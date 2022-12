Fertilité des hommes : cinq raisons qui expliquent la baisse du nombre de spermatozoïdes

André Biernath - @andre_biernath

BBC News Brasil à Londres

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une étude révèle que le nombre de spermatozoïdes a diminué de 51 % en cinq décennies

La concentration de sperme que les hommes libèrent lors de l'éjaculation a diminué de 51 % au cours des 50 dernières années.

C'est l'une des principales conclusions d'une recherche récemment publiée réalisés à l'Université hébraïque de Jérusalem en Israël et à l'École de médecine du Mont Sinaï aux États-Unis.

Les chercheurs ont calculé que dans les années 1970, les hommes avaient en moyenne 101 millions de cellules reproductrices par millilitre de sperme. Ce chiffre est tombé à 49 millions récemment.

Outre la quantité, les données indiquent également une baisse de la qualité des gamètes masculins : le pourcentage de cellules capables de pénétrer dans l'ovule a considérablement diminué au cours des dernières décennies.

"Ce que nous voyons de plus impactant est la perte du mouvement des spermatozoïdes. Sans cet attribut, la capacité de fécondation diminue", observe l'urologue et andrologue Moacir Rafael Radaelli, vice-président de l'Association brésilienne de procréation assistée.

Ce scénario d'aggravation constante déclenche le signal d'alerte chez les professionnels de la santé.

"C'est quelque chose d'inquiétant, car nous voyons une accélération de cette aggravation et nous ne savons pas très bien où elle s'arrêtera", évalue le docteur Eduardo Miranda, coordinateur du département d'andrologie de la Société brésilienne d'urologie.

En fait, la vitesse à laquelle les hommes perdent leurs spermatozoïdes a augmenté au cours des dernières années. Selon les mêmes travaux effectués en Israël et aux Etats-Unis, entre les années 1970 et 1990, la concentration des gamètes a diminué de 1,16% par an.

Mais depuis les années 2000, ce taux est passé à 2,64%. En d'autres termes, il a plus que doublé.

Et il s'agit d'un phénomène mondial : les scientifiques ont observé une réduction des gamètes chez les hommes sur tous les continents, même si les chiffres sont plus accélérés en Europe, en Afrique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud.

Mais qu'est-ce qui se cache derrière ce phénomène ? Les experts pointent du doigt au moins cinq causes. La bonne nouvelle est qu'il existe des moyens de les inverser ou de les atténuer.

1. Obésité

Les kilos en trop favorisent un véritable paquet de modifications néfastes pour les spermatozoïdes.

La croissance du tissu adipeux, qui stocke les graisses, libère des substances inflammatoires qui affectent directement la testostérone, l'une des hormones les plus importantes dans la production des gamètes masculins.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'obésité, la sédentarité et une alimentation déséquilibrée sont quelques-uns des facteurs à l'origine de la diminution du nombre de spermatozoïdes.

Miranda souligne que l'excès de poids génère également ce que l'on appelle le stress oxydatif, un processus dans lequel plusieurs cellules du corps finissent par être endommagées.

"Par ailleurs, l'individu obèse présente plus de graisse dans la région génitale, ce qui est mauvais pour les spermatozoïdes", précise l'urologue.

Les testicules, lieu de fabrication et de stockage des cellules reproductrices, ont besoin d'une température inférieure de 1 à 2 °C à celle du corps pour bien fonctionner - c'est aussi pour cette raison que le scrotum est à l'extérieur du corps.

Le fait est que cette augmentation de la graisse chauffe les organes reproducteurs, qui cessent de fonctionner comme prévu.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que 39 % des hommes sont en surpoids et 11 % sont obèses dans le monde - une statistique qui contribue à expliquer cette baisse du ratio spermatique au cours des cinq dernières décennies.

2. Toxicomanie

Alcool, cigarettes, vapers, shisha, marijuana, cocaïne, stéroïdes anabolisants... Savez-vous ce que toutes ces drogues ont en commun ? Ils affectent la santé des gamètes mâles.

