ces groupes sont : l'évaluation de la vie, la sensation de retour au corps, la perception de la séparation du corps, la perception d'aller vers une destination, et le retour dans un endroit qui ressemble à la maison.

Il s'agissait de la première partie de l'étude. "Nous avons pu montrer qu'essentiellement l'expérience de la mort n'est pas la même que les hallucinations, les délires ou les rêves.

La deuxième étape a consisté à placer des moniteurs cérébraux sur des personnes pour rechercher ces marqueurs cérébraux de la conscience lucide. Ils ont constaté que jusqu'à une heure après avoir reçu une RCP, des signes d'activité cérébrale de haut niveau étaient observés : des ondes dites alpha, bêta, thêta, delta et gamma.

"Certaines de ces ondes correspondent à ce qui se passe lorsque vous avez des processus de pensée conscients, lorsque vous analysez des choses, lorsque vous revivez votre vie, vos souvenirs et lorsque vous avez une conscience d'ordre supérieur. Nous avons donc pu montrer pour la première fois les marqueurs cérébraux de l'expérience lucide de la mort. Ainsi que, évidemment, les expériences elles-mêmes.

Tout le monde ne s'est pas souvenu de cette expérience

On n'attend pas vraiment des gens qu'ils se souviennent de quoi que ce soit, mais cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas vécu. À cause des sédatifs, du coma profond et du gonflement du cerveau, qui est la première chose qui se produit lorsque le cœur recommence à pomper le sang, ils oublient généralement tout.

"Vous n'arriverez jamais à ce que 100 % des gens se souviennent de tout, et cela a beaucoup à voir avec l'effet du cerveau et des médicaments qu'on leur donne.

"Trente-neuf pour cent des gens ont des souvenirs vagues, mais ils ne se souviennent pas des détails, et 20 % ont ce que nous appelons une sorte d'expérience transcendante. Par ailleurs, 7 % ont des souvenirs d'avoir entendu des choses et 3 % ont des souvenirs d'avoir vu des choses", précise le chercheur.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Tous les patients qu'ils ont pu mesurer présentaient des marqueurs cérébraux pendant l'arrêt cardiaque.

"J'ai vu ma vie entière en détail"

Parmi le groupe de personnes qui se sont souvenues de ce qu'elles ont vécu pendant cette période où leur cœur a cessé de pomper le sang, mais où leur cerveau a continué d'enregistrer des marqueurs d'activité cérébrale élevée, l'étude enregistre une variété d'expériences, bien que la durée de ces expériences soit inconnue. "Cela pourrait être juste quelques secondes, je ne sais pas", reconnaît Parnia.

Parmi les déclarations recueillies dans le cadre de l'étude, de nombreux patients se sont souvenus avoir fait un bilan de leur vie et ont dit des choses telles que :

"J'ai fait un bilan de vie et pendant ce bilan, j'ai revu des scènes de notre vie."

"Ma vie entière a défilé devant moi... au début, c'était très rapide. Puis certains moments se sont ralentis. On m'a tout montré, tous ceux que j'ai aidés et tous ceux que j'ai blessés".

"Ma vie et tous ses événements ont commencé à se reproduire dans mon esprit, mais d'une manière très claire, réelle et vivante".

D'autres ont affirmé avoir fait l'expérience d'une séparation d'avec le corps et d'autres le sentiment d'y revenir :

"J'ai laissé mon corps".

"On m'a dit que ce n'était pas mon heure et que je devais retrouver mon corps".

"J'avais l'impression d'être ramené dans mon corps.

"J'ai découvert qu'il y avait un être à côté de moi... c'était une présence réconfortante, une présence rassurante mais c'était aussi une présence d'ampleur et de puissance."

D'autres ont eu l'impression de se rendre à une destination et de revenir dans un endroit où ils se sentaient chez eux :

"J'ai levé les yeux et j'ai vu ma destination."

"Ce n'est pas que j'étais dans un tunnel. C'était comme si un tunnel s'était créé autour de moi à cause de la vitesse incroyable à laquelle je voyageais".

"Je suis passé dans un tunnel à grande vitesse. C'était merveilleux et je ne voulais pas y retourner.

"Je savais que j'étais chez moi.

"Je voulais aller vers la lumière. Je voulais rentrer à la maison.

Pour Parnia, ce sont les différents aspects du bilan de vie qui sont intéressants. "Normalement, nous nous souvenons de 1% de notre vie entière lorsque nous sommes en vie. Mais ce qui est remarquable, c'est que dans la mort, les gens se souviennent de tout, même si leur cerveau s'éteint.

Crédit photo, Getty Images

"Mais, fait intéressant, ce n'est pas comme un film tel qu'il est déformé dans les médias. C'est une réévaluation très profonde, intentionnelle et significative de tout ce qu'ils ont fait, dit et pensé. Ils se jugent eux-mêmes, ils jugent leurs actions en fonction de leur degré de moralité ou d'éthique, ce qui est vraiment remarquable."

"Et tout cela se passe alors qu'ils traversent la mort, ce qui, encore une fois, est, c'est très remarquable. C'est aussi ce qui rend impossible le fait que ce soit une hallucination", explique-t-elle. "Ils savent qu'ils revivent spontanément tout, ce qui est fascinant", ajoute-t-il.

Les patients de l'étude ont déclaré se sentir "terriblement mal" lorsqu'ils ressentaient, par exemple, la douleur qu'ils avaient causée à d'autres personnes. Mais aussi la même joie et le même bonheur que les personnes qui leur sont proches ont connu à cause de leurs actions.

À ce stade, M. Parnia explique qu'il est important de garder à l'esprit que, normalement, pour mener à bien notre vie quotidienne, nous ne traitons pas tous les aspects de notre cerveau, car cela serait accablant.

"Votre cerveau est actif dans certaines parties qui sont importantes et d'autres parties sont souvent inhibées avec une sorte de système de rupture qui le ralentit".

"Ce qui est intéressant, c'est qu'au moment de la mort, nous constatons que le cerveau s'arrête, qu'il ralentit et que, lorsque cela se produit, les systèmes de dégradation sont supprimés, le processus d'inhibition s'arrête", explique-t-il à propos d'un processus qu'ils ont pu tester à l'aide de marqueurs qui mesurent l'activité électrique dans le cerveau et grâce auquel ils ont constaté une activité dans des parties du cerveau auxquelles on n'accède pas normalement.

"Tout ce qui s'est passé dans leur vie est enregistré en eux et ils sont capables de le revivre, ce qui est absolument remarquable", dit-il.

"C'est définitivement une expérience réelle de la mort et nous la comprenons maintenant parce que nous l'examinons d'un point de vue scientifique, mais aussi d'un point de vue évolutionniste."