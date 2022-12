Violence conjugale : Brûlée vive par un ex-mari jaloux

Simone Machado

São José do Rio Preto, BBC News Brasil

il y a 35 minutes

Crédit photo, Arquivo pessoal Légende image, Marciane Pereira dos Santos

C'était le 8 septembre 2018 en fin de journée, un vendredi. La journaliste Marciane Pereira dos Santos, âgée de 36 ans à l'époque, est arrivée fatiguée du travail, accompagnée de ses deux enfants âgés de deux et de cinq ans.

Avant même d'entrer dans la maison où elle vivait, dans le quartier de Jardim Tropical, à Serra, elle a été abordée par son ex-mari, avec qui elle était mariée depuis sept ans et divorcée depuis trois mois, après des épisodes successifs de violence psychologique.

Malheureux de la fin de leur relation, et vivant toujours dans la même rue, l'homme a voulu obtenir des explications de Marciane lorsqu'il a appris qu'elle entamait une nouvelle relation. Pour éviter de se disputer avec son ex-partenaire en présence de ses enfants, la journaliste dit s'être rendue chez un voisin, où elle a laissé les enfants.

"Quand je suis rentrée chez moi, il m'attendait à la porte et nous avons commencé à nous disputer. Il s'est approché de moi avec un couteau, m'a jeté du solvant dessus et m'a mis le feu. Je n'ai pas eu le temps de réagir, je me souviens juste avoir vu un flash et mon corps a commencé à prendre feu", se souvient-elle.

Cinq mois d'hospitalisation

Marciane Pereira se souvient qu'elle s'est jetée au sol et a commencé à rouler sur l'asphalte pour tenter d'éteindre les flammes. Peu après, en entendant ses cris désespérés, des voisins ont tenté de l'aider en lui jetant de l'eau sur le corps.

La domestique avait des brûlures au deuxième et troisième degré sur le visage, le cou, le torse, les jambes et les bras. Environ 40 % de son corps a été brûlé.

"J'étais consciente tout le temps et je ne pensais qu'à mes enfants", dit-elle.

En raison de la gravité de ses brûlures, Marciane est restée dans le coma pendant trois mois, dans un centre de soins intensifs, où elle était entre la vie et la mort. Après son réveil, elle est restée deux mois de plus dans un état grave, au centre de traitement de l'hôpital d'État Doutor Jayme Santos Neves.

La journaliste a subi 18 interventions chirurgicales et a été amputée de la jambe gauche en raison de la gravité de ses brûlures, si bien qu'aujourd'hui elle se déplace avec l'aide d'un fauteuil roulant.

"Je dois encore subir une chirurgie plastique pour refaire mon nez, ma bouche et mes oreilles. En plus des interventions sur les bras et les mains qui permettront d'améliorer mes mouvements, qui sont encore très limités. J'aurais déjà dû me faire opérer du bras, mais le jour de l'intervention, j'ai eu le Covid-19 et je n'ai pas encore réussi à le reprogrammer", explique-t-elle.

"Bien que mon corps soit différent, je n'ai jamais eu de difficultés à me regarder dans le miroir. La plus grande difficulté, c'est l'infirmité physique engendrée par ce crime, notamment les difficultés à m'occuper de deux enfants", ajoute-t-elle.

Marciane est la mère d'un garçon de six ans, fils de l'homme qui a mis le feu à son corps, et d'une fille de neuf ans.

Crédit photo, Arquivo pessoal Légende image, Marciane après et avant l'agression dont elle a été victime.

Un crime motivé par la jalousie

Peu après le crime, l'ex-mari de Marciane a été arrêté par la police et a déclaré que l'incident était motivé par la jalousie. En août, l'homme a été jugé et condamné à trente-deux ans de prison.

Le procès a duré plus de huit heures et le jury était composé de sept jurés, quatre hommes et trois femmes. Marciane a tenu à suivre le jury de près et à se retrouver face à face avec son ex-mari pour la première fois après le crime.

"Quand je l'ai vu, je lui ai demandé s'il était conscient de la façon dont il m'avait quitté et il m'a répondu que non. C'était un moment très douloureux. Et même si j'étais consciente que ce ne serait pas facile, je pense que nous ne sommes jamais préparés à ce genre de situation", se souvient la journaliste.

Selon la femme de chambre, au début de la relation, l'ex-partenaire était un homme aimable et avait un comportement calme. Bien qu'elle n'ait jamais subi d'agression physique avant le crime, Marciane affirme qu'avec le temps, l'homme a commencé à avoir un comportement possessif et à l'agresser psychologiquement.

"Il m'a maudite, a crié et je l'ai accepté parce que je l'aimais (…) C'était un moment de colère, je ne l'ai pas vu comme une agression. Les gens disaient que ce n'était pas bien. Mais je ne voyais pas ce qui se passait réellement dans ma vie. C'est pourquoi il est important d'écouter les personnes extérieures à la relation, car elles voient la situation sans le regard de l'amour", dit-elle.

Sans pouvoir travailler, Marciane consacre son temps à ses enfants et à aider d'autres femmes victimes de violence domestique ou qui vivent dans des relations abusives.

Rêver à nouveau

"Je donne des conférences sur la violence domestique, je discute avec des femmes confrontées à une situation similaire et j'utilise les réseaux sociaux pour attirer l'attention sur ce problème et transmettre des messages de soutien à ceux qui vivent dans une relation abusive. Je me sers de ce qui m'est arrivé pour leur faire prendre conscience des risques de ce type de relation", explique Marciane.

Marciane a toujours eu le rêve de faire des études, mais en raison des conditions financières, elle n'a jamais pu suivre un enseignement supérieur. Cette situation a changé cette année, après qu'elle a obtenu une bourse complète dans un collège de la ville et a commencé à étudier le travail social.

"Il y a une vingtaine d'années, alors que je travaillais comme femme de ménage, un jour mon patron m'a dit que je n'étais qu'une femme de ménage et que je ne devais pas perdre mon temps à étudier. J'ai fini par le croire et j'ai laissé mon rêve de côté. Mais aujourd'hui, je vois que je peux étudier et que je peux être ce que je veux", dit-elle.

"Ma mission ici est d'aider et, en tant que travailleuse sociale, je pourrai contribuer à la vie des gens", ajoute-t-elle.

Crédit photo, Archives personnelles de Marciane Légende image, Marciane a gagné une bourse et a pu réaliser un vieux rêve : retourner à l'école.

La Journée internationale contre la violence à l'égard des femmes est célébrée le 25 novembre 1999. Elle a été instituée par l'Organisation des Nations unies pour attirer l'attention du monde sur ce thème.

Cependant, malgré les efforts déployés pour sensibiliser les femmes et les hommes à cette question, les chiffres de la violence à l'égard des femmes restent alarmants.

Les formes de violence

Il est faux de penser que la violence à l'égard des femmes est uniquement physique, elle peut aussi être psychologique, sexuelle, morale et patrimoniale.