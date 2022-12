Coupe du monde 2022 : Messi, la France, les Marocains qui entrent dans l'histoire - les enjeux des demi-finales

il y a 23 minutes

Est-ce le moment de Messi ?

L'intrigue secondaire la plus évidente de la demi-finale concerne Lionel Messi et la question de savoir si la superstar argentine peut remporter la Coupe du monde pour la première fois.

Messi pourrait-il réitérer l'exploit - et, ce faisant, peut-être assurer son héritage comme le plus grand de tous ?

Plus de raisons d'encourager le Maroc ?

En dépit d'une équipe expérimentée comprenant un certain nombre de joueurs de premier plan, tels que Hakim Ziyech (Chelsea) et Achraf Hakimi (Paris St-Germain), les Lions de l'Atlas ont défié les attentes pour atteindre ce stade.

Ils ont dominé un groupe comprenant la Croatie et la Belgique, avant de battre l'Espagne en huitième de finale et le Portugal en quart de finale, et voudront maintenant aller encore plus loin.

Leur succès s'est construit autour d'une défense de fer et d'un rythme de travail incessant. Aucun joueur adverse n'a marqué contre le Maroc jusqu'à présent au Qatar - ils n'ont concédé qu'une seule fois, un but contre son camp contre le Canada.

Les organisateurs ont déclaré que cette Coupe du monde ne concernait pas seulement le Qatar, mais aussi la région du Moyen-Orient et les musulmans dans leur ensemble. Auront-ils plus de raisons de se réjouir mardi ?

La France peut-elle revenir sur ses pas ?

La Croatie pourrait-elle le refaire ?

Ils ont battu le Danemark et la Russie aux tirs au but en route vers la finale il y a quatre ans et, cette année, ils sont passés par les tirs au but contre le Japon et le Brésil.