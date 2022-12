Vaccins contre le Covid-19 : après deux ans, que savons-nous des résultats et des effets secondaires ?

André Biernath

BBC News Brésil

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images Légende image, Plus de 13 milliards de doses de vaccins contre le Covid-19 ont déjà été administrées à travers le monde.

Une nouvelle exposition au Science Museum de Londres explore l'ampleur du développement et de la distribution des vaccins contre le Covid-19.

L'une des étagères présente une seringue, une ampoule et un plateau en carton, qui ont été utilisés le 8 décembre 2020, lorsque Margaret Keenan, une Anglaise de 90 ans, est devenue la première personne au monde à recevoir un vaccin contre le Covid-19 en dehors des études cliniques.

Depuis lors, 13 milliards de doses ont été administrées dans le monde, y compris les rappels et les vaccins actualisés, qui protègent des derniers variants du coronavirus. Qu'avons-nous appris au cours de ces deux années ? Que révèlent les données sur l'efficacité des vaccins ? Et que sait-on des effets secondaires ?

Les recherches montrent que les vaccins approuvés contre le Covid-19 ont été les principaux responsables de la limitation des hospitalisations et des décès dans le monde. Sans eux, le nombre de personnes touchées par la crise sanitaire serait bien plus élevé.

En outre, les effets secondaires les plus graves sont considérés comme étant rares par les institutions de santé publique.

Examinons maintenant ce qui se cache derrière ces affirmations.

Effets pratiques

Depuis que les doses ont commencé à atteindre de larges populations, les taux d'hospitalisation et de décès liés au coronavirus ont considérablement diminué dans le monde.

Même avec l'apparition de variants plus transmissibles comme l'Omicron, la vaccination a permis d'éviter que la plupart des gens ne tombent gravement malades ou ne meurent.

Dans une enquête publiée le 13 décembre, le Commonwealth Fund a invité des scientifiques de l'école de santé publique de l'université de Yale, aux États-Unis, à répondre à une question cruciale : "Que se serait-il passé si nous n'avions pas eu de vaccins contre le Covid-19 ?"

Les résultats indiquent que les États-Unis auraient dû faire face à 18,5 millions d'hospitalisations et à 3,2 millions de décès supplémentaires résultant du Covid-19 au cours des deux dernières années. En outre, ils montrent que le programme de vaccination américain a permis d'économiser 1,15 trillion de dollars en frais médicaux - le montant qui aurait été nécessaire pour le traitement des cas supplémentaires de l'infection.

"Depuis le 12 décembre 2020, 82 millions d'infections, 4,8 millions d'hospitalisations et 798 000 décès ont été signalés aux États-Unis. En d'autres termes, sans la vaccination, les États-Unis auraient connu 1,5 fois plus d'infections, 3,8 fois plus d'hospitalisations et 4,1 fois plus de décès", indiquent les auteurs.

"La vaccination contre le Covid a fait la différence entre mourir et survivre pour de nombreuses personnes", déclare le docteur Isabella Ballalai, vice-présidente de la Société brésilienne de vaccination (SBIM).

Légende image, Les matériaux utilisés pour la première vaccination contre le Covid-19 en dehors des études cliniques sont exposés au Science Museum de Londres.

Le pays du docteur Ballalai, le Brésil, a été l'un des plus touchés par le virus et est un bon exemple de l'efficacité des vaccins.

Lorsque les premiers vaccins ont été approuvés, en janvier 2021, le Brésil vivait son moment le plus dramatique depuis le début de la pandémie.

Entre fin mars et début avril de l'année dernière, la moyenne quotidienne des décès causés par le Covid-19 a dépassé les 3 000, tandis que les nouvelles infections atteignaient 72 000 par jour, selon le Conseil national des secrétaires de la santé.

Au fil des semaines - et de l'augmentation du pourcentage de Brésiliens vaccinés -, le nombre de décès a commencé à baisser de façon spectaculaire.

