Cancer de la peau : comment identifier si des taches, des taches et d'autres signes peuvent indiquer une maladie

Giulia Granchi

Pour BBC News Brésil à Sao Paulo

il y a 56 minutes

Crédit photo, Getty Images

Une exposition excessive aux rayons UV (ultraviolets) - qui nous atteignent directement par les rayons du soleil et peuvent endommager les cellules de la peau - est la principale cause du cancer de la peau.

Savoir comment identifier les signes possibles des différents types de cancer de la peau - et comment se protéger de la maladie - est essentiel.

Plus la maladie est découverte tôt, notamment dans le cas du mélanome, le type le plus agressif, plus les chances de réussite du traitement sont grandes.

Crédit photo, Getty Images

Symptômes courants du cancer de la peau

Le cancer de la peau non mélanique est la tumeur maligne la plus fréquente au Brésil et représentera 31,3 % des cas de cancer entre 2023 et 2025, selon les estimations de l'INCA (Institut national du cancer).

Il peut être classé en carcinome basocellulaire et en carcinome spinocellulaire.

Le premier type est le plus fréquent, avec une croissance normalement plus lente et se manifestant généralement par l'apparition d'une lésion rose en forme de nodule sur la peau exposée du visage, du cou et du cuir chevelu. Le signe peut aussi être une plaque persistante, rouge, aux bords irréguliers, qui saigne facilement.

Quant au carcinome spinocellulaire, plus fréquent chez les hommes, il se traduit par la formation d'un nodule à croissance rapide, avec une ulcération (plaie) difficile à cicatriser même quatre semaines après son apparition, ou une zone rougeâtre, en relief, irritée et qui démange.

"Ces deux types de cancer sont liés à une forte exposition aux rayons du soleil et doivent être prévenus par l'application d'un écran solaire. De plus, des visites fréquentes chez le dermatologue sont importantes pour la détection du cancer dans sa phase initiale", souligne Sheila Ferreira, oncologue du groupe Oncoclínicas et spécialiste en oncologie clinique à l'hôpital AC Camargo Cancer Center.

Le cancer de la peau appelé mélanome, bien que considéré comme ayant une faible incidence est le plus agressif et nécessite une attention particulière.

"Les mélanomes sont des néoplasmes malins des mélanocytes, qui sont des cellules pigmentées situées dans la couche responsable du renouvellement de l'épiderme (la partie la plus superficielle de la peau)", explique la dermatologue Bethania Cavalli du HSPE.

Crédit photo, Getty Images

L'apparition du mélanome est également liée à l'exposition au soleil et la tumeur a un potentiel métastatique (lorsque les cellules cancéreuses se propagent à d'autres organes). Cela est dû, explique M. Cavalli, au fait que les cellules cancéreuses ont un potentiel de réplication illimité, en plus de leur capacité à envahir les tissus et à échapper au système immunitaire.

Ce sont généralement les cas qui commencent par l'apparition de taches sombres sur la peau, qui présentent des changements avec le temps.

Une façon d'identifier si un point ou une tache peut représenter un danger est d'utiliser l'échelle ABCDE :

A pour asymétrie (si vous divisez le point en quatre parties, elles ne sont pas égales)

B pour les bords irréguliers

C pour couleur, qui évalue la variation de la coloration

D pour diamètre (le point est plus grand que six millimètres)

E pour évolution (changement de couleur, croissance, démangeaisons et saignements)

"Les mélanomes sont plus fréquents sur le dos des hommes et sur les jambes des femmes. Les patients noirs et asiatiques ont une localisation plus fréquente sur les pieds et les mains, que nous appelons mélanome acral", explique Bethania Cavalli.

Crédit photo, Inside Creative House/Getty Images Légende image, Lorsqu'elles sont remarquées, les modifications des taches et des plaques doivent être évaluées par un dermatologue.

Facteurs de risque du cancer de la peau

Le principal facteur de risque de cancer de la peau, qu'il s'agisse de mélanome ou de non-mélanome, est le rayonnement ultraviolet.

Cette lumière, explique M. Cavalli, endommage directement l'ADN cellulaire et induit un stress oxydatif, entraînant des mutations génétiques qui déclenchent le cancer de la peau.

"Outre les rayons ultraviolets, les antécédents familiaux et la présence de taches multiples sont également des facteurs de risque. Les patients transplantés ont un risque plus élevé de développer un cancer de la peau car ils utilisent des médicaments qui interfèrent avec l'immunité (immunosuppresseurs)."

Réalisée par la personne elle-même en parallèle avec le professionnel de santé, l'observation régulière des taches sur notre corps permet d'identifier de nouveaux signes ou des changements jusque-là inexistants.

"Aujourd'hui, nous disposons d'un appareil appelé dermatoscope qui nous permet d'évaluer les taches de manière plus détaillée et à fort grossissement, en complément de l'évaluation de l'inspection de la peau. En cas de doute, il nous reste un autre examen, la microscopie confocale, qui permet d'obtenir des images à haute résolution et des aspects microscopiques, comme s'il s'agissait d'une biopsie optique, sans avoir besoin de couper."

Le médecin met également en avant comme option la cartographie corporelle par dermatoscopie, une technique qui évalue chaque point individuellement avec enregistrement des images et permet le suivi des signes pour observer d'éventuels changements.

"Cet examen est très utile pour les patients qui ont plusieurs taches et surtout ceux qui ont eu des antécédents de mélanome."

Crédit photo, Getty Images

Options de traitement du cancer de la peau

Lorsque le cancer est découvert à un stade précoce, l'indication est que la résection chirurgicale des lésions est effectuée par un spécialiste qualifié, afin d'aborder correctement les marges autour de la tumeur, sans laisser de parties pouvant être nuisibles.

"Cela s'applique à la fois aux cas de mélanome et de cancer de la peau sans mélanome. La chirurgie est en effet capable de résoudre la plupart des cas, rendant les autres traitements complémentaires rarement nécessaires", explique Sergio Azevedo, oncologue du groupe Oncoclínicas et professeur à la faculté de médecine de l'UFRGS (Université fédérale de Rio Grande do Sul).

Si la maladie présente un stade, un sous-type ou une extension plus grave, le spécialiste indique que d'autres méthodes de traitement peuvent être utilisées.

Dans les cas plus avancés et avec des métastases, notamment du mélanome, l'immunothérapie - un traitement avec des médicaments qui activent le système immunitaire afin qu'il devienne capable de combattre les cellules malignes - s'est avérée être une alternative avec de bons résultats pour la qualité de vie et le bien-être des patients.