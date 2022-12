Nutrition : les bienfaits de la pastèque pour la santé

il y a 58 minutes

Qu'est-ce que la pastèque ?

Avantages nutritionnels

Les 5 principaux avantages pour la santé

Grâce à sa forte teneur en eau, la pastèque a une faible densité calorique, ce qui signifie qu'une grande tranche de pastèque a un apport calorique relativement faible. La consommation d'aliments comme celui-ci, qui sont à la fois rassasiants et peu caloriques, semble favoriser la satiété et réduire l'appétit.

Le lycopène est un autre caroténoïde présent dans la pastèque. En fait, le type de lycopène présent dans la pastèque est plus facilement disponible pour nous, ce qui fait de la pastèque une source particulièrement utile. Le lycopène a fait l'objet d'une grande attention et on pense qu'il est efficace pour réduire le risque de certains cancers, favoriser la santé cardiaque et oculaire et réduire le risque de maladies chroniques telles que le diabète de type 2.