Ces chiffres ont recommencé à augmenter en janvier 2022, avec l'arrivée du variant Omicron. Mais le pic de cette nouvelle vague a enregistré 950 décès quotidiens - soit moins d'un tiers du précédent record.

Qu'en est-il des effets secondaires ?

"Plus le temps passe et plus les doses de vaccins Covid-19 sont administrées, plus nous sommes sûrs de leur profil de sécurité", affirme le docteur Ballalai.

Au cours des deux dernières années, les organismes de réglementation et les institutions de santé publique ont fait de gros efforts pour surveiller et enquêter sur chaque cas d'effets indésirables post-vaccinaux probables.

Le National Health Service (NHS) britannique souligne que "les effets secondaires graves sont très rares". Parmi les désagréments les plus courants après la vaccination, le NHS cite :

• la douleur au point d'injection ;• la fatigue ;• les maux de tête ;• la douleur corporelle ;• la fièvre ;• la sensation de malaise ou de maladie.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les effets secondaires graves de la vaccination sont rares.

Le gouvernement britannique ajoute que "la plupart de ces effets secondaires sont légers et devraient durer moins d'une semaine".

Mais qu'en est-il des effets indésirables graves ? Que disent les derniers chiffres ? Le registre le plus à jour de ces statistiques est publié par le Centre de contrôle et de prévention des maladies (CDC), aux États-Unis.

Selon le CDC, il s'agit du nombre proportionnel de cas des effets secondaires les plus graves connus à ce jour :

• anaphylaxie (une réaction allergique grave après la vaccination) : cinq cas pour un million de doses appliquées ;• thrombose liée au vaccin Janssen : quatre cas pour un million de doses administrées ;• syndrome de Guillain-Barré lié au vaccin Janssen : il n'y a pas de chiffres officiels, mais on a constaté une "petite augmentation" des cas chez les hommes de plus de 50 ans ayant utilisé ce vaccin, par rapport à ceux qui ont reçu des doses Pfizer ;• myocardite et péricardite (inflammation cardiaque) chez les jeunes ayant reçu le vaccin Pfizer. De 12 à 15 ans : 70,7 cas par million de doses appliquées ; de 16 à 17 ans : 105,9 cas par million de doses appliquées ; de 18 à 24 ans : 52,4 cas par million de doses appliquées.

Le CDC rapporte que "la plupart des patients atteints de myocardite ou de péricardite, qui ont reçu des soins, ont bien répondu aux médicaments et au repos et se sont sentis mieux rapidement".

"De multiples études et examens des données des systèmes de surveillance de la sécurité continuent de montrer que les vaccins sont sûrs", poursuit-il.

En ce qui concerne les décès, les registres des États-Unis montrent que, sur les 657 millions de doses administrées dans le pays jusqu'au 7 décembre 2022, 17 800 décès ont été identifiés après la vaccination (soit 0,0027 % du total), même si l'application des doses n'a pas été identifiée comme la cause directe.

L'examen de tous ces cas par l'analyse des dossiers médicaux et des autopsies n'a permis de trouver que neuf décès associés à l'utilisation du vaccin Janssen.

Le docteur Ballalai souligne qu'aucun médicament, vaccin ou procédure n'est sans risque.

"Tous ces chiffres montrent que le rapport coût-efficacité de la vaccination l'emporte de loin sur les problèmes occasionnels et rares", dit-elle.

La suite des événements

Deux ans après la mise à disposition des premiers vaccins contre le Covid-19, de nombreux défis restent à relever jusqu'à ce que le coronavirus soit effectivement maîtrisé.

"D'un point de vue mondial, nous avons des pays qui sont très en retard en matière de vaccination", explique l'épidémiologiste André Ribas Freitas.

En Haïti, par exemple, seuls 2 % de la population ont reçu les deux doses initiales. Les chiffres sont également faibles dans des pays comme l'Algérie (15%), le Mali (12%), le Congo (4%) et le Yémen (2%).