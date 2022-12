Qui était Jean-Michel Basquiat, le génie et artiste noir le plus recherché au monde ?

Ronald Ávila-Claudio - @ronaldavilapr

BBC News Mundo

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images Légende image, Jean Michel-Basquiat en 1985

C'était en 1978 et Andy Warhol, une star reconnue, était avec le critique d'art Henry Geldzahler dans un restaurant de Soho, à New York.

Un jeune homme noir les remarque de l'extérieur et décide de s'approcher d'eux avec quelques cartes postales conçues par lui-même dans les mains. Le roi du pop art lui en achète un, son compagnon rejette l'adolescent et le traite de gamin.

Ce jeune homme audacieux de 17 ans, nommé Jean Michel-Basquiat, trois ans seulement après cette rencontre, allait devenir une figure artistique importante dans la ville des gratte-ciel. Et en moins d'une décennie, il sera aussi internationalement reconnu que l'admiré Warhol.

Aujourd'hui, près de trente ans après sa mort prématurée en 1988, il est l'artiste noir le plus recherché de l'histoire.

Ses peintures, qui présentent par des traits "primitifs" des événements historiques importants, souvent liés à la culture urbaine et à la réalité de la communauté noire et latino, se vendent à des millions de dollars.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Cette œuvre intitulée "Untitled" (1982) a été vendue aux enchères pour environ 68,2 milliards de francs CFA chez Sotheby's.

En 2018, son œuvre "Untitled'' (1982), qui représente un crâne coloré peint avec des lignes épaisses, a été vendue aux enchères par Sotheby's pour 110,5 millions de dollars américains (environ 68,2 milliards de francs CFA), le chiffre le plus élevé atteint par un artiste américain de cette époque-là.

Basquiat, né le 22 décembre 1960 d'un père haïtien-américain et d'une mère d'origine portoricaine, est passé de la rue au succès sans jamais fréquenter une école d'art. Il n'a même pas terminé son cycle secondaire (lycée).

Un garçon de Brooklyn

Pour certains, comme le directeur du musée Pérez de Miami, Franklin Sirmans, qui a organisé plusieurs expositions sur l'artiste, il est "un génie de notre temps".

"Je dirais qu'il est l'un des artistes les plus célèbres de la planète. Ses œuvres ne sont pas seulement des pièces d'art uniques, mais elles ont la capacité de traduire les problèmes et les préoccupations de l'époque dans un sens contemporain, et dans un sens historique très profond", a déclaré M. Sirmans dans une interview accordée à BBC Mundo.

Basquiat était un irrévérencieux, tant sur le plan personnel qu'artistique, qui a créé un style en dehors de tout paradigme, avec un énorme désir d'être reconnu, et qui admirait des stars comme Janis Joplin et Jimi Hendrix, qui est mort comme lui à l'âge de 27 ans d'une overdose.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Jean-Michel Basquiat est mort en 1988, à l'âge de 27 ans seulement, mais en laissant derrière lui une œuvre énorme, qui se vend aujourd'hui à des millions de dollars.

Jean-Michel Basquiat a commencé à dessiner sur des feuilles de papier que son père, Gérard, un comptable, ramenait du bureau. Sa mère, qui dessinait également, l'emmenait constamment voir des expositions dans des endroits comme le Metropolitan Museum of Art de New York et le Brooklyn Museum.

C'est certain que sa mère est la personne qui lui a inspiré l'idée de poursuivre sa carrière artistique. En 1969, par exemple, Basquiat a été renversé par une voiture et a eu plusieurs fractures. Pendant son séjour à l'hôpital, elle lui a donné un exemplaire du livre "Gray's Anatomy", qui allait devenir une source d'inspiration pour ses dessins anatomiques ultérieurs.

"Ma mère m'a donné toutes les choses élémentaires. L'art vient d'elle", disait l'artiste lui-même à propos de Matilde Andradas, dans une interview en 1986.

Mais après le divorce de ses parents et plusieurs déménagements, dont un court séjour à Porto Rico, Basquiat est devenu un jeune homme rebelle, fuyant constamment la maison. Et à 17 ans, il a été renvoyé de l'école alternative City-As-School de New York, pour mauvaise conduite.

C'est là qu'il a rencontré un camarade de classe, Al Díaz, avec qui il a lancé un projet de graffitis qu'ils ont appelé SAMO, un acronyme pour Same old shit.

