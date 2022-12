Coupe du monde : Trois points forts de l'Argentine qui lui ont permis de se qualifier pour la grande finale de Qatar 2022

il y a 25 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le défenseur argentin Martinez levant le poing.

Il est venu comme l'un des grands favoris et a rempli sa part.

L'Argentine a été mardi soir le premier finaliste de la Coupe du Monde Qatar 2022 après avoir battu la Croatie 3-0 au Lusail Stadium.

Les buts sont criés à tue-tête au Qatar, où règne une passion inconditionnelle et généralisée pour l'albiceleste et Lionel Messi.

Les applaudissements ont été unanimes lorsque l'arbitre italien Daniele Orsato a sifflé trois fois et certifié que l'Argentine est en finale.

Désormais, l'Albiceleste connaît son adversaire pour l'ultime match de la compétition. Elle affrontera la France qui a écarté le Maroc lors de la deuxième demi-finale qui s'est jouée ce mercredi.

Lire aussi:

Force mentale et gestion de la pression

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les Argentins en train de célébrer une victoire.

"Les gars, maintenant nous sommes à nouveau excités. Je veux gagner le troisième, je veux être champion du monde."

La chanson de La Mosca Tsetse est l'hymne des supporters argentins dans ce championnat et reflète l'illusion et la pression placée sur cette équipe.

L'Argentine a atterri au Qatar avec l'insigne de favori et avec le poids d'un pays excité et convaincu qu'il s'agit d'une opportunité historique.

C'est la possible dernière Coupe du monde pour Messi, à qui il ne manque que ce titre pour mettre la cerise sur le gâteau de sa carrière, et cela survient un an après avoir remporté la Copa América qui a brisé la disette de 28 ans de l'Albiceleste pour un titre international majeur.

Les attentes étaient élevées et la première défaite contre l'Arabie saoudite a transformé chaque match de l'Argentine en une finale précoce.

Lorsque des doutes ont surgi, les joueurs ont répondu. Et ils ont montré qu'ils savaient souffrir et jouer sous la pression de ne pas pouvoir se permettre un revers de plus.

Sur leur chemin, ils ont écartés le Mexique, la Pologne, l'Australie, les Pays-Bas et la toujours féroce Croatie.

Une fiabilité en demi-finale

Le maillot de l'Albiceleste est l'un des plus lourds de l'histoire du football.

Il a deux Coupes du monde derrière lui et une fiabilité extraordinaire lorsqu'il joue les demi-finales de la Coupe du monde.

A chaque fois qu'ils ont disputé les demi-finales d'une Coupe du monde, les Argentins vont en finale.

Cette confiance historique a été notée contre la Croatie, dans ce qui était peut-être leur match le plus confortable de tout le championnat.

La dernière fois que l'Argentine a dépassé une demi-finale, c'était en 2014 au Brésil, après avoir battu les Pays-Bas lors d'une séance de tirs au but.

Cette fois, il n'a pas pu battre l'Allemagne en finale avec ce but de Mario Götze en prolongation.

Il suffit d'attendre dimanche pour avoir l'occasion de se rattraper.

Messi, le recordman

Crédit photo, CLIVE BRUNSKILL Légende image, Lionel Messi est le nouveau meilleur buteur de l'équipe nationale argentine.

A 35 ans, Lionel Messi, l'homme qui a remporté les sept Ballon d'Or, montre qu'il lui reste beaucoup de football dans ses chaussures et avec ses performances et ses records, mener cette équipe en finale ne lui a pas pesé.

Ce mardi, il a contribué avec un pénality parfaitement exécuté et avec une passe magique après un slalom seul, puverisant ainsi des records.

Son but et sa passe décisive font de lui le joueur qui a marqué le plus de buts dans le tournoi.

Avec cinq buts et trois passes décisives, il a joué un rôle fondamental dans huit des 12 buts de l'Argentine dans ce championnat.

Crédit photo, Getty Images Légende image, "El Dibu" et Messi célèbrent la victoire contre la Croatie.

Il est à égalité avec le Français Kylian Mbappé dans le tableau des meilleurs buteurs et avec le Portugais Bruno Fernandes, l'Anglais Harry Kane et le Français Antoine Griezmann dans la liste des meilleures passes décisives.

Messi a également égalé l'Allemand Lothar Matthäus ce soir en tant que joueur avec le plus de sélections dans l'histoire de la Coupe du monde avec 25 matchs disputés. S'il joue en finale, le record sera le sien.