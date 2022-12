Eglise catholique : les femmes qui se battent pour être prêtres

il y a 21 minutes

Anne Tropeano repasse ses vêtements en prévision d'une journée chargée. Elle sort son aube blanche et sa chasuble ornée de broderies, vêtements portés par les prêtres catholiques du monde entier. Sur un calendrier accroché à son mur, un stylo rouge gras indique que demain est le "jour de l'ordination".

Tropeano est l'une des 250 femmes dans le monde qui font partie du mouvement des femmes prêtres catholiques romaines, un groupe qui participe à des services d'ordination non autorisés pour devenir prêtres, dans un acte de défi contre l'Église catholique romaine.

Tropeano, et d'autres femmes comme elle, voient également leur choix d'être "ordonnées" comme un moyen de faire campagne contre ce qu'elles considèrent comme une règle sexiste de l'Église.

Ces ordinations sont considérées comme illicites et non reconnues par le Vatican.

Du judaïsme réformé à de nombreuses dénominations protestantes, d'autres confessions sont ouvertes à l'ordination des femmes. Pourtant, pour l'Église catholique, l'interdiction de l'accès des femmes à la prêtrise se fonde, entre autres arguments, sur les données bibliques selon lesquelles le Christ n'a choisi ses 12 apôtres que parmi les hommes, et l'Église n'a cessé depuis d'imiter le Christ.

"En excluant les femmes de l'ordination [sacerdotale], l'Église enseigne par ses actions que les femmes sont inférieures. Les femmes l'apprennent, les petits enfants l'apprennent, les hommes l'apprennent... Alors ils sortent dans le monde et ils vivent de cette façon."

Cérémonie sur une croisière

Le mouvement pour l'ordination des femmes est aujourd'hui essentiellement un groupe européen et américain, mais il a étendu sa représentation dans d'autres parties du monde.

La Colombienne Olga Lucía Álvarez Benjumea a été la première femme "prêtre" en Amérique latine, un bastion de l'Église catholique qui compte plus de 40 % des 1,3 milliard de catholiques dans le monde.

Olga Lucía Álvarez dit la messe dans les centres communautaires de Medellin, la deuxième plus grande ville de Colombie.

"J'avais très peur que les gens se mettent soudainement à m'insulter ou à me jeter des choses à l'autel, dans cette société très conservatrice dans laquelle je vis".

"Donc le soutien que j'ai reçu des gens a été une grande surprise, et cela a renforcé et consolidé ma mission", dit Álvarez. Elle a maintenant été promue évêque au sein de l'Association des femmes prêtres catholiques romaines (ARCWP), qui n'est pas reconnue par le Vatican.

Mme Álvarez insiste sur le fait que rien dans l'Écriture n'exclut les femmes de la prêtrise : "C'est une loi humaine, une loi de l'Église, et il n'est pas nécessaire d'adhérer à une loi injuste."

Ce sentiment est partagé par la Women's Ordination Conference (WOC), un groupe qui fait pression sur le Vatican pour l'accès des femmes au sacerdoce par le biais d'appels au dialogue et de manifestations.

"Nous accompagnons ces femmes dans leur vocation et elles attendent que le Vatican ouvre ses portes et affronte réellement ses péchés de sexisme", explique Mme McElwee. "Mais pendant ce temps, pour d'autres femmes, il serait impossible d'attendre, l'appel est si fort et si clair de Dieu qu'elles n'ont pas d'autre choix que d'enfreindre une loi injuste."