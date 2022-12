Justice en Iran : quel est ce crime contre Dieu pour lequel le régime exécute des manifestants ?

il y a une heure

Mohsen Shekari et Majidreza Rahnavard, deux manifestants exécutés pour le crime de "haine contre Dieu".

Crédit photo, Getty Images and IHRIGHTS

Mohsen Shekari et Majidreza Rahnavard, tous deux âgés de 23 ans, ont été exécutés quelques jours après avoir été reconnus coupables du crime de moharebeh par un tribunal révolutionnaire.

Des organisations de défense des droits humains ont dénoncé que les manifestants avaient été condamnés à mort par des tribunaux illégitimes sans procédure régulière et ont mis en garde contre le "risque sérieux d'exécutions massives de manifestants".

Ils soulignent que les individus accusés de moharebeh n'ont pas le droit d'engager un avocat indépendant et que de nombreux cas sont basés sur des aveux forcés.

Le plus surprenant, du point de vue du droit traditionnel, c'est que l'infraction est sujette à interprétation . "L'accusation dépend d'un juge qui croit qu'une guerre est menée contre Dieu", explique Amir Azimi, rédacteur en chef du service persan de la BBC.

"Ennemis de Dieu"

Dans la charia, le terme moharebeh est un terme juridique technique qui peut être traduit de diverses manières, notamment par "guerre contre Dieu", "guerre contre l'État et Dieu" ou "haine contre Dieu", de sorte que les coupables sont des "ennemis de Dieu".

C'est l'une des accusations de base, pointe le rédacteur en chef du Service persan. "Littéralement, si un individu prend des armes (il peut s'agir d'armes à feu ou d'armes blanches) et les utilise pour "terroriser" quelqu'un, il est considéré comme un moharebeh . Il n'est pas nécessaire de causer la mort de quelqu'un. Il suffit de menacer la victime." .

Les exécutions pour le crime de moharebeh ont généré des plaintes et des protestations internationales.

Action personnelle

Une partie cruciale de l'interprétation du crime concerne également le caractère personnel ou non de l'attaque.

Cela permet à la loi d'être utilisée de plus en plus politiquement. Il est assimilé à "terrifier", qui est lui-même un terme très vague .

"Du point de vue du régime de la République islamique d'Iran, qui se considère comme la représentation de Dieu sur Terre, s'il y a un mouvement, un groupe ou un individu qui veut changer ce régime, ils font déjà guerre contre Dieu et sont donc automatiquement accusés de mohabereh », explique le rédacteur en chef du Service Persan de la BBC.

Presque sans discussion, ils finissent par être exécutés pour ce crime capital. De nombreux militants politiques ont été inculpés, arrêtés, jugés et condamnés pour la même chose.

Arme politique

"Cela s'est déjà produit contre les Kurdes et d'autres communautés minoritaires", déclare Amir Azimi.

L'organisation humanitaire Human Rights Iran basée en Norvège a dénoncé l'exécution des prisonniers politiques kurdes Loghman Moradi et Zanyar Moradi en septembre 2018, alléguant que leurs aveux avaient été extorqués et qu'ils n'avaient pas de représentation légale adéquate.

Ce sont là quelques-unes des critiques les plus fortes contre l'application de ce crime, puisque les accusés n'ont pas accès à une défense indépendante. Le tribunal leur assigne un avocat qui répète essentiellement la décision du juge.

Si l'accusé peut engager un avocat privé, il n'a pas la permission de le contacter et aucun moyen de présenter des preuves à décharge. Vous ne pouvez pas non plus faire appel de la peine.