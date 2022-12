Guerre Ukraine - Russie : les Taïwanais qui se battent (et meurent) pour l'Ukraine

Elle est accompagnée d'autres proches et d'un certain nombre d'Ukrainiens qui veulent rendre hommage à un homme mort à des milliers de kilomètres de chez lui, en combattant pour un pays qu'il n'avait jamais visité auparavant.

"Mon garçon Sheng-guang, je veux que tu saches que tu as été très courageux", dit sa mère. "Tu seras toujours mon bébé et je suis fier de toi."

Service militaire

"Je me souviens avoir dit à ses amis qu'il ne supportait pas que les Ukrainiens soient maltraités et tués par les Russes."

"Un gars vivait à Taïwan depuis deux ans et connaissait la situation. Taïwan et l'Ukraine sont presque frères . C'est 100% pareil. Ils me disaient que je ne pouvais pas mourir ici parce que je devais rentrer pour protéger ma patrie, " il a dit.

"Épaule contre épaule"

Le président américain Joe Biden a déclaré à plusieurs reprises que son gouvernement défendrait Taïwan en cas d'éventuelle attaque chinoise. Pourtant, la position officielle de Washington est celle d'une « ambiguïté stratégique » : il ne s'engage pas à défendre Taïwan, mais il n'exclut pas non plus l'option.

"Malgré ma douleur, cela me réconforte beaucoup de savoir que dans les derniers instants de sa vie, Sheng-guang s'est battu au coude à coude avec le groupe des guerriers les plus courageux, qui se sont soutenus et se sont unis dans la vie et dans la mort. "