Économie mondiale : Les pays doivent-ils essayer de tout faire eux-mêmes ?

Par Ben Chu

Rédacteur économique, Newsnight

il y a 38 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, La plupart des experts estiment que les pays ont tout intérêt à essayer de produire davantage de leur propre énergie.

Serait-il préférable qu'un pays produise tout ce dont il a besoin à l'intérieur de ses frontières plutôt que d'importer des choses de l'étranger ? Cela rendrait-il le pays plus sûr, voire plus riche ?

Cela semble plutôt tiré par les cheveux, mais certains des dirigeants politiques les plus puissants du monde ont avancé des arguments qui ressemblent à cela ces dernières années.

"Notre avenir manufacturier, notre avenir économique, les solutions à la crise climatique - tout cela sera fabriqué en Amérique", a déclaré le président américain Joe Biden au début de cette année.

De même, en Chine, le dirigeant du pays, Xi Jinping, a prôné le "zili gengsheng", qui se traduit par "autonomie".

Le Premier ministre indien Narendra Modi a également adopté le slogan "Atma Nirbhar Bharat", ou "Inde autonome".

En Europe, nous entendons également un langage similaire, qui semble favoriser la production nationale par rapport aux importations.

Le bloc commercial de l'Union européenne s'efforce de mettre fin à sa dépendance à l'égard du gaz russe à la suite de l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine, qui a fait grimper en flèche les prix de l'énergie en Europe et menacé de pannes d'électricité cet hiver.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, s'est engagé à rendre le pays "indépendant sur le plan énergétique".

Les deux principaux partis politiques britanniques - les conservateurs et les travaillistes - affirment également qu'ils rechercheront l'"indépendance énergétique".

L'invasion de l'Ukraine - un important fournisseur mondial de blé et d'autres cultures - a également entraîné une flambée des prix internationaux des denrées alimentaires, suscitant des interrogations dans de nombreux pays quant à la fiabilité de leurs importations alimentaires.

Même les anciens défenseurs idéologiques du libre-échange, comme le député conservateur John Redwood, exhortent désormais la Grande-Bretagne à "cultiver et fabriquer davantage chez elle".

D'aucuns affirment que tout cela représente un abandon de la vision des 40 dernières années, selon laquelle le commerce mondial était bon pour notre prospérité, au profit d'un nouvel objectif, celui d'une plus grande autonomie économique nationale.

Les Grecs anciens avaient un nom pour ce type d'autonomie : "autarcie".

Certains décrivent même ce qui s'est passé dans la politique et l'économie mondiales ces dernières années et ces derniers mois comme un "tournant autarcique".

Mais ces mouvements vers l'autarcie apporteront-ils ce que leurs défenseurs promettent en termes de sécurité et de prospérité ?

En matière d'énergie, la plupart des experts pensent que les pays ont tout intérêt à essayer d'en faire plus chez eux. Non seulement pour des raisons de sécurité, mais aussi parce que les formes modernes d'énergie renouvelable produites dans le pays, comme l'éolien et le solaire, ont des émissions de carbone négligeables, contrairement aux combustibles fossiles tels que le gaz, le pétrole et le charbon qui font l'objet d'échanges transfrontaliers.

En d'autres termes, ce virage autarcique pourrait aider la planète à se décarboniser et à éviter un réchauffement climatique destructeur au cours de ce siècle.

En ce qui concerne l'alimentation, des experts comme Tim Lang, de la City University, soutiennent depuis longtemps qu'il serait meilleur pour notre santé et l'environnement que nous mangions tous des produits qui ne sont pas produits sur des distances aussi longues.

"Les notions d'autarcie et de sécurité alimentaire sont actuellement au cœur de l'élaboration des politiques", explique-t-il.

Un autre argument en faveur d'une plus grande autonomie dans la production alimentaire est qu'elle rend un pays moins vulnérable si les chaînes d'approvisionnement internationales sont interrompues en raison de conditions météorologiques, d'accidents ou de guerres.

Mais, bien sûr, consommer uniquement les aliments qui peuvent être cultivés dans un pays comme le Royaume-Uni impliquerait un grand changement dans notre régime alimentaire.

Dites adieu aux importations de produits comme les bananes et les ananas. Selon les experts, nous devrions également manger beaucoup moins de viande, car les terres destinées au pâturage des animaux devraient être consacrées aux cultures.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Dites adieu à ce régime de bananes.

Ceyla Pazarbasioglu, directrice de la stratégie au Fonds monétaire international, convient que les pays doivent se concentrer sur la résilience de leurs chaînes d'approvisionnement énergétique et alimentaire.

Mais elle met en garde contre les retombées néfastes des tentatives de l'autarcie sur les nations moins développées.

"À la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, nous avons vu une trentaine de pays imposer des restrictions à l'exportation", note-t-elle.

"Cela a des implications pour beaucoup et surtout pour les plus vulnérables, car leur consommation de nourriture est beaucoup plus importante par rapport à leur consommation globale."

Commerce mondial

Mais qu'en est-il des arguments en faveur de l'autarcie dans des domaines autres que l'alimentation et l'énergie ?

Les micropuces en silicium sont utilisées dans pratiquement toutes les formes de technologie moderne, des smartphones aux ordinateurs, en passant par les appareils médicaux, les voitures, les avions et les systèmes d'armes.

Et la majorité des puces les plus avancées au monde sont produites sur l'île de Taïwan, que la Chine considère comme une partie de son propre territoire, mais dont les États-Unis protègent efficacement l'indépendance.

Les États-Unis et la Chine, craignant que l'approvisionnement de ces composants vitaux ne soit coupé de leurs économies dans un conflit potentiel, ont récemment lancé un effort majeur pour produire davantage de ces puces à l'intérieur de leurs propres frontières.

Pourtant, le processus de production des puces est si complexe et sophistiqué et dépend de chaînes d'approvisionnement en matières premières et en expertise qui s'étendent sur toute la planète que la plupart des experts pensent que même un pays aussi riche que les États-Unis aura du mal à tout produire chez lui.

S'agit-il donc d'une nouvelle "ère d'autarcie" ? Ou les dirigeants politiques finiront-ils par se rendre compte que l'économie mondiale est tout simplement trop intégrée, trop interconnectée, pour être divisée en blocs nationaux sans nous infliger à tous une douleur intolérable ?