"Certaines de ces substances endommagent directement les cellules germinales, qui donnent naissance aux spermatozoïdes", explique Miranda.

D'autres, en revanche, agissent de manière indirecte. Ils affectent la production des hormones responsables de la stimulation du travail des testicules.

L'exemple le plus souvent cité par les spécialistes est celui du remplacement de la testostérone par des pilules, des gels et des injections, utilisé sans discernement comme moyen de gagner des muscles.

"C'est un marché qui s'est développé de manière insensée et effrayante ces dernières années", prévient M. Radaelli.

Le médecin explique que lorsque le remplacement de cette hormone est effectué sans indication bien définie, l'organisme comprend qu'il n'a plus besoin de la produire naturellement.

Dans ce cas, les testicules peuvent même s'atrophier et le nombre de spermatozoïdes dans le sperme finit par être nul, dans un état connu en médecine sous le nom d'azoospermie.

3. Infections sexuellement transmissibles

Des maladies comme la chlamydia et la gonorrhée, causées par des bactéries, peuvent provoquer une inflammation de l'épididyme.

Cette structure est reliée à la partie supérieure des testicules et est responsable du stockage des spermatozoïdes.

Une altération à cet endroit représente donc un risque pour la survie des gamètes.

L'OMS estime que pour la seule année 2020, il y aura 129 millions de nouveaux cas de chlamydia et 82 millions de nouveaux cas de gonorrhée chez les hommes et les femmes. Ce taux est resté stable ou a augmenté au cours des dernières décennies.

Radaelli ajoute un troisième agent pathogène à la liste : le papillomavirus humain, également connu sous l'acronyme PVH.

"On sait qu'elle peut également affecter la production ou même l'ADN des spermatozoïdes", précise-t-il.

4. Ordinateur sur les genoux

Vous vous souvenez de cette histoire selon laquelle le testicule doit rester entre 1 et 2 °C en dessous de la température du reste du corps ?

Eh bien, des études publiées au cours de la dernière décennie ont révélé que l'habitude de rester avec l'ordinateur portable sur les genoux représente un risque supplémentaire pour la fabrique de gamètes.

En effet, la batterie de l'appareil chauffe - et peut finir par "cuire" le sperme.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Tenir un ordinateur portable sur les genoux pendant de longues heures peut "cuire" le sperme.

Miranda souligne que d'autres habitudes liées aux températures plus élevées présentent également des risques pour la reproduction.

C'est le cas, par exemple, des longs bains dans la baignoire avec de l'eau chaude ou des longues heures dans les saunas.

Toujours dans le domaine des technologies, le médecin cite l'effet possible des ondes électromagnétiques, des signaux téléphoniques et même de l'internet sans fil.

"Dans les études expérimentales, réalisées en laboratoire, des éléments tels que le Wi-Fi et les ondes électromagnétiques affectent les spermatozoïdes", dit-il.

"Mais nous ne pouvons toujours pas être sûrs que ces technologies représentent réellement un dommage pour ces cellules", réfléchit-il.

5. Perturbateurs endocriniens

Pour clore la liste, les experts attirent l'attention sur une série de composés toxiques connus sous le nom générique de perturbateurs endocriniens.

La liste comprend des polluants détectés dans l'atmosphère, ainsi que des matières plastiques et des pesticides.

En bref, ces molécules ont une structure très similaire à celle des hormones présentes dans notre corps.

Ainsi, de la même manière qu'une clé entre dans une serrure, ces substances peuvent s'insérer dans les récepteurs des cellules et déclencher certains processus indésirables.

L'une de ces évolutions détectées dans des études récentes concerne précisément la fertilité masculine.

"Mais nous ne connaissons toujours pas avec certitude l'ampleur de ce problème et de nombreuses études sont en cours pour le déterminer", précise M. Radaelli.

