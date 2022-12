Guerre Ukraine - Russie : A quoi ressemble la vie d'une femme pendant le conflit ?

Par Diana Kuryshko

BBC Ukrainien

il y a 29 minutes

Crédit photo, Getty Images

La guerre a entraîné une vie de stress et d'anxiété constants pour les femmes ukrainiennes : elles s'inquiètent de savoir si les enfants reviendront sains et saufs de l'école ou s'ils seront pris pour cible par un missile, si les maris, les frères et les pères reviendront vivants d'une guerre dont le nombre de morts augmente chaque jour - ou si elles-mêmes survivront à la ligne de front.

Et pourtant, malgré cette inquiétude constante, la vie continue : les femmes cuisinent pour leurs enfants (même en cas de coupure de courant), font des boulettes et tricotent des chaussettes pour l'armée ukrainienne, se promènent dans le parc, se font les ongles et achètent des cadeaux. BBC 100 Women raconte l'histoire de sept femmes ukrainiennes et leur expérience de la guerre.

Lire aussi sur BBC Afrique :

"Elle était forte. C'est ainsi que nous nous souviendrons d'elle"

Crédit photo, Goodwine Légende image, Victoria Kovalchuk, 26 ans.

Lorsque Victoria Kovalchuk, 26 ans, a été retrouvée dans les ruines, elle serrait dans ses bras son mari bien-aimé Bohdan. Un chat était couché à proximité.

La famille dormait paisiblement chez elle, à Kiev, lorsque l'attaque du drone a commencé. Ils sont morts ensemble. Vika était enceinte.

La Russie a lancé des centaines de missiles et de drones sur l'Ukraine au cours des dix mois de guerre, tuant des dizaines de milliers de personnes.

Les cibles des frappes sont des immeubles résidentiels, des écoles et des centres commerciaux - parfois simplement des rues.

Certaines victimes se rendaient au travail, dans les magasins ou à l'école ; d'autres dormaient paisiblement chez elles.

"Vika aimait le vin et son travail de sommelière. Nous l'aimions à la folie", ont écrit les collègues de Vika chez Goodwine, l'entreprise de vente au détail où elle travaillait.

"Elle n'avait pas peur des défis difficiles. Elle était forte. C'est ainsi que nous nous souviendrons d'elle. Pour toujours."

Lire aussi :

"Je nourris mon fils pendant que nous courons sans nous arrêter vers un abri antiaérien"

Crédit photo, Iryna Nemyrovych Légende image, Iryna Nemyrovych, 33 ans.

Iryna Nemyrovych, 33 ans, a un fils de quatre semaines. Trois jours après sa naissance, le 21 novembre, les forces russes ont lancé 70 missiles dans une attaque massive contre l'Ukraine.

Kiev et d'autres villes ont été plongées dans l'obscurité et l'hiver glacial est arrivé tôt en Ukraine.

La famille ne peut pas vivre dans son propre appartement, car il se trouve au 13e étage et l'ascenseur ne fonctionne pas pendant les coupures de courant.

"Être mère d'un bébé pendant la guerre signifie donner le bain à un enfant lorsqu'il y a de l'électricité, plutôt que lorsqu'il est nécessaire. Je dois souvent me laver les mains car nous sommes souvent privés d'électricité.

Je change les couches, je nourris et je me déplace dans la maison dans l'obscurité totale.

Je continue à nourrir mon fils pendant que nous courons vers un abri antiatomique sans interrompre le processus.

Et chaque jour, je continue à remercier les forces ukrainiennes, qui nous protègent. Car malgré toutes ces horreurs, je peux vivre dans mon pays, avec mon mari adoré et ma famille, et sans les Russes."

"Je ne peux toujours pas me pardonner pour ce thé"

Crédit photo, Natalya Stepanenko Légende image, Natalya Stepanenko et sa fille.

Natalya Stepanenko allait boire du thé avec sa fille lorsque des roquettes ont frappé une gare de la ville de Kramatorsk, dans l'est de l'Ukraine.

Cette femme de 40 ans emmenait ses enfants, des jumeaux de 11 ans, Yana et Yaroslav, loin de la guerre. Le 8 avril, ils attendaient à la gare un train d'évacuation qui devait les emmener en Ukraine occidentale.

Ce jour-là, l'attaque à la roquette russe a tué 50 personnes, dont cinq enfants.

Natalya a perdu une jambe. Sa fille a perdu ses deux jambes.

"J'ai essayé de me lever, mais comment ? J'ai regardé Yana, et elle n'avait pas de chaussures. Je ne peux toujours pas me pardonner pour ce thé", a déclaré Natalya.

Aujourd'hui, elle et sa fille suivent une rééducation aux États-Unis. Elles apprennent à marcher avec des prothèses et rêvent de la fin de la guerre et de leur retour au pays.