Crédit photo, Getty Images Légende image, "Goat" est une pièce de Basquiat provenant de Sotheby's, qui avait une valeur en 2017 comprise entre 7 et 9 millions de dollars américains (entre 4 322 738 300 et 5 556 626 800 de francs CFA).

SAMO était principalement de l'art conceptuel, les deux artistes écrivant des poèmes philosophiques sur les murs de la ville de New York.

"Il n'avait pas de galerie, alors il a fait des métros et des murs à côté des galeries d'art de Soho et du sud de Manhattan sa propre galerie", explique Sirmans.

La notoriété de Basquiat dans le monde de l'art a commencé après que le journal The Village Voice a passé en revue le travail de SAMO en 1978, même si le concept allait mourir un an plus tard.

Cependant, le peintre entame une fulgurante carrière solo lorsqu'il est invité à participer au Time Square Show (1980), une influente exposition collective organisée et gérée par les mêmes artistes qui y exposent, et qui comprend des personnes comme Keith Haring et Jenny Holzer.

Crédit photo, Getty Images Légende image, "Untitled" contient une couronne, l'un des symboles que le peintre répète le plus souvent dans ses œuvres.

En 1981, il avait des expositions en solo et ses pièces se vendaient à des milliers de dollars américains. À 24 ans, les œuvres de Basquiat occupent des espaces au Whitney Museum of American Art et au Museum of Modern Art et sont acquises par de grands collectionneurs. Ils se rendaient également dans des endroits aussi divers que la Côte d'Ivoire et l'Allemagne.

"Je pense que son travail est si populaire dans le monde entier parce qu'il parle à différentes classes…" déclare Sirmans à BBC Mundo.

Son art, qui comprend des centaines de peintures, de graphiques et d'interventions sur des objets, est ponctué d'éléments urbains et chargé de symboles répétés, tels que des crânes ou des couronnes, auxquels les historiens donnent de multiples significations, et qui font désormais partie de la culture populaire.

La relation avec Warhol et le coût de la célébrité

Les créations de Basquiat apparaissent dans les œuvres d'autres artistes, sur des t-shirts, des objets divers et même des films. Il est également mentionné dans des chansons d'artistes contemporains, comme "BBC" de Jay-Z et "That's My Bitch" de Kanye West, pour n'en citer que quelques-unes.

Les critiques de Basquiat de l'époque décrivent non seulement son immense talent et les ventes énormes de ses créations, mais aussi le fait que le jeune artiste fréquente les fêtes et les cocktails les plus exclusifs de New York, les personnalités aussi.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Dans le New York des années 80, Basquiat et Warhol faisaient partie d'un groupe sélect, qui fréquentait constamment les fêtes et les cocktails. Basquiat est photographié ici avec la top-modèle Tina Chow.

Il était, par exemple, le partenaire de Madonna en 1982, lorsque la chanteuse commençait tout juste sa fulgurante carrière.

Il a également rencontré et s'est lié d'amitié avec l'homme qu'il a connu à l'âge de 17 ans : Andy Warhol. Les deux hommes ont eu de l'admiration l'un pour l'autre. Chacun a influencé le travail de l'autre. En 1985, ils ont organisé une grande exposition commune, marquant le retour de Warhol à la peinture après des années d'expérimentation d'autres arts.

"Jean-Michel m'a fait peindre différemment, c'est une bonne chose", écrit Warhol dans son journal en 1984.

Cependant, la collaboration a fait l'objet de fortes critiques négatives dans la presse, ce qui a affecté leur relation et les a fait s'éloigner l'un de l'autre.

Mais un article du New York Times de 1988 note que Warhol a été l'une des personnes qui ont le plus mis en garde Basquiat contre sa consommation excessive de drogues, un problème qui a impacté sa carrière.

Crédit photo, Getty Images Légende image, "Hollywood Africans" est une pièce que Basquiat a créée en 1983.

Dans le même article, Basquiat était décrit comme un prodige, mais aussi comme quelqu'un qui agissait constamment de manière "erratique", distrait par le poids de la célébrité.

La vérité est qu'il a également dû se battre avec le monde complexe de l'art de son époque, dans lequel il était l'un des rares Noirs à avoir atteint un tel niveau de "succès". Certains prétendent que des marchands d'art lui ont offert de la drogue en échange de ses tableaux, et il a même été qualifié d'"animal de compagnie" d'Andy Warhol dans une revue.

"C'était un génie précoce, qui réalisait des œuvres pour un monde qui ne le comprenait pas nécessairement", déclare Sirmans.