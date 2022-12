Coupe du monde 2022 : trois raisons qui rendent la France redoutable avant la finale avec l'Argentine

Kylian Mbappé et Olivier Giroud célébrant un but.

Un attaquant soigné, un entraîneur qui bat tous les records et une génération qui disputera sa deuxième finale de Coupe du monde consécutive.

Les Bleus ont battu le Maroc 2-0 mercredi , la grande révélation du championnat, avec des buts de Theo Hernández et Randal Kolo Muani.

Il y avait trois grands favoris avant le début de la Coupe du monde : la France, l'Argentine et le Brésil.

Ils ont 3 des buteurs les plus prolifiques de la Coupe du monde

L'attaquant de France impose et les effectifs le soutiennent.

Kylian Mbappé compte cinq buts et est le meilleur buteur du tournoi avec Lionel Messi. Olivier Giroud en a quatre et Antoine Griezmann trois autres.

Contenir cette puissance offensive sera un défi pour l'Argentine et l'une des clés pour remporter la coupe.

Griezmann, Mbappé et Giroud est le trident des bleus.

Didier Deschamps, entraîneur des records

L'entraîneur français a mené la France dans sa conquête de la Coupe du monde 2018 et maintenant il a qualifié de nouveau son équipe en finale de l'édition de 2022.

Sur les 18 matchs que Deschamps a dirigés en Coupe du monde depuis Brésil 2014, il en a remporté 14, perdu 2 et fait match nul 2.

La victoire contre le Maroc l'égale en nombre de victoires au Brésilien Luiz Felipe Scolari et le place à deux victoires du record de 16 matchs remporté par l'Allemand Helmut Schön.

Lionel Scaloni, avec moins d'expérience, a su mener l'albiceleste pour remporter une Copa América et atteindre une finale de Coupe du monde en seulement quatre ans à sa tête.

Génération d'experts en fin de partie

Plusieurs de leurs titulaires tels que le gardien Hugo Lloris , le défenseur Raphaël Varane et les attaquants Kylian Mbappé, Olivier Giroud et Antoine Griezmann ont déjà débuté en finale à Moscou lorsqu'ils ont battu la Croatie 4-2.

C'est une génération qui a déjà l'expérience des finales de Coupe du monde et qui compte toujours.

En Argentine, seuls Messi et Ángel Di María survivent à ceux qui ont perdu cette finale contre l'Allemagne au Brésil 2014.

La France est la première équipe à atteindre des finales de Coupe du monde consécutives depuis le Brésil en 1994 et 1998.

La canarinha est revenue en finale en Corée et au Japon en 2002.

Première faiblesse : des problèmes pour garder une cage inviolée

Il est difficile de trouver des faiblesses dans cette équipe française, mais en regardant les statistiques, il est clair qu'ils ont du mal à garder leur but inviolé.

Sur les six matchs de cette Coupe du monde, ils ont tous encaissé des buts, sauf cette demi-finale avec le Maroc, qui s'est à son tour créée de nombreuses occasions de marquer.

Australie, Danemark, Tunisie, Pologne, Angleterre. Ils ont tous réussi à glisser le ballon dans le but de Lloris.

A titre de comparaison, l'Argentine n'a pas encaissé de buts à trois reprises : contre le Mexique (2-0), la Pologne (2-0) et la Croatie (3-0).

Deuxième faiblesse : un milieu de terrain plus inexpérimenté

On parlait tout à l'heure de la force d'avoir une génération experte en finale comme l'un des atouts de la France.

Une grande partie du triomphe de la France en 2018 était due à un milieu de terrain solide et coriace composé de joueurs de renommée internationale tels que Paul Pogba, N'golo Kanté et Blaise Matuide.

On ne peut pas dire que le milieu de terrain de cette année soit moins talentueux.

Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga sont des joueurs clés du Real Madrid ; Youssouf Fofana est incontesté à Monaco en championnat de France et Griezmann joue plus bas avec sa position vers le milieu de terrain, dépassant les attentes.