Crédit photo, Alyona Lapchuk Légende image, Alyona Lapchuk

Alyona Lapchuk leur a raconté comment son mari Vitaly a été torturé sous ses yeux.

Les représentants de l'OSCE ont appris qu'après avoir pris la ville de Kherson, dans le sud du pays, les Russes ont persécuté les personnes ayant des opinions pro-ukrainiennes.

Son mari Vitaliy, officier de police et enseignant, a refusé de coopérer avec eux. Il a été brutalement battu et enlevé.

Alyona a également été enlevée avec un sac sur la tête, mais elle a réussi à s'échapper de la ville occupée. Son mari n'a pas réussi.

Quelques mois plus tard, le corps de Vitaliy a été retrouvé dans la rivière, portant des traces de torture. Alyona n'a pas pu assister aux funérailles, car la ville était encore occupée par les Russes à l'époque et elle était en danger.

Aujourd'hui, Kherson a été libérée, et Alyona espère traduire en justice toutes les personnes impliquées dans la mort de son mari.

"J'ai vu et entendu comment il a été tué", dit-elle. "Il s'agit d'un crime de guerre. La Russie doit répondre de tout."

Crédit photo, Lyudmila Mymrykova Légende image, Lyudmila Mymrykova, 75 ans (à droite), avec sa fille Olha.

Lyudmila Mymrykova est une femme tranquille de 75 ans. Avant de prendre sa retraite, elle travaillait comme professeur d'histoire dans le village de Myrolyubivka.

Cette colonie agricole idyllique du sud de l'Ukraine s'est transformée en enfer lorsqu'elle a été reprise par les Russes.

Les gens n'avaient rien à manger. Ils étaient affamés, mais partageaient leurs derniers morceaux de pain, se souvient Lyudmila.

Une nuit, un soldat russe a fait irruption dans la maison de Lyudmila, entourée de roses et d'arbres fruitiers. Lyudmila a été battue et violée dans son propre salon.

Quelques jours après l'attaque, elle a réussi à s'échapper. Myrolyubivka a été capturée de nouveau par les Ukrainiens à l'automne.

Lyudmila a pris le risque de parler de ce qui lui est arrivé : "Je veux crier au monde entier d'arrêter tout cela, d'arrêter cette guerre sanglante le plus vite possible.

"Je veux que les Russes sachent comment leurs maris, leurs fils et leurs pères torturent les Ukrainiens."

"Quand il reviendra, j'embrasserai tous les cheveux gris de sa tête"

Crédit photo, Olya Taranenko Légende image, Olya Taranenko et son mari.

"J'ai beaucoup le mal du pays", dit Olya Taranenko. Elle vivait à Berdyansk, sur les rives de la mer d'Azov, où elle enseignait l'anglais et élevait sa fille. Elle s'est mariée récemment.

La vie d'Olya, comme celle de nombreux Ukrainiens, a changé le 24 février 2022. Les troupes russes sont entrées dans sa ville. Olya a été obligée de quitter sa maison.

Son mari, son frère et son père se battent.

Olya les attend, et continue à enseigner et à faire du bénévolat. Elle collecte de l'argent pour un générateur, pour une voiture, pour aider les réfugiés.

"Il y a des jours où je déteste mon téléphone. J'attends un seul message, mais il est silencieux. J'ai envie de jeter le téléphone contre le mur, je me sens tellement impuissante - comme si c'était de sa faute s'il n'y a pas de connexion avec mon mari bien-aimé maintenant. Quand il reviendra, j'embrasserai chaque cheveu gris sur sa tête, je lisserai chaque nouvelle ride du bout des doigts. En attendant, j'attends. J'attends, vivant d'un message à l'autre."

"Personne ne reviendra de cette guerre"

Crédit photo, Tata Kepler Légende image, Tata Kepler

"Dans un village, 40 civils sont capturés et emmenés en Russie. Dans un autre, les enfants pleurent au son de chaque sirène. [Dans un troisième], une femme cache son enfant dans la cour de sa propre maison."

C'est ainsi que Tata Kepler commence l'une de ses nombreuses publications sur Facebook.

Tata est une volontaire. Avec son équipe, elle a visité une centaine de campements depuis le début de l'invasion russe.

Elle est l'une des premières à arriver dans une ville ou un village lorsqu'il est libéré des Russes, apportant des médicaments, de la nourriture et des aliments pour animaux. Elle écoute.

Elle pense que de nombreux habitants des villages repris ont besoin d'une aide psychologique : ils ont été brisés, intimidés et opprimés psychologiquement, leurs proches ont été enlevés, tués et mutilés.

"Personne ne reviendra de cette guerre. Nous sommes pour toujours des gens qui ont survécu à cette guerre", dit-elle.