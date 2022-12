Droits des femmes : "L'Afghanistan n'est pas un pays mais une cage pour les femmes"

Par Aalia Farzan et Frances Mao

BBC News

il y a 20 minutes

Crédit photo, AFP Légende image, Le personnel de sécurité des talibans a bloqué l'accès des étudiantes à une université de Kaboul, mercredi 21 décembre 2022.

C'est un ordre que les filles et les femmes de tout l'Afghanistan craignent depuis le retour au pouvoir des talibans.

Mercredi, des jeunes femmes portant le hijab, le foulard islamique, se sont présentées aux portes de leur université, mais l'accès leur a été refusé par des gardes talibans.

Les images montrent des groupes d'étudiants en pleurs...

Après avoir exclu les filles de la plupart des écoles secondaires au cours des seize derniers mois, les talibans ont également interdit cette semaine l'accès des femmes à l'enseignement universitaire.

"Ils ont détruit le seul pont qui aurait pu me relier à mon avenir", a déclaré à la BBC une étudiante de l'université de Kaboul.

"Comment puis-je réagir ? Je pensais pouvoir étudier et changer mon avenir ou apporter de la lumière dans ma vie, mais ils l'ont détruit", regrette-t-elle.

Les autorités ont annoncé cette décision, mardi 20 décembre, et, dès le lendemain, d'autres lieux d'enseignement, notamment des collèges religieux islamiques et des universités privées dans plusieurs provinces, se sont également conformés à cette décision.

Des sources dans trois provinces - Takhar dans le nord, Ghazni dans le sud-est et la capitale Kaboul - ont confirmé à la BBC que les talibans avaient empêché les filles de fréquenter les centres d'enseignement privés de la région...

Cela a incité certaines femmes à oser manifester dans les rues de Kaboul, mercredi 21 décembre, une démarche dangereuse compte tenu du fait que les talibans ont l'habitude d'arrêter les manifestants.

Ces petites manifestations ont été rapidement réprimées par les responsables talibans, qui ont arrêté plusieurs femmes et quelques journalistes.

Jeudi, la ministre de l'Éducation du gouvernement taliban, Neda Mohammed Nadim, a déclaré que si les femmes afghanes sont exclues des universités, c'est parce qu'elles "ne respectent pas le code vestimentaire" et à cause du système de "co-éducation" dans lequel hommes et femmes partagent les mêmes espaces.

Cette génération a pensé qu'elle avait de la chance - en obtenant l'éducation qui avait été refusée à leurs mères, leurs sœurs aînées et leurs cousins.

Au lieu de cela, elle voit maintenant son avenir s'effondrer.

Légende image, Certains étudiants ont osé protester contre le veto en Afghanistan, en écrivant sur la paume de leur main : "Soutenez les femmes d'Afghanistan".

Les talibans, qui étaient à l'origine un groupe militant islamique, avaient promis de respecter les droits des femmes lorsqu'ils ont repris le pouvoir en août 2021, après les horreurs de leur précédent régime entre 1996 et 2001, où les femmes ne pouvaient ni travailler ni étudier.

Mais leur dernier décret supprime le peu de libertés ou de droits accordés aux femmes après le départ des forces américaines d'Afghanistan pour permettre le retour des talibans.

Il y a trois mois à peine, les talibans avaient pourtant accepté d'autoriser les femmes à passer les examens d'entrée à l'université.

Des milliers de filles et de femmes ont passé les examens dans les provinces du pays.

Beaucoup ont étudié en secret, à la maison, ou ont pris le risque de fréquenter des écoles privées clandestines créées pour les filles.

Obstacles à l'éducation des femmes

Le danger était toujours présent. Pendant certains examens, les écoles ont été la cible d'attentats à la bombe au cours desquels des filles ont été tuées.

Pourtant, les filles ont persisté.

Même lorsque les talibans ont imposé en novembre des restrictions de dernière minute sur certaines matières - interdisant aux femmes d'étudier l'économie, l'ingénierie et le journalisme -, elles ont continué à essayer, nombre d'entre elles s'inscrivant pour étudier l'enseignement et la médecine.

Crédit photo, AFP Légende image, Les étudiantes de l'université de Kaboul ont passé des examens en octobre.

"Pourquoi devons-nous toujours être les victimes ? L'Afghanistan est un pays pauvre. Mais les femmes de ce pays ont accepté cette pauvreté en même temps que tous les autres problèmes", a déclaré une étudiante à la BBC.

L'éducation des femmes est depuis longtemps un sujet de discorde entre les factions conservatrices et les factions plus modérées des talibans.

