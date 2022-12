Guerre Ukraine - Russie : le nombre de mercenaires Wagner soutenant la Russie monte en flèche

Par Jonathan Beale

Correspondant Défense

il y a 40 minutes

Crédit photo, Reuters

Les combattants du groupe mercenaire russe Wagner sont passés de 1 000 à près de 20 000 en Ukraine, selon des responsables du gouvernement britannique, signe de la dépendance croissante de la Russie à l'égard de cet entrepreneur militaire pour soutenir son invasion.

Il est généralement admis que la Russie a du mal à recruter des soldats et à maintenir leur moral. L'Occident estime que la Russie a perdu des dizaines de milliers de soldats et le président Vladimir Poutine a lancé une campagne de recrutement en septembre pour augmenter les effectifs.

Entre-temps, la Russie a subi une série de revers sur le champ de bataille et les responsables britanniques pensent que la Russie se tourne vers le groupe Wagner en conséquence.

La société militaire privée promeut désormais activement son rôle dans la guerre. Tout comme son principal bailleur de fonds, Yevgeny Prigozhin, l'homme autrefois connu comme le cuisinier de Poutine. Mais, jusqu'à présent, Wagner semble aboyer plus qu'il ne mord.

Lire aussi :

La BBC a été informée par des officiels britanniques qui ont suivi les activités du Groupe Wagner. Ils affirment que le groupe joue désormais un rôle beaucoup plus visible dans la guerre en Ukraine.

Mais les responsables ajoutent que Wagner a également troqué "la qualité contre la quantité" et qu'il est désormais confronté aux mêmes défis et aux mêmes pertes sur le champ de bataille que l'armée russe au sens large.

Recruter dans les prisons

L'influence et la présence de Wagner n'ont fait que se renforcer, alors que les plans d'invasion de la Russie ont tâtonné, traîné et subi des revers.

En mars 2022, Wagner aurait envoyé une force initiale d'un peu plus de 1 000 hommes. Mais, selon des responsables britanniques, ce nombre est désormais passé à plus de 20 000, soit environ 10 % du total des forces russes sur le terrain.

Les rangs gonflés de Wagner sont liés à son recrutement ciblé de condamnés dans les prisons russes. Selon des responsables britanniques, des estimations de source ouverte suggèrent que le nombre de condamnés dans les prisons russes a chuté de plus de 23 000 au cours des deux mois précédant novembre 2022, période pendant laquelle Wagner recrutait.

On pense que de nombreux condamnés ont rejoint Wagner - bien qu'il n'y ait pas de chiffres précis. En échange, on leur a dit qu'ils seraient payés et que leur peine serait commuée après avoir servi six mois sur la ligne de front.

Alors que Wagner prétend verser des indemnités aux familles de ceux qui ont été tués au combat, certains rapports indiquent que des familles n'ont toujours rien reçu.

Légende image, Le leader de Wagner, Yevgeny Prigozhin, a été vu dans des images rendue publique s'adressant à des prisonniers en Russie.

Les autorités britanniques affirment qu'il y a eu un passage de la qualité à la quantité. Dans le passé, Wagner recrutait principalement d'anciens soldats expérimentés, notamment dans les services de renseignements militaires russes, connus sous le nom de GRU, et dans les anciennes forces spéciales.

Le commandant du groupe de Wagner, le lieutenant-colonel Dmitry Utkin, était un officier des Spetsnaz (opérations spéciales) du GRU. Mais les responsables britanniques affirment que Wagner est désormais "loin d'être une force d'élite".

Ces derniers mois, Wagner a joué un rôle de premier plan dans l'assaut brutal de Bakhmut, dans la région orientale de Donbas, en Ukraine.

Une récente évaluation des services de renseignement de la défense britannique a mis en évidence les tactiques de Wagner. Elle indique que Wagner utilisait un grand nombre de condamnés mal entraînés, qu'il considérait comme sacrifiables.

Elle affirme qu'ils n'avaient probablement reçu qu'un objectif spécifique et limité - comme l'attaque d'un bâtiment - sans être autorisés à s'écarter du plan.

Les services de renseignement britanniques ont déclaré que ceux qui s'écartaient du plan étaient probablement menacés d'une exécution sommaire.

Les autorités britanniques affirment que la violence inutile et aveugle est la marque de fabrique du groupe. Wagner a récemment publié une vidéo d'un de ses membres matraquant à mort un déserteur présumé.

Ce qui souligne l'autre changement significatif dans l'approche de Wagner : il s'emploie désormais activement à faire de la publicité et à promouvoir sa marque.

En juillet, Wagner a lancé sa propre chaîne sur la plateforme de médias sociaux Telegram.

En septembre, elle a ouvert un nouveau siège prestigieux à Saint-Pétersbourg, baptisé "PMC Wagner Centre". Le centre est destiné à "générer de nouvelles idées afin d'accroître les capacités de défense de la Russie, y compris dans le domaine de l'information".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Inauguration du nouveau siège du Groupe Wagner à Saint-Pétersbourg.

Selon des responsables britanniques, les opérations d'information menées par Wagner en Ukraine ont récemment connu une augmentation notable.

Son chef, Yevgeny Prigozhin, a un jour menacé les journalistes de diffamation pour l'avoir relié au groupe.

Aujourd'hui, il semble courtiser activement les feux de la rampe. On l'a vu dans une vidéo "rendue publique" recrutant des détenus dans une prison russe. Il a financé un film sur Wagner en Ukraine intitulé "The Best in Hell".

Prigozhin finance son groupe et ses propres ambitions grâce à un contrat lucratif d'un milliard de dollars (830 millions de livres sterling) portant sur la restauration de l'État russe.

On pense également qu'il gagne de l'argent grâce aux activités mercenaires de Wagner en Afrique, en échange de droits d'extraction de minéraux rares.

Les mercenaires de Wagner en République centrafricaine et au Mali ont été accusés de graves violations des droits humains.

Ce sont les activités de Wagner en Ukraine qui ont levé le voile du secret qui entoure l'organisation. Les autorités britanniques pensent que Prigozhin veut faire de l'Ukraine sa "brochure sur papier glacé" du succès du groupe. Un véhicule pour promouvoir ses propres ambitions en tant que membre du cercle restreint de Poutine et "sauveur de la patrie".

Mais en réalité, ils considèrent que Wagner est confronté exactement aux mêmes défis que l'armée russe, qu'il souffre des mêmes pénuries d'équipement et d'un taux élevé de pertes. Certaines de ses troupes sont peut-être mieux payées et mieux équipées que le soldat russe moyen, mais beaucoup ne le sont pas.

Les responsables britanniques affirment que le personnel Wagner est également susceptible de faire face à des conditions exténuantes et à des pénuries de matériel en Ukraine.

La frontière entre Wagner et l'armée russe est toujours aussi floue. Selon les responsables britanniques, il est probable que des éléments du ministère russe de la défense restent sceptiques à l'égard du groupe.

Les hauts responsables du Kremlin, y compris le président Poutine, n'ont toujours pas reconnu ses liens avec l'État russe.

Mais les autorités britanniques affirment qu'il est presque certain que Wagner s'est déployé en Ukraine avec l'aval de hauts responsables et que les mercenaires travaillent désormais "au pas de course" avec l'armée russe. La principale zone d'entraînement de Wagner se trouve dans une installation de défense russe à Molkin, à 300 km à l'est de la Crimée.

Jusqu'à présent, rien ne prouve que l'armée mandataire de la Russie, Wagner, soit meilleure que ses propres forces armées régulières.