Fortune : Pourquoi Elon Musk a perdu sa place d'homme le plus riche du monde au profit de Bernard Arnault

il y a une heure

Elon Musk n'est plus l'homme le plus riche du monde après une forte baisse de la valeur de ses actions dans la société de voitures électriques Tesla cette année.

Selon Forbes et Bloomberg, M. Musk a été dépassé à la première place par Bernard Arnault, le directeur général du groupe de produits de luxe LVMH.

M. Musk est le directeur général et le principal actionnaire de Tesla, avec une participation déclarée d'environ 14 %.

Qu'est-il arrivé à Elon Musk ?

L'accord de M. Musk sur Twitter n'a été conclu qu'après des mois de querelles juridiques, et certains ont cité la distraction de cette prise de contrôle comme l'un des facteurs de la chute du cours de l'action Tesla.

"Le spectacle du cirque sur Twitter a nui à la marque Musk, et l'action de Tesla s'en trouve fortement affectée. Musk est Tesla et Tesla est Musk".

Les investisseurs ont également craint que la demande pour les voitures électriques de la société ne ralentisse, alors que l'économie s'affaiblit, que la hausse des coûts d'emprunt décourage les acheteurs et que d'autres sociétés stimulent leur offre de véhicules électriques.

Tesla a également été frappé par des rappels, ainsi que par des enquêtes gouvernementales sur des accidents et sa fonction de pilotage automatique.

Bernard Arnault a dépassé Elon Musk en tant qu'homme le plus riche du monde, selon Forbes.

Le magnat français Bernard Arnault est le fondateur, PDG et principal actionnaire du plus grand groupe de produits de luxe LVMH, également connu sous le nom de Moët Hennessy Louis Vuitton, dont le siège est à Paris.

LMVH compte au total 75 marques de luxe , 163 000 collaborateurs (données 2020) et un réseau de plus de 4 590 magasins dans le monde. Parmi les nombreuses autres marques du groupe figurent Bulgari, Kenzo, Tag Heuer, Dom Pérignon, Möet & Chandon, Hermès et Christian Dior.