Un monde infertile ?

Outre les facteurs environnementaux et comportementaux à l'origine de la baisse du nombre de spermatozoïdes, deux problèmes intrinsèques contribuent également à ce phénomène.

La première d'entre elles est la génétique. On estime qu'entre 10 et 30% des cas de difficulté à avoir un enfant sont liés à un problème dans l'ADN masculin.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La proportion de spermatozoïdes défectueux a également augmenté ces dernières années.

La seconde est liée au vieillissement et au fait que les hommes cherchent à devenir père de plus en plus tard.

"Nous savons que la capacité fertile diminue tout au long de la vie. Bien que leur chute ne soit pas aussi accentuée que chez les femmes, il y a une réduction des hormones importantes pour la fabrication des gamètes", explique-t-il.

Si l'on considère que le nombre de spermatozoïdes a chuté de 51 % en 50 ans et que le rythme auquel cela s'est produit s'est accéléré au cours des deux dernières décennies, la tendance est-elle à ce que ce nombre se rapproche de plus en plus de zéro ?

Après tout, si ce rythme de déclin se poursuit aux niveaux actuels, d'ici 2050, la concentration de cellules reproductrices dans le sperme sera presque nulle.

Mais Miranda pense que ce scénario apocalyptique ne se réalisera pas.

"La tendance est à l'aggravation de la situation, mais à un moment donné, ce processus s'arrêtera et nous atteindrons un plateau, peut-être avec l'aide des nouvelles technologies", parie-t-il.

Que faire ?

Pour les personnes qui souhaitent avoir un enfant, la première étape pour augmenter les chances de réussite consiste à modifier le mode de vie et, ainsi, à inverser les processus délétères des testicules.

Il s'agit, par exemple, de maintenir ou de perdre du poids grâce à une alimentation équilibrée et à la pratique d'une activité physique régulière. L'évitement des boissons alcoolisées, des cigarettes et des autres drogues est également une recommandation de base.

Si les rapports sexuels sont récréatifs, avec des partenaires occasionnels et sans but de grossesse, il est toujours utile d'utiliser un préservatif pour éviter des infections telles que la chlamydia et la gonorrhée. Les personnes qui reçoivent le vaccin contre le VPH au début de l'adolescence sont également mieux protégées contre ce virus et les répercussions qu'il provoque dans l'organisme.

Si, malgré tous ces changements de routine, la difficulté à avoir un enfant persiste, il vaut la peine de consulter un médecin.

Selon les directives nationales et internationales, le moment de demander une évaluation spécialisée dépend de l'âge de la femme.

"Si elle a moins de 35 ans, le couple doit essayer d'avoir un enfant pendant un an maximum, avec des rapports sexuels réguliers, environ trois fois par semaine, avec une surveillance des périodes fertiles", souligne Miranda.

Or, si le partenaire a plus de 35 ans, une difficulté à concevoir pendant plus de six mois devrait déjà déclencher le signal d'alarme.

En effet, à partir de cet âge, la réserve d'ovules commence à diminuer plus rapidement - et un délai de 12 mois pour trouver des réponses peut représenter une perte de temps qui est très précieux, soulignent les médecins.

"L'enquête doit impliquer le couple afin que nous puissions découvrir les causes possibles et indiquer les meilleurs traitements", renforce Radaelli.

Si le problème se situe dans la partie masculine, les spécialistes prescrivent généralement des compléments vitaminés riches en antioxydants, qui aident à protéger les testicules.

Il peut également être nécessaire de réguler les hormones par le biais d'une supplémentation.

"Et, bien sûr, il est possible de corriger certaines des maladies qui sont à l'origine du problème grâce à des médicaments et à des interventions chirurgicales", précise M. Miranda.

"C'est le cas, par exemple, du traitement des infections bactériennes par des antibiotiques et des défauts anatomiques du système reproducteur par des interventions chirurgicales", conclut-il.