Le veto de l'université laisse entrevoir la victoire des plus fondamentalistes des talibans, dont le chef suprême, Hibatullah Akhundzada, estime que l'éducation moderne - en particulier celle des femmes et des filles - est interdite par l'islam.

Cependant, tous les membres du mouvement à l'origine du décret ne pensent pas comme lui et certains rapports indiquent que des responsables plus modérés dans des villes comme Kaboul souhaitaient que les filles de plus de 12 ans puissent être scolarisées.

Cette décision a eu un impact sur l'avenir de tout le pays, comme le soulignent les défenseurs des droits humains.

"Aucun pays ne peut prospérer lorsque la moitié de sa population est réprimée", a prévenu le secrétaire d'État américain, Antony Blinken.

Les pays occidentaux avaient insisté sur l'éducation des femmes, une condition à laquelle les talibans étaient tenus de satisfaire pour être reconnus au niveau mondial.

Jusqu'à présent, cependant, les talibans ont ignoré les critiques.

Crédit photo, Getty Images Légende image, De nombreuses manifestations ont eu lieu en Afghanistan pour réclamer l'accès des femmes à l'éducation depuis le retour au pouvoir des talibans.

Pour les familles afghanes, tant dans leur pays que dans le monde entier, voir l'avenir de leurs filles retomber dans l'"obscurantisme" a déclenché la peur et la colère.

La nouvelle du veto universitaire a incité certains activistes afghanes à publier des récits de leur propre remises de diplômes universitaires - en chapeau et en toge.

La résistance contre les talibans depuis leur retour au pouvoir n'a pas été suffisante, disent-ils.

Et durant ces dernières semaines, le niveau des restrictions imposées aux femmes dans la vie quotidienne a pris plus d'ampleur. En novembre, à Kaboul, les femmes ont été empêchées d'entrer dans des lieux publics tels que les parcs et les salles de sport.

Selon les Nations unies, les femmes sont de plus en plus souvent confinées chez elles par des politiques qui équivalent à un emprisonnement.

Crédit photo, Reuters Légende image, Des talibans gardent l'entrée de l'université de Kaboul, mercredi 21 décembre 2022.

"Leurs actions sont non-islamiques"

Une étudiante en droit a dit à la BBC estimer que la voie de l'enseignement supérieur est désormais bouchée. Ses cours se sont terminés avant les vacances d'hiver et doivent reprendre en mars.

Mais maintenant, elle n'est plus autorisée à mettre les pieds dans un campus universitaire. "J'ai tout perdu", a-t-elle dit. En tant que spécialiste de la charia, elle a déclaré à la BBC qu'elle essayait de donner un sens à cette affaire dans le cadre des enseignements islamiques.

"Les talibans nous ont enlevé les droits que l'islam et Allah nous ont octroyés", a-t-elle déclaré à la BBC.

"Ils devraient aller dans d'autres pays musulmans pour se rendre compte que cette interdiction n'est pas conforme à l'islam. Mais pourquoi veulent-ils l'imposer uniquement aux femmes ? Pourquoi ne l'appliquent-ils pas aux hommes ?" se plaint-elle.

Des spécialistes des religions soutiennent son argumentaire.

Nawida Khurasani, l'une des rares femmes afghanes à étudier la religion, affirme que le décret défie les valeurs islamiques.

"Cela n'a pas sa place dans l'islam, car l'islam ordonne aux hommes et aux femmes de s'instruire", a argué Mme Khurasani, qui vit désormais au Canada.

Crédit photo, Cortesía Légende image, Nawida Khurasani a participé à des manifestations pour défendre le droit des femmes à l'éducation. Sur sa pancarte, on peut lire : "L'éducation est un droit pour nous".

Un guide religieux avec lequel la BBC s'est entretenue - un imam vivant en Afghanistan - a convenu que, dans l'islam, les hommes et les femmes devraient pouvoir recevoir une éducation.

Pourtant, pour de nombreux observateurs de l'Afghanistan, il est vain d'essayer d'expliquer les actions des talibans par des enseignements prétendument islamiques.

Ils affirment que le veto universitaire n'est qu'une continuation des objectifs de ce mouvement visant à réprimer complètement les femmes et à éliminer les libertés dont elles disposaient pendant la période entre les régimes talibans.

En les empêchant d'accéder à l'enseignement supérieur, les talibans achèvent de contrôler les femmes.

"L'Afghanistan n'est pas un pays pour les femmes, mais une cage pour les femmes", a déclaré Humaira Qaderi, une universitaire afghane basée aux États-Unis.

"Il n'y a plus de vie sociale pour les femmes afghanes. Les rues sont dominées par les hommes. C'était la dernière chose que les talibans pouvaient faire. Mais ils l'ont fait", regrette-t-elle.