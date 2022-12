Australie : Des scientifiques découvrent des clitoris sur des serpents femelles

il y a une heure

La découverte du clitoris chez les serpents suggère qu'il pourrait y avoir de la séduction et du plaisir dans le processus d'accouplement.

Des scientifiques ont découvert que les serpents ont bel et bien un clitoris, brisant ainsi une hypothèse de longue date selon laquelle les femelles n'avaient pas d'organe sexuel.

Les pénis des serpents - les hémipénis - sont étudiés depuis des décennies. Ils sont fourchus et certains sont munis de pointes.

"Il y avait une combinaison entre le fait que les organes génitaux féminins étaient tabous, que les scientifiques ne pouvaient pas les trouver et que les gens acceptaient l'étiquetage erroné des serpents intersexués", déclare Megan Folwell, doctorante et chercheuse principale.

L'article qu'elle a cosigné et publié cette semaine dans le journal Proceedings of the Royal Society B permet de localiser le clitoris dans la queue d'un serpent femelle.