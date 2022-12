Guerre Ukraine - Russie : ce que le groupe mercenaire "opaque" Wagner fait en Ukraine et dans d'autres pays

il y a 38 minutes

Les forces ukrainiennes ont porté un coup à l'une des bases de l'opaque groupe mercenaire russe Wagner à Lougansk, dans la région du Donbas, dans l'est de l'Ukraine, a déclaré dimanche le gouverneur Serhiy Haidai.

Haidai a déclaré qu'un hôtel où le groupe avait l'un de ses quartiers généraux à Kadiivka, Luhansk, a été attaqué, et qu'il y a eu de lourdes pertes du côté russe. La BBC n'a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante la présence du groupe Wagner à cet endroit.

Récemment, le groupe a été actif dans des pays comme l'Ukraine et la Syrie, ainsi que dans certains pays africains, et a été accusé à plusieurs reprises de crimes de guerre et de violations des droits de l'homme.